4 'căn cứ địa' tuyệt mật đàn ông yêu thật lòng mới cho bạn 'chạm' vào

Phụ nữ yêu 18/06/2021 12:28

Đàn ông yêu thật lòng hay không chỉ cần nhìn qua cách chàng đối xử với bạn ở việc có thoải mái đưa bạn đến 4 "căn cứ địa" này hay không. Hãy thử hỏi chàng của bạn xem câu trả lời thế nào nhé!

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng và muốn bên bạn lâu dài thì mới chủ động đưa bạn đến những nơi đặc biệt này.

Nhà riêng

Nhà riêng là “căn cứ địa” của đàn ông. Nhìn qua nơi ở có thể biết nhiều hơn về chủ nhân, vì thế đàn ông rất cẩn trọng khi đưa ai đó về nhà chơi. Một người đàn ông tử tế, nghiêm túc sẽ không dẫn phụ nữ lạ đến đây. Chỉ khi thật lòng muốn lâu dài, xem bạn là đặc biệt thì đàn ông mới dẫn bạn về nhà riêng. Đặc biệt, chỉ khi quen nhau một thời gian đủ dài, đủ thấu hiểu thì đàn ông thật lòng mới giới thiệu nơi ở riêng tư cho bạn.

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Chỉ khi thật lòng muốn lâu dài, xem bạn là đặc biệt thì đàn ông mới dẫn bạn về nhà riêng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nhà riêng của một người đàn ông sẽ có những dấu hiệu cho bạn thấy liệu đây có phải là người nghiêm túc trong tình cảm hay không. Nếu đàn ông tử tế, họ sẽ không thường xuyên đem phụ nữ lạ về nhà. Và nếu ngôi nhà của một người đàn ông độc thân có đồ vật của phụ nữ thì chứng tỏ anh ta không đáng tin cậy.

Nhà của cha mẹ

Đàn ông muốn đưa bạn về gặp cha mẹ dù chỉ là để dùng cơm, ghé thăm vào dịp gì đó đặc biệt thì đều có nghĩa là anh ấy muốn mối quan hệ của cả hai sẽ có tương lai chắc chắn. Đàn ông sẽ không đưa người phụ nữ không có cảm tình về nhà. Anh ấy muốn cha mẹ nhìn thấy bạn là để gián tiếp xin sự đồng ý của cha mẹ, cũng là muốn bạn bắt đầu làm quen với gia đình của anh ấy. Nếu đến đây và bạn biết rằng trước đó khi yêu ai anh ấy cũng đưa về nhà cha mẹ thì đây là người đàn ông nghiêm túc trong tình cảm.

Ngược lại, nếu đàn ông chỉ yêu đương qua loa hay có dấu hiệu đắn đo trong mối quan hệ thì anh ta sẽ không bao giờ để ba mẹ gặp bạn. Thậm chí, anh ta còn né tránh để không một ai trong gia đình biết đến sự tồn tại của bạn.

Nhà của bạn bè

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Đàn ông đưa bạn đến nhà của bạn bè chơi thì chứng tỏ anh ấy muốn cả bạn bè và người thân của họ cũng biết về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thông qua các mối quan hệ bạn bè của đàn ông, bạn sẽ biết anh ấy là người thế nào, có thật lòng với bạn hay không. Đàn ông đưa bạn đến nhà của bạn bè chơi thì chứng tỏ anh ấy muốn cả bạn bè và người thân của họ cũng biết về bạn. Anh ấy không ngại đưa bạn đi gặp những mối quan hệ thân thiết, giới thiệu bạn là người anh ấy yêu. Đây là điều chỉ có ở người đàn ông thật lòng yêu thương bạn.

Khi đến nhà bạn bè của đàn ông, bạn cũng sẽ biết và hiểu hơn về người đàn ông của mình. Nhìn bạn bè của anh ấy, bạn sẽ đoán được một phần tính cách của anh ấy. Bạn cũng có thể thông qua vài cuộc nói chuyện để biết thêm về cách yêu của người đàn ông này.

Những nơi đàn ông chỉ đến một mình

Đàn ông thường có những nơi đặc biệt chỉ đến một mình để thư giãn, có không gian riêng. Nhưng nếu đàn ông yêu ai nhiều, họ sẽ muốn chia sẻ không gian riêng tư đó cùng bạn. Đó có thể là một quán cà phê, một khung cảnh thiên nhiên, một nơi chốn đặc biệt… họ thường đến một mình khi muốn yên tĩnh hay thư giãn. Hoặc là một nơi đặc biệt để lại ký ức họ không thể quên.

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Khi đàn ông dẫn bạn đến những nơi như thế, có nghĩa là họ muốn chia sẻ với bạn điều gì đó riêng tư mà họ chưa từng nói với ai - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông dẫn bạn đến những nơi như thế, có nghĩa là họ muốn chia sẻ với bạn điều gì đó riêng tư mà họ chưa từng nói với ai. Họ muốn bạn thấu hiểu, cùng họ có những suy nghĩ và chia sẻ. Và chỉ có đàn ông đặt bạn ở vị trí đặc biệt trong lòng mới làm như thế.

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