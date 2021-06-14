Phụ nữ trung niên có 2 chữ quan trọng, biết nắm bắt sẽ được tự do và hạnh phúc

Sống đến một độ tuổi trong đời, con người sẽ nhận ra cuộc sống của mình chẳng liên quan gì đến người khác. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút, bỏ qua quan điểm không hòa hợp với mình của người xung quanh, thì chúng ta làm gì cũng nhanh chóng và dễ thành công hơn.

Có người từng nói: “Tài sản dư thừa chỉ có thể mua được những thứ dư thừa, linh hồn con người là thứ cần thiết nhất thì không cần tiền để mua”. Đến một độ tuổi bạn sẽ nhận ra có nhiều tiền không phải là niềm hạnh phúc lớn nhất. Con người chỉ cần có đủ tiền và một tâm hồn biết hưởng thụ cuộc sống, tình người, vạn vật thì chính là đạt đến ngưỡng bình yên, hạnh phúc nhất.

Đẳng cấp cao nhất của một người là sống không màng tới danh lợi. Không hẳn là thiếu cầu tiến, ý chí vươn lên mà là biết đủ, biết tìm kiếm những giá trị khác của cuộc sống.

Đơn giản hướng về phía trước, cuộc đời sẽ thư thả thong dong

Cuộc đời của mỗi người cũng như một con đường đầy sỏi đá. Nếu bạn mỗi bước đi đều giữ lại một viên sỏi trên người thì càng đi càng thấy nặng nề. Những viên sỏi đó chính là áp lực, căng thẳng trong mỗi cuộc hành trình cuộc đời. Bạn cứ giữ lại mà đi tiếp thì không bao giờ thấy nhẹ nhàng, bình yên trong lòng.

Những muộn phiền, căng thẳng trong lòng vốn là những thứ con người chẳng ai muốn mang vác. Nhưng ai cũng vô thức nhặt quá nhiều trong đời, đến độ tuổi trung niên thì mới thấy rằng bản thân kham không nổi nữa.

Cuộc sống này chẳng có ai sống dễ dàng, ai cũng có khổ tâm và tham vọng. Nhân tâm vốn nhẹ nhàng, chỉ vì lòng người mưu cầu kiếm tìm quá nhiều mà trở nên nặng nề. Khi con người buông bỏ bớt dục vọng, mưu cầu thì lòng sẽ tự khắc an yên.

Con người thay vì chỉ mong tiền tài, địa vị, hãy tự kiếm những cái đẹp từ vạn vật, trau dồi bản thân, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.

Bình tĩnh trước sóng gió

Một khi đã bước tới tuổi trung niên thì đã không còn được phép thiếu bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã bước tới tuổi trung niên thì đã không còn được phép thiếu bình tĩnh. Người từng trải đã đủ khả năng nhìn thấu vô số chuyện. Còn nếu đến tuổi này vẫn thấy mọi chuyện trước mắt ngổn ngang là vì ta chưa đủ trải nghiệm, vẫn phải học hỏi và trau dồi. Khi đến tuổi này, càng bình tĩnh trước sóng gió thì càng dễ bình yên trong cuộc sống.

Gieo hạt giống lương thiện

Lương thiện là hạt giống gieo càng nhiều thì hoa trái có được bạn cũng được hưởng không ít. Người càng lớn tuổi làm việc thiện thì trong lòng sẽ nở hoa, phúc đức cũng dồi dào.

“Được mất tùy duyên”

Con người có hai cái khổ, một là khổ vì vật chất, hai là khổ vì tình. Con người cứ vì cái mình không có được mà buồn đau, dày vò. Có được thì hoan hỉ, không có được thì bi ai. Nhưng được mất trong vật chất tiền tài cũng như gió thoảng mây bay, được rồi cũng sẽ mất, mất rồi lại chẳng mấy chốc có được. Trong duyên tình, càng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Ở tuổi trung niên, hai chữ quan trọng nhất chính là “đơn giản”

Hãy sống một cuộc đời đơn giản nhưng không tầm thường, bình đạm nhưng không vô vị, nhẹ nhàng nhưng không qua loa - Ảnh minh họa: Internet

Con người lúc mới vừa đến thế giới này đơn giản tới mức chẳng có gì ngoài một thân xác cùng hơi thở của sự sống. Vì thế, hãy sống một cuộc đời đơn giản nhưng không tầm thường, bình đạm nhưng không vô vị, nhẹ nhàng nhưng không qua loa.

Càng sống đơn giản thì bạn càng có nhiều trải nghiệm. Lòng càng đơn giản thì càng có nhiều bình yên, nhẹ nhõm. Chỉ có đơn giản mới có thể dễ thỏa mãn, đạt tới cảnh giới tự do và hạnh phúc của đời người.