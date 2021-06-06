3 sai lầm lớn nhất khiến phụ nữ chìm mãi trong đau khổ, chẳng thể có một ngày hạnh phúc

Nhường nhịn, biết nghĩ cho người khác là một đức tính tốt, phụ nữ có tính này sẽ được nhiều người yêu quý, chồng thương chiều. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc phụ nữ quá cam chịu trong mọi hoàn cảnh, dù bất cứ chuyện gì cũng đều nhận phần thiệt thòi về bản thân mình sẽ khiến phụ nữ không thể có nổi hạnh phúc.

Phụ nữ càng nhẫn nhịn, càng cam chịu thì sẽ càng nhận về cho mình nhiều tổn thương và trở thành một người phụ nữ bất hạnh . Đàn ông dù rất muốn có người vợ nói gì nghe nấy, nhưng nếu cứ răm rắp ngoan ngoãn thì sớm muộn gì họ cũng chán. Vậy nên chị em nào có tính cam chịu quá mức thì nên từ bỏ ngay.

Thiên chức của người phụ nữ chính là làm mẹ, làm vợ, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mang về cuộc sống ấm êm, hạnh phúc cho chồng con của mình. Nhiều phụ nữ vì quá lo lắng chăm chút cho gia đình mà hy sinh luôn hạnh phúc của bản thân. Thậm chí, đến cả công việc yêu thích, đam mê về thứ gì đó họ cũng sẵn sàng từ bỏ. Điều này hoàn toàn không tốt chút nào, bởi phụ nữ khôn ngoan là phải biết cân bằng cuộc sống gia đình nhưng vẫn giữ lại niềm đam mê riêng của mình.

Từ bỏ cả đam mê vì bận lo lắng cho gia đình chính là thiệt thòi lớn của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Sống quá để tâm đến người khác

Không riêng gì những phụ nữ đã có gia đình, mà ngay cả những người chưa lập gia đình thì việc sống quá để tâm vào thiên hạ cũng đều làm cho họ trở nên bất hạnh. Những dấu hiệu của người phụ nữ quá để tâm đến thiên hạ như dễ bị suy nghĩ nhiều chỉ vì một hành động nhỏ, một lời nói thoáng qua của người khác rồi tự ôm nỗi buồn, tổn thương về mình; hoặc lúc nào cũng tự tạo ra cho mình một áp lực vô hình nhưng cực kỳ lớn, sợ bị người ngoài nói thế này thế kia…

Phụ nữ sống quá để tâm đến người khác sẽ vô cùng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ mãi sống một cuộc đời như vậy, phụ nữ sớm muộn gì cũng không chịu nổi áp lực mà mình tự gây ra. Dần dà, họ không thể làm những việc mình muốn và vô tình trở thành một người luôn cố gắng thay đổi theo ánh mắt dòm xét của thiên hạ. Nếu có người vợ như vậy, đàn ông sớm muộn gì cũng thấy mệt mỏi và muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.