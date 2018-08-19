4 điều phụ nữ càng mòn mỏi chờ đợi càng vô vọng và thua thiệt nhất…

Chờ đợi người chồng ngoại tình chuyển ý quay về bên gia đình, chờ đến khi con cái trưởng thành mới nhớ đến giấc mơ của mình chính là những sai lầm lớn nhất đời phụ nữ…

Đàn bà, trăm vạn lần đừng bao giờ chờ kẻ thay lòng dời tâm chuyển ý. Bởi chồng ngoại tình chỉ quay về bên vợ con khi anh ta bị nhân tình ruồng bỏ mà thôi. Khi ấy, anh ta nào còn đủ tư cách để làm chồng của bạn, làm cha của con bạn. Sinh ra là đàn bà đã khổ lắm rồi, chị em đừng khiến mình phải khổ sở thêm nữa.

Một khi đàn ông đã đang tâm bội lừa chứng tỏ trong thâm tâm họ đã không còn bạn nữa, đã không xem trọng những gì đã có cùng nhau, đã xem thường cuộc hôn nhân đến tận cùng. Thời khắc lên giường với đàn bà khác, đàn ông ngoại tình đã thẳng thắn nói với vợ rằng “tôi không còn yêu cô nữa, hãy cho tôi tự do”. Nếu đã như thế, hà cớ gì đàn bà lại dùng chính thanh xuân của mình để níu kéo, dùng con cái để ràng buộc.

Bản năng làm vợ, làm mẹ khiến họ luôn đặt lợi ích của chồng con, của gia đình lên hàng đầu mà quên đi việc phải tiếp tục sống cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chờ con cái trưởng thành mới dám sống với ước mơ, sở thích của mình

Đàn bà trước khi lấy chồng tự do, sung sướng, thoải mái theo đuổi đam mê bao nhiêu thì sau khi kết hôn lại càng bị bó buộc bấy nhiêu. Bản năng làm vợ, làm mẹ khiến họ luôn đặt lợi ích của chồng con, của gia đình lên hàng đầu mà quên đi việc phải tiếp tục sống cuộc đời của mình, hiện thực hóa giấc mơ ấp ủ bao năm.

Họ cứ chờ đến khi con cái khôn lớn, trưởng thành, chờ đến khi đã chăm lo chu tất cho con mới dám nghĩ đến những điều mình muốn thực hiện, mới dám nghĩ đến đam mê. Khi ấy, họ đâu còn nhiều thời gian để thử thách chính mình, để “làm liều”. Vậy mới thấy, là đàn bà, bạn đừng vì con cái mà đánh mất thanh xuân của mình, chờ đến khi tóc điểm sương mai thì đã quá muộn màng.

Chờ đến khi chồng vì chán ngán cô vợ già nua, cũ kỹ mà lên giường với đàn bà khác họ mới nhận ra mình đã quên làm đẹp tự bao giờ thì đã mất chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chờ đến khi chồng ngoại tình mới làm đẹp

Cuộc sống hôn nhân với quá nhiều lo toan, trách nhiệm khiến đàn bà chẳng còn tâm trí nào để làm đẹp, để yêu lấy chính mình. Họ cứ tự trấn an “lấy chồng rồi, làm đẹp cho ai xem”. Hoặc khi đi mua sắm, mua thứ gì cho mình họ cũng cân đo đong đếm, nâng lên đặt xuống nhưng mua cho chồng con thì chẳng bao giờ tiếc tiền.

Chính vì nghĩ cho người khác quá nhiều, chính vì nghĩ mình đang hi sinh vì chồng con thì chắc chắn sẽ được đáp đền xứng đáng nên đàn bà có gia đình ngày càng tuột dốc nhan sắc với những bộ quần áo lỗi thời, ra đường chẳng bao giờ trang điểm cho xinh tươi, xịt nước hoa cho hấp dẫn. Chờ đến khi chồng vì chán ngán cô vợ già nua, cũ kỹ mà lên giường với đàn bà khác họ mới nhận ra mình đã quên làm đẹp tự bao giờ thì đã mất chồng.

Đàn bà chỉ cần có một công việc yêu thích, có tiền mình làm ra, được làm những điều mình thích ắt sẽ có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình

Nếu cứ ngồi chờ đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình thì cả đời này bạn đừng mong có được an yên. Thay vì chờ đợi người khác, đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác sao bạn không tự khiến mình trở nên hạnh phúc.

Đàn bà chỉ cần có một công việc yêu thích, có tiền mình làm ra, được làm những điều mình thích ắt sẽ có hạnh phúc. Bởi khi ấy, bạn làm chủ đời mình, chẳng lệ thuộc vào ai. Độc lập tài chính mang lại cho phụ nữ nhiều điều mà đàn ông dù giàu đến mấy cũng không thể cho họ được.