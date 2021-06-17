Phụ nữ 40 khó rung động nhưng yêu mãnh liệt, nhất là khó giấu 3 điều này

Phụ nữ yêu 17/06/2021 06:29

Phụ nữ 40 không còn sợ điều gì cả khi đã hiểu quá rõ sự đời. Trong tình yêu, ở độ tuổi này nàng vừa trầm lặng nhưng cũng mãnh liệt vô cùng, khi yêu khó mà giấu được 3 điều này.

Không giống như phụ nữ 20 hay 30, phụ nữ 40 có nội tâm đơn độc, vừa trầm lặng vừa mãnh liệt khao khát tình yêu. Họ khó rung động nhưng khi yêu cũng không thể giấu những điểm này.

Không mong lâu dài, chỉ mong chân tình

Khi đàn bà 40, có thể từng kết hôn, có thể chọn sống độc thân. Những người phụ nữ này căn bản không còn quan trọng chuyện trăm năm. Họ đủ trưởng thành để biết mình muốn gì trong tình yêu. Họ không cần một người hứa hẹn cả đời, họ cần một người cho họ thấy chân tình ở hiện tại. Họ vẫn say đắm trong tình yêu nhưng thực tế và suy nghĩ nhẹ nhàng hơn.

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Không giống như phụ nữ 20 hay 30, phụ nữ 40 có nội tâm đơn độc, vừa trầm lặng vừa mãnh liệt khao khát tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng là tư tưởng của đàn bà 40 không còn gò bó mình vào hôn nhân và chuyện phải tìm một tấm chồng gửi gắm cả đời nữa. Họ tràn đầy niềm tận hưởng với cuộc sống, vui vẻ cùng tiền bạc và trạng thái tự do. Họ thực tế hơn trong tình yêu với đàn ông, cũng cởi mở hơn với mong muốn của bản thân.

Phụ nữ khi 40 cũng rất đơn giản trong tình yêu. Thứ họ cần ở đàn ông không phải là tiền, vì họ có thể tự nuôi bản thân. Họ cũng không cần đàn ông hứa hẹn, nói lời ngọt ngào xa xôi. Họ cần một bát cháo khi ốm, một lời ủi an khi mệt mỏi, một bờ vai khi ở bên. Phụ nữ càng trưởng thành càng cần những điều dung dị. Phụ nữ càng từng trải càng đơn giản trong tình yêu.

“Thật” và “thẳng”, can đảm nhưng thận trọng

Phụ nữ khi 40 không còn ngây thơ trong tình cảm, họ có sự từng trải và kinh nghiệm cuộc sống, họ trưởng thành trong suy nghĩ và cách cư xử. Họ không còn ngây thơ để ngại ngùng, họ thật và thẳng với tình cảm của mình. Họ không thích lãng phí thời gian với những mối quan hệ nhập nhằng, không rõ ràng. Nếu thích họ sẽ không ngại thể hiện, nếu yêu họ sẽ can đảm muốn thử.

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Phụ nữ khi 40 không còn ngây thơ trong tình cảm, họ có sự từng trải và kinh nghiệm cuộc sống, họ trưởng thành trong suy nghĩ và cách cư xử - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, phụ nữ tuổi này rất hiểu tâm tính của đàn ông. Họ có thể nhìn thấu đàn ông chỉ qua vài câu nói hay hành động. Vì biết đâu là người đàn ông chân thành, đâu là người mang lòng dối lừa. Đàn ông đối diện với người phụ nữ thế này, vừa thấy hứng thú, vừa có chút nể trọng. 

Dù thẳng thắn, nhanh chóng trong tình cảm nhưng phụ nữ tuổi này cũng thận trọng. Đặc biệt là những người phụ nữ 40 từng đi qua tổn thương càng không dễ mở lòng. Đôi khi, họ sẽ bao lấy mình bằng vỏ bọc kiên cường, thích nói thích cười, mạnh miệng mạnh lời nhưng thật ra lại sợ tổn thương, sợ cho đi tình cảm thật. Họ cần chút “mồi lửa” từ đàn ông, để bung mở trái tim từng có vết rạn.

Không sợ ánh mắt của thiên hạ

Khi một người phụ nữ 40 yêu say đắm, họ sẽ không màng bất cứ điều gì xung quanh. Họ không sợ người khác dị nghị, họ không sợ thiên hạ chê bai, họ càng không để ý người khác nói gì về tình yêu của họ. Đàn bà 40 khi đã yêu sẽ can đảm hơn bất kì ai. Vì họ đủ trưởng thành để hiểu tìm được một tình yêu chân thành không đơn giản. Có thể họ đã mất rất lâu để đợi chờ, đã thử rất nhiều lần để tìm đúng một người duy nhất.

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Tình yêu của phụ nữ 40 không còn nhuốm màu dục vọng hay ham cầu của tuổi trẻ, họ yêu như từng trẻ lại, họ yêu như chưa từng có gì trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói, phụ nữ 20 mê tình, phụ nữ 30 mê tiền, nhưng thật ra phụ nữ khi 40 mới là người yêu say đắm nhất. Tình yêu của họ không còn nhuốm màu dục vọng hay ham cầu của tuổi trẻ, họ yêu như từng trẻ lại, họ yêu như chưa từng có gì trong tay. Tình yêu ở ngưỡng cuộc đời như thế đơn thuần nhưng cũng đậm sâu và rực rỡ nhất.

Bởi thế, nếu đàn ông yêu một người đàn bà 40 thì hãy hiểu chẳng dễ dàng để khiến họ rung động, cũng không phải người phụ nữ nào cũng có thể yêu mãnh liệt và can đảm như họ.

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