4 kiểu vợ chồng này không bao giờ có hạnh phúc, sớm ly dị thì tốt hơn

Vợ chồng khác với người bình thường là họ được gắn kết với nhau trên nhiều phương diện, trong đó có chuyện không thể thiếu là tình dục.

Tình yêu mà không có tình dục chỉ như 1 lớp vỏ mà không có nhân, cứ cố gắng ở cạnh nhau cũng chỉ mang đến sự đau khổ, sự tra tấn và ràng buộc, vì thế cách tốt nhất là nên giải thoát cho nhau.

Đối với 1 cuộc hôn nhân, chuyện tình dục giống như điều cốt lõi, khi còn cảm xúc mãnh liệt với đối phương nghĩa là hôn nhân vẫn bền vững. Ngược lại, khi cảm xúc nguội lạnh, không còn muốn cùng vợ hay chồng làm chuyện đó nữa nghĩa là vợ chồng bạn đang đi vào ngõ cụt và tình yêu đã cạn.

Đối với 1 cuộc hôn nhân, chuyện tình dục giống như điều cốt lõi - Ảnh Internet

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá sâu sắc

Những cặp vợ chồng này tuy không trực tiếp gây ra sai lầm nhưng vì chuyện mẹ chồng nàng dâu mà sớm muộn cũng có mâu thuẫn rồi cãi vả. Một khi giữa mẹ chồng và nàng dâu đã "không đội trời chung" thì vợ chồng cũng không thể nào hòa hợp được.

Khó xử nhất vẫn là người chồng, 1 bên là mẹ, 1 bên là vợ, chọn bên nào cũng không xong. Vì thế, ngay từ đầu khi xảy ra những vấn đề nhỏ nhặt, chồng cần là người sáng suốt đứng ra giải quyết 1 cách hợp tình hợp lý để mâu thuẫn không tích tụ lâu ngày dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn được.

Quan điểm, nhận thức không giống nhau

Tư duy và cách sống là những thứ vô cùng khó thay đổi. Nếu nói “nam châm ngược dấu sẽ hút nhau” không có gì sai, nhưng có chung sống hòa hợp được với nhau không lại là 1 chuyện khác.

Tư duy và cách sống là những thứ vô cùng khó thay đổi - Ảnh Internet

Vợ chồng cần là những người có cùng nền tảng nhận thức, tư duy, quan điểm, lối sống. Một khi không đồng lòng, nhất quán đương nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mà có mâu thuẫn sẽ có chiến tranh, thường thì trong trường hợp này, vợ chồng sẽ dần dần xa cách nhau vì không có tiếng nói chung.

Cũng vì vậy mà họ mong muốn tìm tới 1 người thứ 3 thấu hiểu mình hơn, đó cũng là lý do hôn nhân của những cặp này dễ đổ vỡ.

Vợ chồng không có niềm tin ở nhau.

Khi tình yêu đã cạn, niềm tin là thứ duy nhất có thể gắn kết vợ chồng, thế nhưng, cặp vợ chồng nào không còn niềm tin ở nhau thì nên chia tay sớm.

Một khi vợ chồng hoài nghi lẫn nhau, cuộc sống sẽ rất khổ sở, sẽ là 1 chuỗi bi kịch và cay đắng. Ngay cả bạn bè, cũng cần tin tưởng nhau mới có thể giữ tình bạn dài lâu. Vì thế, vợ chồng càng cần đặt niềm tin vào nhau mới mong có hôn nhân vĩnh cửu.

Nếu cảm thấy nghi ngờ nhau, cảm thấy đối phương xấu xa thì mâu thuẫn sẽ phát triển và ngày càng sâu sắc, dữ dội.