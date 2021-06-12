3 thứ ở nhà phụ nữ khí chất không bao giờ mang ra đường

Quy tắc bất di bất dịch của người phụ nữ khí chất là không bao giờ mặc đồ ở nhà để ra ngoài. Diện mạo đầu bù tóc rối, không trang điểm khi ở nhà cũng không nên mang ra ngoài. Phụ nữ chú trọng diện mạo khi ra khỏi nhà là để vừa tôn trọng bản thân vừa tôn trọng người đối diện.

Phụ nữ khi ở nhà một mình có thể tùy tiện mặc đồ thoải mái, diện mạo qua loa, thậm chí là không để tâm. Nhưng đừng để người khác thấy bộ dạng đó của bạn, đặc biệt là đàn ông.

Đã là phụ nữ thì dù có ra khỏi nhà vài bước thì cũng không thể xấu xí. Vì biết đâu trong vài bước đó bạn sẽ gặp người bạn muốn gặp, hoặc tệ hơn là gặp một kẻ sẽ cười sảng khoái khi thấy bộ dạng luộm thuộm của bạn thì sao? Phụ nữ không chăm sóc cho vẻ bề ngoài chính là tự “hạ giá” chính mình.

Khi ra ngoài, bạn không cần quá phô trương quần áo, nhưng nhất định phải sạch và thơm. Trang điểm cũng không cần quá đậm, nhưng nhất định không thể thiếu son môi, kem chống nắng và một chút nước hoa. Son môi để làm tươi tắn khuôn mặt, kem chống nắng để bảo dưỡng làn da và nước hoa để tạo mùi hương riêng biệt.

Sự tự ti

Phụ nữ có thể khi ở nhà với thế giới riêng cùng nhiều suy nghĩ chẳng thể chia sẻ cùng ai. Bạn có thể thấy tự ti với vòng eo không được thon gọn khi đứng trước gương. Bạn có thể tự chê bai mình nấu ăn kém cỏi khi vào bếp một mình. Bạn cũng có thể tìm ra hàng ngàn khuyết điểm của mình mỗi ngày nhưng chẳng nói với ai. Khi bạn một mình, bạn có quyền ngắm nhìn bản thân, tìm những gì chưa tốt ở mình để dần hoàn thiện, cố gắng.

Một khi đã ra ngoài, gặp gỡ người khác thì phụ nữ nhất định phải bỏ sự tự ti ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một khi đã ra ngoài, gặp gỡ người khác thì phụ nữ nhất định phải bỏ sự tự ti ở nhà. Đứng trước bất kì ai, chỉ cần bạn đem theo sự tự ti thì bạn không bao giờ tỏa sáng được. Chỉ cần ra khỏi nhà thì nhất định phải mang theo sự tự tin và kiêu hãnh nhất của phụ nữ.

Chẳng hạn như, bạn không có vòng eo thon gọn nhưng lại có một nụ cười rực rỡ. Bạn không giỏi nấu ăn nhưng lại kiếm tiền giỏi. Người đàn bà khôn ngoan không hoàn hảo, nhưng họ chỉ phô bày những gì tốt nhất của mình. Tự tin là một loại trang sức không thể thiếu khi phụ nữ bước chân ra đường.

Bí mật của bản thân và gia đình

Người đàn bà thông minh không bao giờ đem bí mật của bản thân và gia đình ra khỏi nhà. Ví dụ như, họ sẽ không để ai biết về số tiền họ có được trong ngân hàng, những thông tin “cơ mật” trong gia đình, lịch trình làm việc, học hành của chồng con… Hay chỉ đơn giản là những suy nghĩ không có lợi cho những mối quan hệ ngoài gia đình.

Phụ nữ càng muốn sống bình yên, hạnh phúc thì càng phải biết những gì có thể chia sẻ với người dưng, những gì phải tuyệt đối để ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng bảo vệ bản thân và gia đình chu đáo. Có những việc không thể để người dưng biết. Có những chuyện chỉ cần khoe khoang thì sẽ đem tai họa về nhà. Phụ nữ càng muốn sống bình yên, hạnh phúc thì càng phải biết những gì có thể chia sẻ với người dưng, những gì phải tuyệt đối để ở nhà.