5 câu nói "cửa miệng" có thể là dấu hiệu chồng ngoại tình, vợ chớ dại bỏ qua kẻo "ôm hận"

Phụ nữ yêu 29/03/2022 07:00

Chồng của mình tốt thật nhưng cám dỗ ngoài kia cũng nhiều vô kể, bảo vệ gia đình cũng là nhiệm vụ của phụ nữ

“Em đừng nói nữa, anh mệt lắm”

Đây là câu cửa miệng của người đàn ông chán vợ “tới tận cổ”. Anh ta không muốn trò chuyện với vợ, vài lời vợ nói ra liền cảm thấy phiền phức. Đàn ông khi chán vợ thường thể hiện rõ ràng qua từng lời nói. Dù bạn có nói dịu dàng dễ nghe thế nào thì với anh ta vẫn cực kì khó chịu.

Do đó, nếu phụ nữ nghe câu nói này thường xuyên từ chồng thì đừng chỉ nghĩ rằng chồng đang mệt mỏi. Đàn ông còn thương vợ thì dù đang trong trạng thái nào cũng sẽ nghĩ cho vợ nhiều hơn. Anh ấy không muốn tổn thương vợ dù chỉ bằng một lời nói.

“Em đang lừa hối hay giấu giếm anh đúng không?”

Người chồng ngoại tình thường có tâm lý muốn đổ tội cho bạn. Đây là cách anh ta chống chế, bao biện cho chính mình. Đàn ông khi ngoại tình thường tham lam, vừa muốn có vợ lẫn nhân tình, còn bản thân là một kẻ phản bội. Cũng vì mang tâm lý này nên đàn ông cũng sợ bị vợ phản bội. Vì thế, anh ta sẽ thường hỏi bạn câu này, như để tự trấn an mình, cũng là đổ lỗi cho bạn.

5 câu nói 'cửa miệng' có thể là dấu hiệu chồng ngoại tình, vợ chớ dại bỏ qua kẻo 'ôm hận' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

“Em đừng động vào đồ cá nhân của anh”

Khi đàn ông thường nói câu này thì có nghĩa là anh ta có điều gì đó giấu giếm bạn. Dù rằng có nhiều người không thích bị động chạm vào đồ cá nhân. Nhưng sẽ là bất thường nếu bỗng dưng chồng bạn trở nên khó chịu khi bạn chạm vào đồ dùng cá nhân. Đây có thể là dấu hiệu anh ấy có gì đó bí mật, cảm giác sợ bị phát hiện.

“Em chỉ toàn nghĩ vớ vẩn rồi suy diễn”

Đây thường là câu nói của người đàn ông khi thấy vợ bắt đầu nghi ngờ về mình. Nếu đàn ông chung thủy, anh ấy sẽ bình tĩnh giải thích để bạn không suy nghĩ linh tinh. Ngược lại, đàn ông ngoại tình sẽ cảm thấy bất an khi bạn nghi ngờ.

Nếu nghe chồng nói câu này thường xuyên, bạn nên tìm bằng chứng cho những nghi ngờ của mình.

“Anh với cô ấy là bạn”

Thực tế, giữa đàn ông và phụ nữ hiếm có tình bạn thật sự. Nếu có tình bạn ấy thì đàn ông và người bạn đó sẽ không để bạn phải nghi ngờ, bất an. Ngược lại, nếu bạn thường cảm thấy giữa hai người có điều bất thường và luôn nhận được câu trả lời kia của chồng thì hãy cẩn trọng. Phụ nữ đừng chủ quan với những mối quan hệ khác giới của chồng.

Ngày nay, ngoại tình là căn bệnh tiềm tàng trong mỗi gia đình, chỉ có thể phòng càng sớm càng tốt. Vì thế, phụ nữ nhất định đừng chủ quan, quan sát và để ý đến từng cử chỉ, lời nói của chồng. Chồng của mình tốt thật nhưng cám dỗ ngoài kia cũng nhiều vô kể, bảo vệ gia đình cũng là nhiệm vụ của phụ nữ.

5 đặc điểm ''lạ'' của phụ nữ nhưng lại dễ khiến đàn ông say mê, đắm đuối: "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" có còn cần thiết?

5 đặc điểm ''lạ'' của phụ nữ nhưng lại dễ khiến đàn ông say mê, đắm đuối: "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" có còn cần thiết?

Với người đàn ông, họ chỉ cần người phụ nữ của mình sở hữu những đặc điểm dưới đây đã đủ say mê, đắm đuối.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân đàn bà đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 24 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 27 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 46 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này