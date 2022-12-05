4 điều đàn ông cực ghét khi làm 'chuyện ấy', phụ nữ nên bỏ gấp kẻo chồng bỏ chồng chê

Phụ nữ yêu 05/12/2022 15:32

Đàn ông rất ghét việc bị điều khiển khi làm chuyện ấy...

Vợ quá thụ động

Phụ nữ thụ động trong những lần đầu tiên có thể sẽ gây hứng thú cho đàn ông, nhưng tình trạng đó kéo dài sẽ khiến họ cảm thấy nhàm chán, mất hưng phấn. Họ sẽ không thỏa mãn nếu đối tác cứ e ấp, và không bao giờ chủ động làm bất cứ điều gì cho họ.

Nếu không muốn, hoặc chưa sẵn sàng để quan hệ ngày hôm đó, hãy thẳng thừng nói lời từ chối. Đừng làm chuyện ấy theo kiểu nửa vời, tỏ ra không hứng thú, điều đó khiến đàn ông cảm thấy mất hứng và không được tôn trọng.

Không vệ sinh sạch sẽ

Các nàng đừng nghĩ đã là vợ chồng thì xuề xòa sao cũng được. Việc cơ thể bốc mùi hoặc luộm thuộm có thể khiến chàng mất hứng ngay lập tức đấy! Chị em nên hiểu rằng, việc vệ sinh cơ thể sạch sẽ sẽ góp phần giúp chất lượng "cuộc yêu" được thăng hoa hơn. Các nàng có thể sử dụng thêm hương thơm để tạo sự lãng mạn và kích thích bản năng của chàng.

4 điều đàn ông cực ghét khi làm 'chuyện ấy', phụ nữ nên bỏ gấp kẻo chồng bỏ chồng chê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói quá nhiều hoặc chỉ đạo chồng

Khi làm chuyện ấy, đàn ông thường chỉ nghĩ về cực khoái, và họ hy vọng đối tác cũng vậy. Vì thế đừng nói với họ quá nhiều về những thứ không liên quan, anh ấy có thể sẽ không hài lòng.

Đàn ông thường có xu hướng lãnh đạo, vì thế họ không thích bị người khác chỉ đạo hay làm theo lệnh. Đặc biệt, trong chuyện chăn gối, nam giới lại càng muốn thể hiện "bản lĩnh" của mình với nửa kia.

Tất nhiên là các nàng cũng sẽ có những sở thích nhất định của mình, nhưng hãy giải thích với chàng trước khi hai người "nhập cuộc" nhé! Nếu chị em cứ tiếp tục kiểm soát và "chỉ đạo" những hành động của chàng thì sẽ khiến cho anh ấy bị mất hứng trầm trọng đấy.

4 điều đàn ông cực ghét khi làm 'chuyện ấy', phụ nữ nên bỏ gấp kẻo chồng bỏ chồng chê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Giới hạn thời gian quan hệ

Đàn ông không hề muốn bị sai khiến, hoặc luôn bị đặt trong tình huống o ép. Họ không muốn bị kiểm soát mọi hoạt động của mình khi quan hệ.

Không ai muốn phải làm chuyện gì đó qua loa cho xong, đàn ông càng không muốn bị đối tác "gia hạn thời gian", kết thúc việc yêu chóng vánh. Nếu có việc gì đó, hãy trao đổi với  họ trước khi bắt đầu, và nói lý do tại sao cần phải thế.

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Một nụ hôn nhẹ di chuyển xung quanh phần cổ, sau gáy của chàng sẽ gây nên cảm giác kích thích cao độ. Đảm bảo chàng sẽ bất ngờ và vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện vợ chồng giới tính

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