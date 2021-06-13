5 kiểu tình yêu trên đời, kiểu thứ 3 như giấc mộng phù hoa, khó có nhưng ai cũng muốn

Phụ nữ yêu 13/06/2021 18:23

Trên đời có 5 kiểu tình yêu, trong đó có 2 kiểu ai cũng cần và có duy nhất 1 kiểu ai cũng muốn có dù biết nó không tồn tại.

Với các kiểu tình yêu này, thật mong ít nhất bạn vẫn còn đang giữ được 2 kiểu, còn kiểu thứ 4 là một vận may, hãy đợi chờ vì nó vẫn tồn tại trên đời này.

Tình yêu bản năng

Có một loại tình yêu từ tạo hóa, đầy bản năng và không bao giờ cạn cùng. Đó là tình yêu gia đình, là tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Tình yêu này không mãnh liệt, nhưng đầy ắp không bao giờ ngơi nghỉ. Đó là khi cha mẹ yêu con nhưng không nói lời yêu, là từng ánh mắt nụ cười đều hướng theo con, là năm tháng cũng không thay đổi.

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Có một loại tình yêu từ tạo hóa, đầy bản năng và không bao giờ cạn cùng. Đó là tình yêu gia đình, là tình cảm giữa cha mẹ và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu tình yêu bản năng nhất của con người khi trở thành cha mẹ. Không cần ai phải dạy, cha mẹ luôn có bản năng yêu con của mình. Nhưng đây cũng là là kiểu tình yêu phải biết giữ gìn, bởi nó chứa đựng ơn tình, nghĩa nặng. Sẽ không ai yêu bạn vô điều kiện bằng cha mẹ, cũng không có điều nào hoàn toàn thuộc về máu mủ của bạn như con cái.

Tình yêu nhân loại

Loại tình yêu này rất nhẹ nhàng, cũng dễ nhận ra. Đó là sự cảm thông khi bạn thấy người khác gặp khó khăn, là khi bạn muốn dang tay giúp đỡ họ, là khi bạn chỉ muốn nắm lấy tay họ để truyền thêm động lực và niềm tin. Đây là kiểu tình yêu đẹp, ấm áp và giàu nhân văn nhất.

Tình yêu lý tưởng

Kiểu tình yêu lý tưởng thường nằm trong những giấc mộng nhiều màu sắc của phụ nữ. Nhưng thường thì tình yêu này không có thật. Đó là kiểu tình yêu như với thần tượng bạn chưa từng gặp, một người bạn say nắng nhưng không thể thành đôi. Hay nó chỉ đơn thuần là một chuyện tình đẹp như cổ tích, như trong phim ảnh nhưng lại không thể đến với bạn, luôn nằm trong tâm tưởng của bạn.

Tình yêu không bao giờ thay đổi

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Đây là loại tình yêu bền vững nhất, cũng chỉ dành cho những ai may mắn và cố gắng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại tình yêu bền vững nhất, cũng chỉ dành cho những ai may mắn và cố gắng nhất. Không phải ai cũng may mắn tìm được đúng người để yêu chẳng đổi thay. Chẳng có tình yêu nào thiếu nỗ lực mà vững bền theo thời gian.

Đây là mối tình không già dù cả hai có bao nhiêu tuổi. Đó là khi cụ già nắm tay vợ bước sang đường. Là những năm tháng cuối đời vẫn có một người bạn đồng hành tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Loại tình yêu này sâu đậm, nghĩa tình và ý nghĩa nhất cuộc đời.

Tình yêu bản thân

Với loại tình yêu cuối cùng này, ai cũng cần, còn phải đặc biệt chăm chút. Trong đời này, có nhiều kiểu tình yêu, nhiều người yêu, nhưng chỉ duy nhất tình yêu dành cho bản thân là không bao giờ được đánh mất. Nếu bạn không biết yêu chính mình thì cũng không đủ sức giữ được những kiểu tình yêu khác. Mọi tình yêu đều bắt nguồn từ tình yêu dành cho chính mình trước.

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Nếu bạn không biết yêu chính mình thì cũng không đủ sức giữ được những kiểu tình yêu khác - Ảnh minh họa: Internet

Trong các kiểu tình yêu trên, mong rằng bạn sẽ luôn giữ ít nhất 3 kiểu tình yêu, cho mình và những người xung quanh.

3 thứ ở nhà phụ nữ khí chất không bao giờ mang ra đường

3 thứ ở nhà phụ nữ khí chất không bao giờ mang ra đường

Người phụ nữ khí chất khi ra đường có 1 quy tắc bất di bất dịch đó là rũ bỏ 3 thứ. Bởi chỉ cần mang 1 trong 3 thứ này sẽ khiến bản thân bị "rớt giá", không được người khác tôn trọng.

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