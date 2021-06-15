5 hành động 'điên rồ' chứng tỏ chàng yêu bạn tha thiết, không gì sánh bằng

Vì thế, nếu bạn thấy 5 biểu hiện mất kiểm soát này ở đàn ông thì chứng tỏ đàn ông yêu bạn tha thiết, không gì sánh bằng.

Không phải chỉ có phụ nữ mới thể hiện tình cảm nhiều, đàn ông cũng có khi rất bộc trực trong tình yêu. Họ không thể kiểm soát nỗi nhớ, những hành động “điên rồ” khi thật lòng thật dạ quý trọng một người.

Hoặc đôi khi một người đàn ông sẵn sàng chạy xe cả giờ đồng hồ đến gặp bạn chỉ vì họ nhớ bạn. Không vì điều gì khác, chỉ vì họ muốn nhìn thấy bạn, muốn chạm vào bạn. Nhiều người cho rằng đàn ông luôn ít biểu lộ tình cảm nồng nhiệt. Sự thật thì đôi khi là chưa yêu nhiều nên chưa “dữ dội” mà thôi.

Chỉ cần một tin nhắn bạn nói cần anh ấy ở bên, anh ấy lập từ bỏ dở những việc đang làm để đến với bạn. Thậm chí, dù là đêm khuya, đang đi với ai, đang làm việc gì cũng không quan trọng bằng một câu bạn nói. Chỉ vì một câu bạn cần, anh ấy liền đến ngay vì nghĩ không thể để bạn một mình. Suy nghĩ này chỉ có ở người thật sự để ý đến cảm xúc của bạn.

Anh ấy “cuồng” bạn dù ở đâu, đi với ai

Đàn ông “cuồng” người yêu, hay vợ chính là đi đến đâu, làm gì, với ai cũng thường xuyên nói hay khen về người phụ nữ của mình. Trong lời nói, ánh mắt của họ luôn tràn trề sự cưng chiều, yêu thương xen lẫn biết ơn dành cho bạn. Vì trong lòng họ, bạn là người duy nhất tốt đẹp, và giỏi giang như thế, không ai có thể thay thế bạn.

Vì thế, chỉ cần nghe người khác nói về cách đàn ông nói về bạn thì có thể biết rằng anh ấy yêu bạn nhiều hay ít.

Anh ấy dần có những thói quen, hành động khác với lúc ban đầu

Đàn ông yêu nhiều hay ít, bạn cũng có thể nhìn qua thói quen của anh ấy mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi yêu bạn, anh ấy là người đàn ông điềm đạm, rất ít khi nóng giận với ai. Nhưng từ khi yêu bạn, anh ấy dần thay đổi. Anh ấy khi bên bạn nhiều lúc sẽ như một đứa trẻ, chẳng cần thể diện gì. Hoặc nếu bạn làm gì sai mà ảnh hưởng đến an toàn của bản thân, anh ấy tức giận đến mức khiến bạn hoảng sợ. Những hành động không thể kiểm soát đó đều là vì anh ấy yêu bạn thật lòng, sợ mất bạn.

Đàn ông yêu nhiều hay ít, bạn cũng có thể nhìn qua thói quen của anh ấy mỗi ngày. Chẳng hạn như, anh ấy sẽ thay đổi thói quen cũ vì bạn, và cũng vì bạn mà có những thói quen mới. Nếu đàn ông không yêu ai nhiều, họ sẽ không bao giờ chịu thay đổi bản thân.

Anh ấy làm gì cũng nghĩ cho bạn đầu tiên

Đây là hành động vô thức thể hiện sự nồng nhiệt của đàn ông khi yêu. Dù bạn không đòi hỏi, không tỏ vẻ tủi thân, anh ấy vẫn ưu tiên bạn trong bất kì chuyện gì. Anh ấy làm gì, nghĩ gì, lên kế hoạch thế nào để đặt bạn vào vị trí ưu ái nhất. Anh ấy như gắn bạn vào sinh mệnh của mình, không thể rời, cũng bảo vệ rất kỹ lưỡng.

Đôi khi, anh ấy nhớ bạn đến “phát điên”

Nhưng khi đàn ông yêu bạn nhiều, họ sẽ không ngại để bạn biết anh ấy nhớ bạn đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, một câu nói “anh nhớ em” cũng ít khi nói thường xuyên. Nhưng khi đàn ông yêu bạn nhiều, họ sẽ không ngại để bạn biết anh ấy nhớ bạn đến nhường nào. Dù là những câu nói sến sẩm hay những hành động bộc trực thể hiện điều đó anh ấy cũng làm rất trơn tru. Vì đó là tình cảm thật đàn ông không thể che đậy, chỉ có thể trực tiếp thể hiện như một cách giảm bớt nỗi nhớ “dày vò” bản thân.