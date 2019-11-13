4 điều vợ phải làm ngay khi phát hiện chồng ngoại tình, không phải ai cũng biết

Phụ nữ yêu 13/11/2019 16:51

Phát hiện chồng ngoại tình nên làm gì là câu hỏi rất nhiều chị em thắc mắc khi biết mình bị phản bội, dưới đây chính là cách hành xử khôn ngoan nhất.

Biết chồng ngoại tình, người vợ nào cũng đớn đau thương tổn. Vậy nhưng, thay vì khóc lóc thảm thương như phụ nữ khờ dại, phụ nữ khôn ngoan sẽ làm ngay 4 điều này để chồng nể trọng cả đời.

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Phát hiện chồng ngoại tình, điều đầu tiên phụ nữ cần làm là giữ bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

1. Giữ bình tĩnh

Khi biết người đàn ông đầu ấp tay gối “cắm sừng” mình, dù mạnh mẽ, bản lĩnh đến mấy phụ nữ vẫn không thể làm ngơ như không hề nay biết. Lúc đấy, con tim họ như bị hàng nghìn mũi kim đâm tứa máu, chẳng bị ai đánh vẫn đớn đau tận cùng.

Thế nhưng, không phải tìm đến công ty chồng làm to chuyện, lập tức gọi điện thoại mách với bố mẹ hay tìm trăm phương nghìn kế trả thù đàn ông ngoại tình. Điều đầu tiên phụ nữ cần làm là giữ bình tĩnh. Chỉ cần suy nghĩ thấu đáo, phân tích cẩn thận về mối quan hệ của vợ chồng hiện tại bạn mới có thể đưa ra cách hành xử đúng đắn nhất.

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Chỉ khi nhìn thẳng vào vấn đề bạn mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhìn nhận vấn đề từ hai phía

Đừng chỉ trách chồng trăng hoa, ra ngoài gái gú mặc kệ vợ con ở nhà. Chị em cũng đừng khờ dại nhận lấy mọi lỗi lầm về phía mình. Phụ nữ có chồng ngoại tình, trước tiên phải nhìn nhận vấn đề từ hai phía, những thiếu sót, mâu thuẫn đã đẩy vợ chồng xa nhau.

Chỉ khi nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra khoảng trống khiến kẻ thứ ba có cơ hội chen ngang thì bạn mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm.

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Tùy vào thái độ, cách thức, nguyên nhân chồng ngoại tình bạn mới có thể cùng anh ấy giải quyết khúc mắc - Ảnh minh họa: Internet

3. Thẳng thắn với chồng

Là một người vợ, nếu đã nắm trong tay bằng chứng xác thực chồng ngoại tình bạn đừng ngần ngại nói rõ mọi chuyện với bạn đời. Tùy vào thái độ, cách thức, nguyên nhân chồng bội bạc bạn mới có thể cùng anh ấy giải quyết khúc mắc.

Nếu chồng vẫn ngoan cố cho rằng mình không sai, muốn nhanh chóng ly hôn để đến với tiểu tam thì chị em đừng dại níu giữ. Ngược lại, nếu anh ấy hối lỗi, thành tâm chuộc tội, bạn hoàn toàn có thể cho chàng cơ hội sửa sai.

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Nếu đã chấp nhận buông tay, đặt bút ký vào đơn xin ly hôn chị em đừng đi kể xấu chồng khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

4. Không nhắc lại chuyện cũ

Dù quyết định buông tay hay thứ tha, phụ nữ cũng đừng bao giờ nhắc lại những sai lầm trong quá khứ. Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, nhưng nếu đã bỏ qua cho chồng, chị em đừng bao giờ nhai đi nhai lại chuyện cũ. Việc làm ấy chẳng những khiến tình cảm sứt mẻ, mà còn khiến cuộc sống chung trở thành địa ngục trần gian.

Ngược lại, nếu đã chấp nhận buông tay, đặt bút ký vào đơn xin ly hôn chị em cũng đừng đi kể xấu chồng khắp nơi. Hãy chừa cho anh ấy một đường lui, để con cái không phải xấu hổ vì người cha tệ bạc của chúng.

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Cái giá quá đắt mà phụ nữ không dám buông bỏ, níu kéo chồng ngoại tình nào cũng phải trả

Phụ nữ nào cũng phải trả giá cho việc không dám kết thúc cuộc hôn nhân thất bại, nhẫn nhục ở lại bên người chồng ngoại tình, trăng hoa bên ngoài.

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