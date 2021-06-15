Đừng dễ dãi, hãy 'làm khó' đàn ông 3 việc sau, họ sẽ ngoan ngoãn say đắm và quý trọng bạn

Phụ nữ yêu 15/06/2021 06:23

Phụ nữ khôn ngoan có rất nhiều tuyệt chiêu để nắm giữ trái tim đàn ông. Thay vì dễ dãi, luôn chiều lòng đàn ông thì họ lại "làm khó" đàn ông 3 việc sau. Lạ thay, đàn ông không trách cứ mà vẫn luôn bên họ, yêu thương quý trọng suốt đời.

Đàn ông chính là biết bạn cho họ nhiều tình cảm, họ lại càng “làm cao”, không biết quý trọng. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ như một bài toán khó với đàn ông, trông thì dễ nhưng khó giải, nhìn thì chẳng có gì nhưng cứ phải tìm câu trả lời mải miết.

Đây là 3 điều phụ nữ càng kiểm soát, “làm khó” với đàn ông thì càng được yêu thương, quý trọng.

Thời gian

Đàn ông không thích phụ nữ quá rảnh rỗi, dư dả thời gian. Họ không thích kiểu phụ nữ quá “bám” lấy họ. Ngược lại, khi phụ nữ biết cách khiến đàn ông đòi hỏi thời gian bên mình thì mới dễ dàng nắm giữ được trái tim của họ.

phu nu khon ngoan 1
Một người đàn bà thông minh sẽ hiểu càng cho đàn ông ít thời gian, buộc đàn ông phải “nài nỉ” có thêm thời gian ở bên họ thì càng khiến đàn ông mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng nhiều phụ nữ khi yêu muốn dành hết thời gian cho đối phương, “dính” lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng đây là sai lầm lớn nhất khiến đàn ông dễ chán bạn. Vì như thế đàn ông sẽ nghĩ với bạn anh ta cực kì quan trọng, không thể thiếu dù một vài phút. Dần dà, anh ta sẽ thấy bạn không còn gì bí ẩn để khám phá, bạn quá nhàm chán, không có mục tiêu trong cuộc sống.

Một người đàn bà thông minh sẽ hiểu càng cho đàn ông ít thời gian, buộc đàn ông phải “nài nỉ” có thêm thời gian ở bên họ thì càng khiến đàn ông mê đắm. Đàn ông chính là sinh vật chỉ khi thiếu mới chủ động đi tìm nhiều hơn. Vì thế, dù có yêu một người sâu đậm thế nào, phụ nữ cũng hãy dành thời gian cho họ ít thôi. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian cho công việc, gia đình và bản thân nhiều hơn.

Sự nương tựa, phụ thuộc

Ban đầu, đàn ông luôn muốn chở che cho bạn, thậm chí muốn bạn dựa dẫm vào anh ta hoàn toàn. Nhưng điều này không kéo dài lâu, nếu bạn quá phụ thuộc thì đàn ông sẽ cảm thấy gò bó, khó chịu.

phu nu khon ngoan 2
Để duy trì sự hấp dẫn và công bằng trong một mối quan hệ, phụ nữ phải giữ được sự độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Để duy trì sự hấp dẫn và công bằng trong một mối quan hệ, phụ nữ phải giữ được sự độc lập. Đừng đòi hỏi chỗ dựa từ đàn ông, hãy khiến họ luôn hỏi bạn có cần họ hay không. Sự độc lập cũng phải thể hiện ở phương diện tài chính. Hãy để đàn ông thấy rằng dù không có anh ta bạn cũng có thể tự nuôi lấy mình, chẳng có gì là không thể. Và đàn ông sẽ cảm thấy bất an khi thấy bạn không còn cần họ. Họ sẽ tìm cách để giúp đỡ, làm chỗ dựa cho bạn.

Vì thế, đừng quá để tâm đến đàn ông, cần họ quá mức. Hãy có cuộc sống riêng với những không gian độc lập và quyến rũ. Chỉ cần như thế, đàn ông sẽ tự đi tìm đến bạn, muốn giữ bạn chặt hơn.

Quyết định riêng

Nhiều người phụ nữ cho rằng phải ngoan ngoãn theo ý đàn ông thì mới được yêu thương nhiều hơn. Đồng ý rằng phụ nữ hiểu chuyện, một lòng vun vén cho gia đình là cần thiết. Nhưng phụ nữ để đàn ông can thiệp quá nhiều vào quyết định cá nhân là một sai lầm.

phu nu khon ngoan 3
Để giữ hạnh phúc, phụ nữ yêu hết mình nhưng cũng phải biết giữ mình, “làm khó” đúng chỗ để đàn ông vừa thương vừa nể - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích phụ nữ khôn ngoan, độc lập nhưng phải biết tự đưa ra quyết định, làm chủ cuộc sống của mình. Thậm chí, có những quyết định khi phụ nữ tự đưa ra sẽ càng khiến đàn ông thấy nể trọng hơn. Trong hôn nhân, một người vợ thông minh sẽ khôn khéo làm theo ý chồng với những việc chung, nhưng sẽ tự quyết định cho cuộc sống của mình. Một người phụ nữ quá “dễ dãi” cho đàn ông quyết định mọi việc thay mình sẽ dễ khổ tâm trong tình yêu.

Để giữ hạnh phúc, phụ nữ yêu hết mình nhưng cũng phải biết giữ mình, “làm khó” đúng chỗ để đàn ông vừa thương vừa nể.

Phụ nữ trung niên có 2 chữ quan trọng, biết nắm bắt sẽ được tự do và hạnh phúc

Phụ nữ trung niên có 2 chữ quan trọng, biết nắm bắt sẽ được tự do và hạnh phúc

Trong cuộc sống, con người trải qua nhiều giai đoạn, từ thanh xuân đến trung niên. Còn trẻ thích đua chen, bằng mọi cách đạt được nhiều thứ nhưng đến độ tuổi trung niên, chỉ ước mọi việc gói gọn trong 2 từ "đơn giản" cốt để cuộc sống được tự do, tự tại.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà khéo Cách làm vợ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này