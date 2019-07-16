Có những bí mật của đàn ông phụ nữ càng biết nhiều sẽ càng khổ

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân thì tốt nhất không nên biết quá nhiều về đàn ông. Phụ nữ càng biết nhiều càng dễ đổ vỡ, hiểu càng nhiều càng dễ chán nhau. Nhiều người nghe thì thấy không hợp lý nhưng sự thật chính là vậy.

Đàn ông không ai lại không có bí mật riêng. Nếu không là bí mật lớn thì cũng sẽ là bí mật nhỏ họ không muốn chia sẻ với bất kì ai. Đó là thế giới riêng của đàn ông, cũng là giới hạn họ không muốn ai chạm tới. Phụ nữ càng muốn biết bằng mọi cách sẽ càng không có lợi cho chính mình. Hãy nhớ rằng, trên đời này có hai nơi bạn không cần nhìn quá kỹ, đó mặt trời và trái tim của đàn ông. Nếu bạn cứ cố gắng nhìn thật sâu, thì người tổn thương nhiều nhất chính là bạn.

Phụ nữ khi yêu thường cho mình quyền tò mò và yếu đuối, nhưng đàn ông lại như bát ngát mây trời. Phụ nữ khi yêu tin rằng cả trái tim mình đều nguyện hiến dâng cho đối phương. Nhưng trái tim đàn ông luôn chứa nhiều ngăn bí mật. Phụ nữ đương nhiên ai cũng muốn mở hết những ngăn tối ấy, để nhìn thấu lòng dạ đàn ông, để chắc chắn rằng anh ta sẽ không thay lòng đổi dạ.

Phụ nữ vì muốn thế nên thường sẽ bước lại gần ví tiền, điện thoại, laptop hay mọi mật khẩu trên mạng xã hội của đàn ông. Nhưng đây lại là những nơi chứa những bí mật động trời nhất của đàn ông.

Có một sự thật là một khi đàn ông đã muốn giấu bạn thì có vô vàn cách, bạn chẳng lường được hết. Cũng như một khi họ đã muốn thay lòng thì bạn có giữ cỡ nào cũng vô ích. Đã thế, sao phụ nữ phải sống thấp thỏm như thế? Vì có những bí mật bạn không cần biết, và cũng có những bí mật chưa tới lúc phải biết.

Vì có những bí mật bạn không cần biết, và cũng có những bí mật chưa tới lúc phải biết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan sẽ tôn trọng những điều đàn ông giấu kín. Họ để đó là những bí mật cho đến khi họ tự tiết lộ, hoặc họ sẽ tìm cách để đàn ông tự khai. Ở những bí mật họ đã biết dù đàn ông không nói, họ vẫn để đàn ông tự vạch trần chính mình. Họ ép đàn ông phải nói, họ buộc đàn ông tự tiết lộ bí mật của chính mình. Họ xem đó là sự tôn trọng cuối cùng dành cho đối phương, cũng là cách tự trọng không kém.

Thực tế là không có sự an tâm nào dành cho phụ nữ sau khi họ cố công đi tìm bằng được những bí mật của đàn ông. Bởi một khi biết, phụ nữ nếu quá yếu đuối và ủy lụy trước đàn ông, liệu có đủ can đảm để thay đổi? Như một người vợ hạnh phúc với chồng mẫu mực liệu khi biết bí mật của chồng là những cuộc ngoại tình, có đủ dũng cảm vạch mặt chồng mà đánh mất gia đình? Một người vợ yêu chồng hết mực, khi biết chồng vẫn nhớ người cũ, có đủ khôn ngoan để giành lại trái tim của chồng?

Muốn đối mặt với những bí mật trong trái tim của đàn ông, phụ nữ phải có bản lĩnh. Nếu bạn chưa đủ sự chuẩn bị, chưa cứng rắn và sắt đá khi cần thì tốt nhất đừng biết quá nhiều. Có những sự thật đến một lúc nhất định chắc chắn bạn sẽ biết. Có những bí mật bạn cần thời gian để đón nhận. Nếu chưa phải lúc, thì tốt nhất bạn đừng nên quá tò mò. Phụ nữ biết nhiều khi không cần thiết sẽ khó sống yên thân.

Và thay vì cứ cố tìm đi tìm những bí mật của đàn ông, sao phụ nữ không khiến mình trở nên bí hiểm và quyến rũ hơn? - Ảnh minh họa: Internet

Nói thế không có nghĩa là phụ nữ phải giả ngu giả ngốc mà cam chịu, chuốc thiệt thòi vào mình. Thay vào đó, bạn phải biết quý trọng và yêu thương bản thân nhiều hơn. Thay vì nơm nớp lo sợ đàn ông sẽ làm gì khuất tất sau lưng bạn, hãy tự rèn luyện chính mình kiên cường và bản lĩnh hơn. Thay vì luôn giám sát đàn ông, tò mò họ giữ bí mật gì, hãy cho mình sự tôn nghiêm của một người vợ. Để đến một lúc, dù là bí mật nào của đàn ông cũng không khiến bạn gục ngã được.

Có người từng nói, phụ nữ bản lĩnh không bao giờ muốn nhìn sâu vào trái tim đàn ông, bởi họ còn đang bận yêu thương chính mình. Họ có thể biết nhiều hơn về người đàn ông của mình, nhưng họ chọn cách nhìn thoáng, biết ít để sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Nhưng cũng chính cách sống đó của họ lại khiến đàn ông dù là điều khó nói nhất cũng muốn phơi bày trước mặt họ.

Thế thì, thay vì cứ cố đi tìm những bí mật của đàn ông, sao phụ nữ không khiến mình trở nên bí hiểm và quyến rũ hơn, để đàn ông cũng phải chạy theo giữ lấy mình?