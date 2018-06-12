4 lí do khiến đàn ông dù say mê nhân tình đến mấy vẫn không thể rời bỏ vợ

Phụ nữ yêu 12/06/2018 18:58

Nếu vẫn đang thắc mắc vì sao đàn ông có thể đang tâm ngoại tình nhưng lại nhất quyết không chịu rời bỏ vợ thì đây là câu trả lời chính xác nhất dành cho bạn.

Ngoại tình là điều bất cứ phụ nữ nào bước chân vào hôn nhân đều sợ, không sợ sao được khi biết niềm tin bấy lâu bị sụp đổ, khi chồng phản bội mình mà thề thốt yêu đương với đàn bà khác.

4 lí do khiến đàn ông dù say mê nhân tình đến mấy vẫn không thể rời bỏ vợ - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, chỉ muốn vợ và nhân tình cùng cung phụng mình thay vì phải chọn lựa một trong hai - Ảnh minh họa: Internet

1. Chồng ngoại tình không bỏ vợ là bởi ích kỷ

Đàn bà đừng tự huyễn hoặc mình rằng đàn ông ngoại tình với đàn bà khác nhưng vẫn nhất nhất không chịu ly hôn là bởi anh ta chỉ vui chơi qua đường, chỉ xem người tình là thú vui tạm bợ. Đàn ông thực dụng và đáng sợ hơn rất nhiều, anh ta say mê nhân tình nhưng vẫn không chịu li dị là bởi muốn sau những phút giây hoan lạc về đến nhà vẫn được hưởng cảnh cơm bưng nước rót, có người giặt ủi quần áo, hầu hạ tất thảy.

Đàn ông ích kỷ đến mức muốn hại đời cả hai người đàn bà, muốn cả hai người phụ nữ đều thuộc về mình và hưởng lợi từ họ thay vì phải chọn một trong hai.

4 lí do khiến đàn ông dù say mê nhân tình đến mấy vẫn không thể rời bỏ vợ - Ảnh 2
Nếu chỉ vì hám của lạ mà ngoại tình những ông chồng sẽ không muốn ly hôn vì trong thâm tâm họ vẫn còn thương vợ rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

2. Vẫn còn yêu vợ

Nếu phụ nữ luôn xem chung thủy là phẩm chất hiển nhiên mỗi người phải có với bạn đời, luôn nỗ lực chăm sóc thương yêu vợ chồng để có cuộc sống chung an yên, hạnh phúc thì đàn ông lại không như thế. Họ cả thèm chóng chán, họ cho mình quyền được chán vợ để thèm đàn bà khác, quyền được tam thê tứ thiếp trong khi chính họ luôn bắt vợ mình phải một lòng thủy chung.

Đàn ông yêu vợ nhưng không thắng được dục vọng của mình, không giữ mình trước những cám dỗ thì ngoại tình chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nếu chỉ vì hám của lạ mà ngoại tình những ông chồng sẽ không muốn ly hôn vì trong thâm tâm họ vẫn còn thương vợ rất nhiều.

4 lí do khiến đàn ông dù say mê nhân tình đến mấy vẫn không thể rời bỏ vợ - Ảnh 3
Dù có gan ngoại tình nhưng đàn ông vẫn biết sợ mất mặt trước con cái, sợ con cái vì mình mà thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ con cái tổn thương

Đừng nghĩ chỉ phụ nữ mới muốn giữ bố cho con, ngay cả đàn ông cũng muốn giữ mẹ, giữ gia đình vẹn tròn cho con cái của họ. Thế nên, đàn ông thường cố gắng lén lút ngoại tình, thường cố gắng che dấu sai trái của mình càng lâu càng tốt. Chỉ đến khi bị vợ phát hiện, phải chịu đựng những miệt thị, chửi rủa của vợ người chồng mới nói thật lòng mình rằng dù đã hết yêu từ lâu nhưng họ vẫn cố gắng níu kéo hôn nhân là vì không muốn con cái phải tổn thương.

4 lí do khiến đàn ông dù say mê nhân tình đến mấy vẫn không thể rời bỏ vợ - Ảnh 4
Rất nhiều đàn ông dù đã chán vợ, dù đã cạn tình nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện li hôn vì vợ của họ có tuyệt kỹ giường chiếu quá điêu luyện - Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ quá giỏi chuyện gối chăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế rất nhiều đàn ông dù đã chán vợ, dù đã cạn tình nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện li hôn vì vợ của họ có tuyệt kỹ giường chiếu quá điêu luyện, cả hai quá hợp nhau chuyện gối chăn. Nhân tình có thể xinh đẹp với vòng eo son rỗi, với gương mặt trẻ trung, với quan tâm ngọt ngào nhưng nếu không được thỏa mãn “chuyện ấy” thì đàn ông cũng không dại dột bỏ vợ mà chạy theo.

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Những tưởng vợ xấu xí, xồ xề mới khiến chồng chán mà ngoại tình thế nhưng những lý do có thể đẩy đàn ông vào cuộc tình ngoài luồng sẽ khiến bạn phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.

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