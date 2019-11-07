Chồng trăng hoa đến mấy cũng bị vợ khôn ‘trói chặt’ bằng 4 tuyệt kỹ này

Phụ nữ yêu 07/11/2019 17:31

Chẳng cần chiêu thức cao siêu hay mánh khóe phức tạp, chỉ cần khắc cốt ghi tâm 4 bí quyết giữ chồng này, đàn ông dù lăng nhăng đến mấy cũng sẽ tự nguyện chung thủy cả đời.

Chỉ cần thuộc lòng 4 bí quyết giữ chồng này, dám chắc bạn sẽ khiến chồng say mê như điếu đổ, nửa bước cũng không rời.

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Một trong những bí quyết giữ chồng khôn ngoan nhất chính là giữ được sự gọn gàng, thơm tho khi kề bên - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn thơm tho

Khi ra đường phụ nữ thường rất chăm chút cho ngoại tình của mình. Họ chẳng tiếc cả tiếng đồng hồ để trang điểm, chọn quần áo hay phân vân màu son nào phù hợp với trang phục của ngày hôm ấy. Ra đường hấp dẫn, xinh đẹp là thế nhưng khi trở về nhà chị em lại bừa bộn, luộm thuộm đến khó tin.

Họ quên mất rằng, phụ nữ hấp dẫn nhất trong mắt chồng là khi luôn giữ được sự gọn gàng, thơm tho. Dù ở nhà bạn vẫn phải đẹp, phải thật quyến rũ trong mắt bạn đời. Đừng quên tắm gội hằng ngày và xịt chút nước hoa trước khi lên giường để chồng luôn mê mệt vợ nhé.

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Sau những mệt mỏi ngoài đường, trở về nhà, đàn ông chỉ cần có được sự bình yên, những phút giây hạnh phúc bên vợ mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

2. Không quên tỏ ra đáng yêu

Không cần phải đeo băng đô tai thỏ, nói lời ngây ngô, phụ nữ quyến rũ sẽ biết cách tỏ ra đáng yêu một cách tinh tế. Ví như nhờ anh ấy kéo khóa chiếc váy ngủ, bất chợt ôm lấy chàng và dành tặng anh ấy những nụ hôn dài hay dịu dàng cưng nựng chồng sẽ giúp bạn trở nên cuốn hút bất tận trong mắt bạn đời.

Sau những mệt mỏi ngoài đường, trở về nhà, đàn ông chỉ cần có được sự bình yên, những phút giây hạnh phúc bên vợ mà thôi. Hãy nhớ, đây chính là cách giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả nhất.

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Đa phần đàn ông có vợ đều thừa nhận rằng, mỗi khi thấy vợ diện trang phục màu đỏ họ đều nhớ đến đêm tân hôn ngọt ngào của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

3. Diện đầm ngủ màu đỏ

Phụ nữ lấy chồng, dù giàu hay nghèo cũng phải có cho mình ít nhất một chiếc váy ngủ màu đỏ. Bởi lẽ, chiếc đầm ngủ đẹp không chỉ giúp bạn trở nên hấp dẫn trong mắt bạn đời, khiến lửa yêu trong chàng bùng cháy mà đấy còn là cách giữ lửa hôn nhân.

Đa phần đàn ông có vợ đều thừa nhận rằng, mỗi khi thấy vợ diện trang phục màu đỏ họ đều nhớ đến đêm tân hôn ngọt ngào của cả hai.

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Với phần hông được đẩy cao, vòng ba của bạn cũng sẽ gợi cảm hơn rất nhiều khi diện giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

4. Tự tin trên đôi giày cao gót

Không chỉ là vũ khí giúp chị em phụ nữ cải thiện chiều cao, giày cao gót còn là bí quyết giúp bước đi của bạn thêm uyển chuyển, gợi cảm hơn. Với phần hông được đẩy cao, vòng ba của bạn cũng sẽ gợi cảm hơn rất nhiều khi diện giày cao gót.

Chẳng cần lênh khênh trên những đôi giày cao chót vót, chỉ cần lựa chọn đôi giày có phần gót phù hợp với mình thì bạn đã dư sức tỏa sáng.

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