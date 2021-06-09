3 bí quyết siêu đỉnh giúp phụ nữ ‘đốn gục’ trái tim đàn ông chỉ qua lần gặp đầu tiên

Bất cứ đàn ông nào cũng sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài của một cô gái, đây hoàn toàn là sự thật. Cho dù anh chàng ấy có nói rằng anh ấy chỉ quan tâm đến tâm hồn bên trong thì điều đầu tiên bạn có thể gây ấn tượng với anh ấy chính là ngoại hình, sau đó mới đến tâm hồn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bắt buộc bạn phải lột xác bằng những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp. Mà đơn giản, vẻ ngoài ấn tượng được tạo nên từ cách ăn mặc, tóc tai, trang điểm … một cách phù hợp nhất. Chỉ cần như vậy thôi, bạn cũng đã có thể trở thành mẫu phụ nữ quyến rũ khiến cánh mày râu mê mệt.

Việc chuẩn bị một vẻ bề ngoài chỉn chu, gọn gàng, đẹp mắt, không chỉ là để tự làm đẹp cho bản thân, mà còn là một phép lịch sự tối thiểu, một sự tôn trọng của bạn dành cho đối phương. Vì thế, đừng lấy bất cứ lý do gì để dùng một bộ dạng xuề xòa, lôi thôi lếch thếch xuất hiện trước mặt đàn ông kẻo anh ấy sẽ cao chạy xa bay.

Nếu ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, anh ấy đã cảm nhận được con người bạn là một phụ nữ tràn đầy năng lượng tích cực, luôn vui vẻ, nhiệt huyết, chân thành; chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng thích thú và ấn tượng với bạn. Đàn ông đa phần đều muốn ở bên cạnh một phụ nữ mang lại cho họ cảm giác yên tâm, thú vị. Không ai muốn gắn bó với người suốt ngày ủ rũ, u buồn. Vì thế, hãy chuẩn bị cho mình một thái độ thật lạc quan, đầy sức sống mỗi khi xuất hiện trước đám đông và nhất là trước mặt chàng trai của mình nhé.

Phụ nữ luôn vui vẻ và có cái nhìn tích cực với cuộc đời luôn được đàn ông yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Gây ấn tượng bằng cách ăn nói khéo léo

Người ta vẫn thường nói, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nhưng thật ra, đàn ông cũng yêu bằng tai chẳng kém gì chị em phụ nữ. Họ thường xuyên quan tâm đến cách nói chuyện của nửa kia, và đặc biệt bị gây ấn tượng với những người có cách nói chuyện duyên dáng, ý nhị, tuy hiểu biết nhưng thể hiện vừa đủ mà không thái quá.

Đàn ông cực thích phụ nữ biết ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết ăn nói không chỉ giúp đàn ông cảm thấy được thấu hiểu, chia sẻ, mà còn giúp cho họ được “nở mày nở mặt” với người khác vì có người vợ hiểu chuyện, thông minh và sâu sắc. Phụ nữ nên nhớ, dù có tức giận đến đâu, nhưng nếu biết kiềm chế và giữ được sự chuẩn mực trong lời ăn tiếng nói thì đàn ông 10 người hết cả 10 người đều nể và yêu chiều hết mực.