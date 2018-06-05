Những sai lầm 'CHẾT NGƯỜI' khi quyến rũ đàn ông, cứ 10 thì có đến 9 chị em phạm phải

Phụ nữ yêu 05/06/2018 15:11

Phụ nữ dùng cách này để quyến rũ đàn ông thì đừng hỏi vì sao mình bị chán ghét, xem thường và chàng không bao giờ động lòng.

Người xưa có câu “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” quả không sai, bởi thế chị em đừng bao giờ dùng cách này để quyến rũ đàn ông nếu không sẽ phản tác dụng đấy.

Những sai lầm 'CHẾT NGƯỜI' khi quyến rũ đàn ông, cứ 10 thì có đến 9 chị em phạm phải - Ảnh 1
Đàn ông chỉ thích những cô gái trang điểm nhẹ nhànG, thanh thoát chứ không hề thích những cô nàng trang điểm quá đậm với lớp phấn dày cộm trên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm quá đậm

Phụ nữ ai cũng muốn mình trông xinh đẹp, tươi tắn khi đứng trước người đàn ông mình yêu. Họ làm đẹp không chỉ cho mình mà còn để người khác phải ngoái nhìn, để người yêu tự hào, để đàn ông khác khát khao có được. Thế nhưng, đàn ông chỉ thích những cô gái trang điểm nhẹ nhànG, thanh thoát chứ không hề thích những cô nàng trang điểm quá đậm với lớp phấn dày cộm trên mặt.

Vậy nên chị em hãy chú trọng việc làm đẹp tự nhiên, giữ cho nét mặt mình luôn thanh tao dễ chịu. Bạn biết không, những nốt mụn nhỏ, những đốm tàn nhang nhỏ xinh chẳng thể khiến bạn trở nên xấu xí trong mắt người yêu. Đừng cố dùng son phấn để che đi những khiếm khuyết trên cơ thế để rồi ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy sự thiếu tự tin nơi bạn.

Những sai lầm 'CHẾT NGƯỜI' khi quyến rũ đàn ông, cứ 10 thì có đến 9 chị em phạm phải - Ảnh 2
Dẫu có yêu mù quáng đến mấy đàn ông cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là sự trong sáng thật sự, đâu là khi bạn đang diễn kịch - Ảnh minh họa: Internet

Vờ tỏ ra trong sáng, ngây thơ

Đàn ông thích được là cây tùng cây bách cho người phụ nữ mình yêu nương tựa, họ luôn muốn mình có thể bảo ban, che chở và bảo vệ người yêu. Thế nhưng, phụ nữ đừng vì thế mà luôn cố gắng tỏ ra mềm yếu, mong manh để đòi hỏi sự quan tâm của đàn ông.

Dẫu có yêu mù quáng đến mấy đàn ông cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là sự trong sáng thật sự, đâu là khi bạn đang diễn kịch. Hơn nữa, việc bạn từng trải, có kinh nghiệm sống và độc lập thì chẳng có gì xấu để phải giấu cả.

Những sai lầm 'CHẾT NGƯỜI' khi quyến rũ đàn ông, cứ 10 thì có đến 9 chị em phạm phải - Ảnh 3
Phụ nữ nào biết rằng, việc đàn ông vui vẻ với bạn trên giường không đồng nghĩa với việc trong lòng họ có bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng “chuyện ấy” để gom góp tình yêu

Thay vì hấp dẫn đàn ông bằng cách trò chuyện, ăn vận, phục sức thì rất nhiều cô nàng lại dùng “chuyện ấy” hòng níu giữ trái tim đàn ông. Họ dùng chính thân xác của mình để làm mồi nhử, dùng những thủ thuật giường chiếu để khiến đối phương say mê mình và tự hào về điều ấy.

Phụ nữ nào biết rằng, việc đàn ông vui vẻ với bạn trên giường không đồng nghĩa với việc trong lòng họ có bạn. Có được thể xác đàn ông không đồng nghĩa với việc nắm được trái tim họ. Đàn ông có thể lên giường với rất nhiều phụ nữ nhưng họ lại chọn người phụ nữ chưa từng lên giường với mình để kết hôn.

Những sai lầm 'CHẾT NGƯỜI' khi quyến rũ đàn ông, cứ 10 thì có đến 9 chị em phạm phải - Ảnh 4
Lời khen chỉ khiến người khác vui và thích thú khi nó được nói ra đúng lúc, đúng ngữ cảnh, đúng thời điểm - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi thái quá

Tất nhiên, dù là đàn ông hay phụ nữ ai cũng thích được khen ngợi, được nghe những lời có cánh về mình. Tuy nhiên, lời khen chỉ khiến người khác vui và thích thú khi nó được nói ra đúng lúc, đúng ngữ cảnh, đúng thời điểm.

Việc lấy lòng người khác bằng cách liên lục nói những lời mật ngọt thái quá sẽ khiến đàn ông cảm thấy bạn đang phóng đại mọi thứ và quá giả dối. Phụ nữ muốn cuốn hút đàn ông hãy tinh tế hơn trong việc sử dụng lời khen, lời nói và cả ngôn ngữ cơ thể thay vì dại dột “múa mép” cả ngày.

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