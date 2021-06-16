9 'vũ khí' sắc bén giúp phụ nữ nâng sức quyến rũ của mình lên 'cực độ'

Cuộc sống cần quy chuẩn văn minh, nhưng không cần những khuôn khổ bất bình đẳng. Trong cuộc sống có rất nhiều khuôn mẫu hà khắc với phụ nữ. Nhưng một người phụ nữ hiện đại, thu hút lại chọn cách sống vì bản thân, thay vì sống theo những gì người khác quy định.

Có một kiểu phụ nữ kém sức hút, là người lẻo mép, dễ lấy chuyện của người khác làm niềm vui, nhưng cũng dễ bị căng thẳng bởi việc của thiên hạ. Người phụ nữ hấp dẫn luôn vạch rõ ranh giới và trách nhiệm của bản thân trong bất kì mối quan hệ nào. Vì vậy họ đỡ phải gánh rắc rối từ chuyện của người khác, giữ được sức kiểm soát trong mọi tình huống. Đây là người phụ nữ luôn được tin cậy và nể trọng trong bất kì mối quan hệ nào.

Dù rằng trong nhiều trường hợp việc thỏa hiệp cũng cần thiết để giữ các mối quan hệ. Nhưng người đàn bà hấp dẫn không bao giờ phá vỡ quy tắc của mình. Chính việc chọn cách trân quý bản thân, theo đuổi cá tính riêng và không để tâm đến ánh mắt của người khác như thế khiến phụ nữ trở nên đặc biệt.

Để tâm đến những chi tiết nhỏ

Có những người phụ nữ quyến rũ trong cách họ để ý những điều nhỏ nhặt ở đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Có những người phụ nữ quyến rũ trong cách họ để ý những điều nhỏ nhặt ở đối phương. Chẳng hạn như, họ khéo quan sát để biết người đối diện thích ăn gì, không thích ăn gì. Họ nhớ ngày sinh nhật của một người mà không cần đợi Facebook nhắc nhở. Đối với nhiều người, những hành động nhỏ đó như một cú “chốt hạ” thu hút hoàn toàn sự chú ý của họ.

Người đàn bà thông minh sẽ biết cách tìm điểm tương đồng hay quan tâm đến thói quen, sở thích của người đối diện để tăng sức hút của bản thân.

Sẵn sàng bênh vực người yếu thế

Phụ nữ giữ chính nghĩa trong lòng, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế luôn có sức hấp dẫn riêng. Với nhiều người đàn ông, họ cho rằng đó là phẩm chất quyến rũ nhất ở một người, dù là nam hay nữ. Sống và bảo vệ công bằng, phụ nữ giữ được sự nể trọng và thán phục từ người khác.

Thư giãn cùng cảm giác cô đơn

Phụ nữ chưa từng trải sẽ không cảm thấy được đây là một nét thu hút của phụ nữ. Nhưng đàn ông trưởng thành sẽ thấy rõ điều này.

Một người phụ nữ thoái mái sống cùng cảm giác cô đơn cho đàn ông ấn tượng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ thoái mái sống cùng cảm giác cô đơn cho đàn ông ấn tượng mạnh. Vì đó là người phụ nữ độc lập, có sức hấp dẫn từ không gian riêng. Họ có niềm vui, sự nghiệp và đam mê cùng cá tính riêng. Họ không đeo bám đàn ông, càng không dựa dẫm. Nhưng cách sống không quá cần đàn ông như thế lại khiến họ trở nên hấp dẫn.

Nhìn vào điểm tốt của người khác

Nhiều người phụ nữ không nhận ra lời khen chính là vũ khí thu hút sức hấp dẫn nhất. Vì ai cũng thích được nghe lời khen đúng và thật từ người khác. Dù vậy, một cô nàng quá thảo mai, khen “lố lăng” sẽ khiến người khác thấy mất cảm tình.

Phụ nữ quyến rũ thường nhìn vào điểm tốt của người khác để khen, cũng là cách để khích lệ người khác. Đặc biệt là những lời khen theo chiều hướng tích cực, cho người khác động viên lại càng giúp phụ nữ thu hút hơn.

Chứng minh bản thân bằng hành động

Người phụ nữ quyến rũ có niềm kiêu hãnh lớn về bản thân, nhưng không thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động. Chẳng hạn như, họ không ba hoa về những gì mình đã làm được, họ có niềm tự hào riêng và không cần để lộ điều đó quá nhiều. Ngược lại, họ tập trung làm nhiều hơn, chứng tỏ bản thân bằng hành động.

Có sự thành thật dung dị

Người phụ nữ hấp dẫn tạo cho người khác cảm giác gần gũi. Họ thành thật với bản thân có khuyết điểm, dung dị trong cách nói với từng người khác nhau. Họ không thể hiện bản thân quá xa vời, luôn chứng minh mình bình thường nhưng vẫn có cá tính riêng.

Luôn có những bí mật riêng

Phụ nữ càng thu hút càng không bao giờ bộc lộ hết bản thân trước người khác. Trong lời nói, cách thể hiện họ chỉ phô bày 70% những gì thuộc về mình. Họ sẽ giữ lại những bí mật riêng để tăng sức hút, cho người khác cảm giác khao khát tìm kiếm. Phụ nữ càng quyến rũ càng khéo léo giữ tính bí ẩn riêng.