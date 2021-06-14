4 cách sống khiến phụ nữ khổ tâm dai dẳng, khó có ngày bình yên, hạnh phúc

Phụ nữ mạnh mẽ cũng có người may mắn, người bất hạnh. Có kiểu phụ nữ kiên cường theo đuổi hạnh phúc, gặp được đàn ông quý trọng mà viên mãn. Lại có kiểu phụ nữ sống mạnh mẽ nhưng lại chuốc khổ sở, chịu đựng giỏi mà không tìm được người chở che, gánh vác cùng. Cũng vì thế mà họ chịu nhiều tổn thương hơn người khác. Đây là kiểu đàn mạnh mẽ gánh vác gia đình, gồng mình vượt qua vất vả, khó khăn.

Phụ nữ sống khổ nhất chính là khi quá biết điều, nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân. Họ cố gắng rèn luyện công dung ngôn hạnh, thấu hiểu lắng nghe, chuyện gì cũng nhường nhịn. Nhưng hiểu chuyện cho người quá, lại không chịu hiểu cho phận mình. Họ sống vì người khác mà bất chấp, lại không nhớ phải sống cho bản thân. Và cũng vì họ sống như thế mà người khác sẽ ít nghĩ và hiểu cho họ. Sự hiểu chuyện của họ trở thành một lẽ dĩ nhiên để người khác bỏ mặc, thiếu tôn trọng.

Kỳ thực, phụ nữ mạnh mẽ mà cô đơn, chịu khổ như thế vừa đáng nể mà vừa đáng thương. Bởi sự kiên cường của họ là chắt góp từ rất nhiều khổ tâm và tổn thương. Nhưng họ lại không có may mắn tìm được người đồng hành, người chở che. Phụ nữ sống như thế, quá mạnh mẽ mà cũng quá mệt mỏi.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, nhất định phải đòi hỏi được sự nhìn nhận, tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, nhất định phải đòi hỏi được sự nhìn nhận, tôn trọng. Cho đi điều gì hãy mong muốn có lại một điều khác. Sống không phải tính toán, mà là công bằng với bản thân. Sống không hơn thua, mà là bảo vệ chính mình. Đừng cho bất kì ai cảm giác ỷ lại vào bạn. Vì bạn là phụ nữ, hãy tìm chỗ dựa cho mình, hơn là chỗ tựa của quá nhiều người.

Suy nghĩ nhiều

Mọi phụ nữ trên thế gian này nghĩ ít đi, lo ít đi ắt hẳn sẽ bình yên và hạnh phúc nhiều hơn. Phụ nữ càng suy nghĩ nhiều, càng để tâm và lo lắng nhiều càng dễ bất hạnh. Vì người suy nghĩ nhiều thường để ý tiểu tiết, ưu tiên cảm xúc của người khác mà quên đi cảm xúc của chính mình.

Kiểu phụ nữ này không hẳn là gặp chuyện quá bi ai mà khổ tâm, nhưng chính suy nghĩ và lo lắng thái quá khiến họ tự làm khổ chính mình. Một câu nói vô tư của người khác cũng làm họ buồn, một cảm xúc tiêu cực của người bên cạnh cũng khiến họ lo lắng.

Phụ nữ quá nhiều ưu phiền dễ khiến tình cảm vợ chồng nhạt dần, gia đình ủ ê thiếu sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Những người vợ thế này không chỉ tự ôm buồn phiền vào người mà còn khiến chồng thấy mệt mỏi. Vì cảm xúc của phụ nữ cũng một phần tạo nên không khí gia đình. Phụ nữ quá nhiều ưu phiền dễ khiến tình cảm vợ chồng nhạt dần, gia đình ủ ê thiếu sức sống.

Đây là kiểu phụ nữ khổ tâm đáng trách nhất. Nếu không thay đổi cách sống, suy nghĩ thì “số khổ” cũng từ họ mà ra.

Không chăm sóc cho bản thân

Phụ nữ không chăm sóc bản thân chính là thiếu tôn trọng với chính mình. Đàn ông sẽ không xem trọng kiểu phụ nữ bỏ bê chính mình. Ngay cả khi bạn vì anh ta mà sinh con, hy sinh thời gian và nhan sắc. Bởi đó là thiên chức của phụ nữ, là trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình. Sinh ra là phụ nữ chính là chấp nhận thiên chức và bổn phận. Nhưng muốn làm một người đàn bà hạnh phúc, người vợ được đàn ông yêu chiều, bạn phải nỗ lực yêu quý cơ thể, chăm sóc cho mình.