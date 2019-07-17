4 câu nói phụ nữ nhất định phải nghe một lần, dù tàn nhẫn nhưng rất thực tế

Dù rằng thời đại ngày nay thường nói đàn ông và phụ nữ bình đẳng. Nhưng thực tế thì dẫu là ở xã hội hay trong gia đình, yêu cầu với phụ nữ bao giờ cũng nhiều hơn đàn ông, gánh nặng phụ nữ phải chịu cũng không hề nhẹ hơn đàn ông.

Sau khi kết hôn, phụ nữ không chỉ phải tiết kiệm tiền mà còn phải kiếm ra được tiền. Không chỉ bận rộn với việc mưu sinh mà còn phải có trách nhiệm với gia đình. Sau khi có con, có khi vì con cái họ còn phải hy sinh cả sự nghiệp. Nhưng không phải chồng hay gia đình chồng nào cũng công nhận sự hy sinh này. Khi không thể kiếm ra tiền, chỉ ở nhà nuôi con, phụ nữ dễ mang tiếng ăn bám, không làm gì được cho chồng con.

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng khi đã kết hôn, đàn ông sẽ phải nhận trách nhiệm nuôi vợ con. Nhưng thực tế, nếu bạn muốn được đàn ông trân trọng thì đừng lúc nào cũng ngửa tay xin tiền chồng. Không ai thích có gánh nặng, đặc biệt là gánh nặng tiền bạc. Vì vậy, phụ nữ nhất định phải độc lập về tài chính, tự kiếm ra tiền và xài tiền của chính mình. Có như thế phụ nữ mới có tiếng nói trong gia đình và được chồng tôn trọng.

Đừng dễ dàng từ bỏ sự nghiệp vì hôn nhân

Sau khi lấy chồng, phụ nữ phải sinh con, bởi thế nhiều người sẽ tạm gác lại sự nghiệp một thời gian. Nhưng sau vài năm trở lại, bạn mới nhận ra đã không còn đuổi kịp đồng nghiệp, bản thân cũng thiếu sót rất nhiều. Bạn như bắt đầu lại mọi thứ, dần hòa nhập và có can đảm để theo đuổi sự nghiệp một lần nữa.

Khó khăn là vậy nhưng đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ sự nghiệp sau khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khó khăn là vậy nhưng đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ sự nghiệp sau khi lấy chồng. Sự nghiệp với phụ nữ đôi khi không quá lớn lao như đàn ông, nhưng nó cho bạn tiền bạc và một đường lùi nếu có lúc phải ly hôn. Phụ nữ không có sự nghiệp sẽ có cảm giác không an toàn, phụ thuộc rất nhiều vào chồng.

Đừng bao giờ quá tiết kiệm, phụ nữ phải biết yêu thương chính mình

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn liền nghĩ vì muốn tiết kiệm cho gia đình mà hà khắc chi tiêu cho bản thân. Họ không dám mua sắm, làm đẹp, hoặc chỉ chọn những gì rẻ nhất. Dù vậy, cũng chưa chắc vì những điều đó mà chồng họ sẽ yêu thương và trân trọng họ hơn. Ngược lại, khi không chăm sóc, yêu thương bản thân, phụ nữ dần mất sức hút trong mắt chồng.

Đàn bà khôn biết tiêu tiền chừng mực, để tâm đến bản thân để tự tin hơn, còn khiến chồng say mê mình hơn. So với việc tiết kiệm quá mức để giữ gia đình, thì cách này hiệu quả hơn nhiều.

Trong hôn nhân, phụ nữ phải có giới hạn riêng cho bản thân

Đàn bà khôn biết tiêu tiền chừng mực, để tâm đến bản thân để tự tin hơn, còn khiến chồng say mê mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ khiến vợ chồng càng hoàn thiện hơn. Và một cuộc hôn nhân như thế thì không chỉ cần sự hy sinh, vun vén của một người, mà phải là hai người cùng lúc chia sẻ, thấu hiểu cùng nhau. Phụ nữ trong hôn nhân phải có một giới hạn riêng nhất định. Hy sinh có hạn, chịu đựng có mức, nhẫn nhịn có lúc. Nếu vượt qua ranh giới đó, phụ nữ nên lên tiếng bảo vệ mình.

Đây không chỉ là cách giúp phụ nữ bớt tổn thương trong hôn nhân, mà còn là cách giữ giá trị của phụ nữ trong mắt đàn ông.