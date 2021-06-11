Sở hữu đúng 3 điểm này, phụ nữ dễ dàng ‘trói’ chặt đàn ông, xứng đáng hưởng sự nuông chiều cả đời

Người phụ nữ khôn ngoan là người luôn luôn biết cách giữ thể diện cho chồng của mình, dù có bực tức đến đâu, vì chuyện gì đi chăng nữa. Đối với đàn ông, thể diện với xã hội bên ngoài chính là một điều cực kỳ quan trọng, nó khác hoàn toàn với sĩ diện hảo. Thể hiện chính là cái giúp đàn ông lấy được vị trí, chỗ đứng trong xã hội, giúp họ tự tin trong mọi mối quan hệ và trong công việc của mình.

Phụ nữ đừng bao giờ dại dột làm mất đi thể diện của đàn ông bởi đây được xem là giới hạn của anh ấy. Trước mặt người khác, đừng bao giờ đem chồng ra để nói xấu, kể lể. Cũng đừng bao giờ có những cách xư xử thiếu lịch sự khi đi cùng chồng. Đó chính là những điều cơ bản mà chị em phụ nữ khi có chồng cũng nên ghi nhớ.

Trong cuộc hôn nhân, cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm lo lắng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, riêng với người phụ nữ - người giữ lửa bếp núc trong gia đình thì vấn đề này càng quan trọng hơn. Đàn ông dù có trăm ngàn mối quan hệ bên ngoài nhưng cũng sẽ chỉ mong muốn được quay trở về tổ ấm với người vợ đảm đang, chu đáo, chăm sóc chồng con kỹ lưỡng.

Đàn ông 10 người thì hết cả 10 đều mê mệt những người phụ nữ đảm đang - Ảnh minh họa: Internet

Nghe, hiểu và một lòng yêu chồng

Kiểu phụ nữ khôn ngoan không chỉ biết cách quyến rũ, thu hút đàn ông bằng vẻ đẹp bên ngoài, mà còn phải có một tấm lòng chung thủy, hết mức yêu thương chồng. Có như vậy, đàn ông mới một lòng một dạ mà ở bên, không phải ra ngoài tìm “chân dài”.

Có vợ đẹp, thông minh, đàn ông chẳng dại gì đi kiếm của lạ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có người đàn ông nào muốn gắn bó với người phụ nữ có tính cách bốc đồng, không biết lắng nghe và thấu hiểu cho chồng. Phụ nữ ngoài việc chăm sóc cho chồng thì còn là một chỗ dựa cực kỳ lớn để đàn ông có thể làm nên sự nghiệp. Vì vậy, càng biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ thì phụ nữ càng được chồng cưng chiều hết nấc.