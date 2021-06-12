Kiểu phụ nữ sinh ra mang số khổ tâm, cuộc sống đầy rẫy chênh vênh, mệt mỏi

Phụ nữ yêu 12/06/2021 12:29

Dưới đây là 8 kiểu phụ nữ có số khổ tâm, làm điều gì cũng không thấy đủ, không thấy hài lòng, cuộc sống lúc nào cũng vướng bận ưu phiền, mệt mỏi luôn hiện diện trên gương mặt.

Có những người sinh ra không mang số khổ tâm, mà là do chính họ chọn sống mệt mỏi, trắc trở cả đời.

Người mưu cầu quá nhiều

Con người từ khi sinh ra đã có tham vọng và mưu cầu. Khi đi học thì mong có thành tích cao, khi đi làm thì muốn có thăng tiến, lương cao. Lúc có gia đình thì mong tiền tài, con cái nên người, trong ấm ngoài êm.

Nhưng ở đời, muốn càng cao thì dễ ngã đau. Khi không có được cái mình mong thì lại không cam tâm, tinh thần sa sút. Có những lúc phải biết giới hạn của mình, có những thứ không phải cầu là có được. Cố gắng hết mình, thuận theo tự nhiên, buông nắm đúng lúc, con người sẽ dễ dàng hạnh phúc, bình yên hơn.

Người không biết đủ

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Con người sống quá đòi hỏi, không biết đủ thì cả đời mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Phàm là con người thì thứ cần vốn không nhiều, nhưng thứ muốn thì lại vô cùng nhiều. Con người sống quá đòi hỏi, không biết đủ thì cả đời mệt mỏi.

Có một rồi lại muốn mười, có nhà rồi lại muốn biệt thự. Dù rằng sống thì phải phấn đấu, nhưng không biết đủ mà cứ truy cầu thì sẽ dễ chán nản. Sống thỏa mãn với những gì mình có, biết điểm dừng thì mới dễ vui vẻ, ấm êm. Vì người biết đủ thường vui, sống biết đủ lòng mới nhẹ nhàng.

Người hay ganh tị, đố kỵ

Một khi trong lòng đã có sự so sánh, đố kỵ thì bớt đi hạnh phúc và niềm vui. Chỉ vì thứ mình không có, người khác có mà khó chịu tức tối thì đến bao giờ mới được hạnh phúc? Vì trên đời này núi cao sẽ có núi cao hơn, cứ chạy theo thứ người khác có sẽ chỉ chuốc mệt mỏi.

Mỗi con người đều có một hành trình riêng. Chỉ thấy được vạch đích người khác đến, sao không thấy con đường gian truân họ đã vượt qua? Biết mình ở đâu, biết mình có gì để không ngừng phấn đấu mới là việc nên làm.

Người tự ti

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Phụ nữ sống không hạnh phúc là vì quá để tâm lời người khác nói, rồi dần dần sống cuộc đời mà người khác muốn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống không hạnh phúc là vì quá để tâm lời người khác nói, rồi dần dần sống cuộc đời mà người khác muốn. Khi không thể sống vui vẻ vì chính mình, tự tin và hạnh phúc cũng sẽ không còn.

Mỗi người sinh ra đều có giá trị, ưu và nhược điểm riêng. Sống trong ánh mắt của người khác thì sẽ không biết giới hạn vô cực, giá trị cao nhất của mình là gì.

Người không biết rung động trước những điều tốt đẹp

Con người sống hôm nay đa phần đều quay cuồng với bận rộn. Sẽ có người không còn thời gian để ngắm nhìn những điều đẹp đẽ xung quanh. Nhưng khi tâm hồn không còn rung động bởi những điều tốt lành thì trái tim cũng sẽ trở nên héo mòn.

Con người sống phải lo toan, quay vòng với cơm áo gạo tiền, nhưng đừng để tâm hồn mình mất cảm giác. Vì nếu thế sẽ khó đạt được cảm giác hạnh phúc, vui vẻ.

Người ích kỷ, không muốn cho đi

Người không thích cho đi sẽ không thể hạnh phúc. Bởi cho đi là một niềm hạnh phúc được nhân đôi. Cho đi thì sẽ tạo ra lòng biết ơn, dù không cầu nhưng đều được báo đáp sau này. Bạn cho người này, thì về sau sẽ có người khác gửi trao điều đẹp đẽ khác.

Phụ nữ sống mà sợ thiệt thòi, ngại cho đi thì khó mà hạnh phúc.

Người không mở lòng

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Người quá khép kín thì dễ sống khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Người quá khép kín thì dễ sống khổ tâm. Nếu không mở lòng để được chia sẻ, thấu hiểu thì sẽ luôn thấy cô đơn, mệt mỏi. Phụ nữ sống không nên phụ thuộc người khác nhưng nên cởi mở tấm lòng, chia sẻ cùng người xung quanh.

Người không biết ý nghĩa của cuộc sống

Con người sống hạnh phúc là vì biết ý nghĩa của cuộc sống, biết mình phải sống vì điều gì. Sống không mục tiêu, không ý nghĩa thì dù có bạc tiền danh vọng cũng thấy lòng hoang hoải, chênh vênh.

Nếu bạn là một trong những kiểu người này thì chính là tự mình tìm tới số khổ tâm. Hãy sớm thay đổi để nắm giữ hạnh phúc, niềm vui trong đời.

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