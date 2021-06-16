3 cấp độ ngoại tình tư tưởng của phụ nữ: Cấp độ 3 dễ đẩy đàn bà vào tay nhân tình

Phụ nữ yêu 16/06/2021 14:03

Phụ nữ ngoại tình tư tưởng nhiều hơn đàn ông bởi cái họ cần là xúc cảm thay vì xác thịt. Trong ngoại tình tư tưởng có 3 cấp độ, nếu ở cấp độ 3 thì chỉ cần 1 "mồi lửa" nhỏ cũng đủ khiến phụ nữ rơi vào tay nhân tình.

Theo các cuộc khảo sát về mức độ thỏa mãn trong hôn nhân, phụ nữ ngoại tình tư tưởng nhiều hơn đàn ông. Điều này có nghĩa là phần lớn đàn ông ngoại tình vì nhu cầu tình dục, còn phụ nữ vụng trộm vì nhu cầu tình cảm. Đàn ông ngoại tình bước xuống giường liền quên nhân tình, đàn bà ngoại tình chưa bước lên giường đã trao cho nhân tình cả trái tim. Phụ nữ khi ngoại tình thường là để tìm một nơi để ủi an, chia sẻ, bù đắp những điều thiếu thốn trong hôn nhân.

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Theo các cuộc khảo sát về mức độ thỏa mãn trong hôn nhân, phụ nữ ngoại tình tư tưởng nhiều hơn đàn ông  Ảnh minh họa: Internet

Dù kiểu ngoại tình này không “sặc mùi” tình dục nhưng lại cắm rễ ăn sâu vào tâm tưởng của phụ nữ đậm sâu nhất. Họ không biết chuyện tình này nhen nhóm từ lúc nào, khi ban đầu họ chỉ xem đối phương là một người để chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Đến khi họ quen thuộc hơn thì như những cuộc nói chuyện không thể dừng, kèm theo đó là thứ cảm xúc dần lớn hơn. Vì thế nhiều phụ nữ không hề nhận ra mình đang ngoại tình tư tưởng và vẫn cho rằng bản thân không làm gì sai với chồng.

Với phụ nữ, sự phản bội đến trước khi họ lên giường với người đàn ông khác. Đó là từ khi buồn hay vui họ không còn nghĩ đến chồng đầu tiên. Là khi họ muốn chia sẻ những chuyện thầm kín với một người dưng lạ. Là lúc họ hướng trái tim của mình đến một người họ không ngủ cùng hàng đêm. Đàn ông lên giường rồi mới là ngoại tình. Còn phụ nữ chẳng cần lên giường thì trái tim cũng đã lung lay. Sự phản bội của phụ nữ đến trước hơn đàn ông, nhưng lại để lại hậu quả nặng nề hơn rất nhiều.

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Với phụ nữ, sự phản bội đến trước khi họ lên giường với người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, có 3 cấp độ trong mối quan hệ ngoại tình tư tưởng ở phụ nữ.

Cấp độ 1 – Mộng mơ

Ở cấp độ này, phụ nữ chỉ nghĩ về một người đàn ông khác như một cách để giải tỏa, tìm kiếm niềm vui. Họ thường tìm kiếm hình mẫu trong tiểu thuyết hay phim ảnh, hoặc người thật ở ngoài đời. Cấp độ này vẫn chưa có tình cảm sâu sắc, cũng không hề có suy nghĩ ngọai tình.

Cấp độ 2  - Khao khát

Phụ nữ sẽ cảm thấy có sự gắn bó tình cảm với đối phương. Họ thấy những gì bạn đời không thể cho họ, đối phương có thể bù đắp, khỏa lấp. Ở cấp độ này, phụ nữ có nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Cấp độ 3 – Thôi thúc

Chỉ cần giữa vợ chồng có mâu thuẫn, họ lập tức tìm đến nhân tình để tìm sự đồng cảm. Họ sẽ nghĩ nhiều đến việc chia tay để danh chính ngôn thuận với nhân tình.

Cấp độ càng cao thì phụ nữ sẽ có suy nghĩ ngoại tình càng mãnh liệt. Họ càng muốn tìm hiểu, chia sẻ cảm xúc với đối phương nhiều hơn. Họ luôn có cảm giác khó chịu nếu đối phương không biết họ đang cảm thấy thế nào.

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Ngoại tình tư tưởng chỉ là một bước nhỏ nhưng sẽ dẫn đến con đường ngoại tình thể xác nhanh chóng và khó quay lại nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình tư tưởng chỉ là một bước nhỏ nhưng sẽ dẫn đến con đường ngoại tình thể xác nhanh chóng và khó quay lại nhất. Một khi phụ nữ đã ngoại tình tư tưởng quá lâu thì chuyện quay lại cũng không thể. Đặc biệt, nếu đàn ông vô tâm không nhận ra thì rất có thể hôn nhân đổ vỡ là chuyện sẽ xảy ra.

Người ta thường nói, đàn ông ngoại tình sợ gia đình đổ vỡ, phụ nữ ngoại tình mang trái tim đổ vỡ để đi ngoại tình. Đàn ông ngoại tình trao thể xác rồi mới đến con tim. Đàn bà ngoại tình trao trái tim rồi mới đến thể xác. Đàn ông ngoại tình bỏ nhân tình sau cánh cửa nhà. Đàn bà ngoại tình trở về rồi cũng chỉ có hình ảnh người tình trong tim.

Nhưng ngoại tình không bao giờ là con đường bình yên cho cả đàn ông hay đàn bà. Phòng vẫn hơn là trị, vì dù đàn ông hay đàn bà cũng có thể ngoại tình như nhau.

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