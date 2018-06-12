3 lí do không ngờ khiến đàn ông chung thủy đến mấy cũng ‘cắm sừng’ vợ

Đàn ông dẫu chung thủy, đàng hoàng đến mấy cũng sẽ lạc lối nếu đứng trước những hoàn cảnh dưới đây. Vợ hãy nhanh tay cứu vãn hôn nhân, nếu không sẽ đánh mất người đàn ông của đời mình vào tay đàn bà khác.

Họ muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, thoát ra khỏi những ổn định mà phải mất rất nhiều chông chênh, khốn khó mới đắp xây được. Đấy chính là lý do vì sao rất nhiều đàn ông đang sở hữu một mái ấm trong mơ lại ngoại tình trong phút chốc, mặc cho vợ khóc thầm, người đời rủa xả.

Những tưởng có một cuộc sống ổn định bên vợ đẹp, con ngoan sẽ khiến đàn ông hài lòng với thực tại, ra sức vun đắp gia đình nhưng thực tế lại trái ngược. Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra rằng một khi dễ dàng đạt được những gì mình mong muốn, khi đã có trong tay những gì mình khát khao những người chồng thường nảy sinh tâm lý nổi loạn.

Nếu người vợ quá giỏi giang, quá tài năng và kiếm được nhiều tiền hơn chồng sẽ khiến đàn ông tự ti, mặc cảm và dần chán vợ lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng

Đàn ông luôn muốn mình là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa kinh tế, là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền để chăm lo cho gia đình mình. Nếu người vợ quá giỏi giang, quá tài năng và kiếm được nhiều tiền hơn chồng sẽ khiến đàn ông tự ti, mặc cảm và dần chán vợ lúc nào không hay.

Vì mặc cảm mà họ cảm thất nhụt chí, thấy mình không được tôn trọng, thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Khi ấy, đàn ông thường dễ say lòng trước người phụ nữ mềm yếu, thua vợ mọi mặt để tự thấy bản lĩnh đàn ông của mình được công nhận, được khẳng định.

Những quy chụp vô căn cứ sẽ khiến đàn ông ngoại tình thật vì trước nay bạn đã luôn đối xử với họ như kẻ phản bội rồi - Ảnh minh họa: Internet

3. Bị nghi ngờ lòng chung thủy

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần có cả lòng tin, sự tin tưởng cả hai dành cho nhau. Chỉ khi tin yêu đối phương, khi tin chồng sẽ hết mực chung thủy với mình bạn mới dám dốc hết lòng để yêu, để vun vén, để bồi đắp cho mối quan hệ của cả hai. Tất nhiên, đàn ông cũng như thế.

Nếu phụ nữ thường ngờ vực chồng, luôn tra tấn anh ấy bằng những câu hỏi trúc trắc vô lý, những quy chụp vô căn cứ thì cuối cùng họ sẽ ngoại tình thật vì trước nay bạn đã luôn đối xử với họ như kẻ phản bội rồi.