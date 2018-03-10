4 kiểu vợ chồng này không bao giờ có hạnh phúc, sớm ly dị thì tốt hơn

Phụ nữ yêu 10/03/2018 17:20

Khi phát hiện vợ chồng mình thuộc 1 trong 4 kiểu dưới đây thì nên sớm ly dị thì tốt hơn vì có cố gắng cũng không thể hạnh phúc được.

Không có cảm xúc trong “chuyện ấy”

Vợ chồng khác với người bình thường là họ được gắn kết với nhau trên nhiều phương diện, trong đó có chuyện không thể thiếu là tình dục.

Đối với 1 cuộc hôn nhân, chuyện tình dục giống như điều cốt lõi, khi còn cảm xúc mãnh liệt với đối phương nghĩa là hôn nhân vẫn bền vững. Ngược lại, khi cảm xúc nguội lạnh, không còn muốn cùng vợ hay chồng làm chuyện đó nữa nghĩa là vợ chồng bạn đang đi vào ngõ cụt và tình yêu đã cạn.

Tình yêu mà không có tình dục chỉ như 1 lớp vỏ mà không có nhân, cứ cố gắng ở cạnh nhau cũng chỉ mang đến sự đau khổ, sự tra tấn và ràng buộc, vì thế cách tốt nhất là nên giải thoát cho nhau.

4 kiểu vợ chồng này không bao giờ có hạnh phúc, sớm ly dị thì tốt hơn - Ảnh 1

Đối với 1 cuộc hôn nhân, chuyện tình dục giống như điều cốt lõi - Ảnh Internet

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá sâu sắc

Những cặp vợ chồng này tuy không trực tiếp gây ra  sai lầm nhưng vì chuyện mẹ chồng nàng dâu mà sớm muộn cũng có mâu thuẫn rồi cãi vả. Một khi giữa mẹ chồng và nàng dâu đã "không đội trời chung" thì vợ chồng cũng không thể nào hòa hợp được.

Khó xử nhất vẫn là người chồng, 1 bên là mẹ, 1 bên là vợ, chọn bên nào cũng không xong. Vì thế, ngay từ đầu khi xảy ra những vấn đề nhỏ nhặt, chồng cần là người sáng suốt đứng ra giải quyết 1 cách hợp tình hợp lý để mâu thuẫn không tích tụ lâu ngày dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn được.

Quan điểm, nhận thức không giống nhau

Tư duy và cách sống là những thứ vô cùng khó thay đổi. Nếu nói “nam châm ngược dấu sẽ hút nhau” không có gì sai, nhưng có chung sống hòa hợp được với nhau không lại là 1 chuyện khác.

4 kiểu vợ chồng này không bao giờ có hạnh phúc, sớm ly dị thì tốt hơn - Ảnh 2

Tư duy và cách sống là những thứ vô cùng khó thay đổi - Ảnh Internet

Vợ chồng cần là những người có cùng nền tảng nhận thức, tư duy, quan điểm, lối sống. Một khi không đồng lòng, nhất quán đương nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mà có mâu thuẫn sẽ có chiến tranh, thường thì trong trường hợp này, vợ chồng sẽ dần dần xa cách nhau vì không có tiếng nói chung.

Cũng vì vậy mà họ mong muốn tìm tới 1 người thứ 3 thấu hiểu mình hơn, đó cũng là lý do hôn nhân của những cặp này dễ đổ vỡ.

Vợ chồng không có niềm tin ở nhau.

Khi tình yêu đã cạn, niềm tin là thứ duy nhất có thể gắn kết vợ chồng, thế nhưng, cặp vợ chồng nào không còn niềm tin ở nhau thì nên chia tay sớm.

Một khi vợ chồng hoài nghi lẫn nhau, cuộc sống sẽ rất khổ sở, sẽ là 1 chuỗi bi kịch và cay đắng. Ngay cả bạn bè, cũng cần tin tưởng nhau mới có thể giữ tình bạn dài lâu. Vì thế, vợ chồng càng cần đặt niềm tin vào nhau mới mong có hôn nhân vĩnh cửu.

Nếu cảm thấy nghi ngờ nhau, cảm thấy đối phương xấu xa thì mâu thuẫn sẽ phát triển và ngày càng sâu sắc, dữ dội.

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng

Con gái khi yêu ai cũng mong muốn tìm được 1 người yêu thương mình chân thành. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng niềm tin mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 36 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này