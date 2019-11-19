Nếu nghi ngờ chồng bồ bịch bên ngoài, vợ hãy kiểm tra điện thoại như thế này để có đủ chứng cứ lật tẩy chồng ngoại tình , khiến kẻ phản bội kia không dám chối cãi nửa lời.

Thế nên, phụ nữ khôn ngoan hãy để ý đến tần suất cuộc gọi của chồng trong nhật ký sẽ rõ. Nếu anh ấy liên lạc với cùng một người và những thời điểm không có vợ bên cạnh, hoặc vào giờ nghỉ trưa từ 3-5 lần trong tuần. Dám chắc, chồng bạn đang có mối quan hệ mờ ám với nhân vật bí ẩn kia.

Tất nhiên, đàn ông ngoại tình sẽ chẳng dại lưu tên nhân tình bằng tên thật của cô ta, càng không lưu những cái tên nữ tính. Họ sẽ giúp kẻ thứ ba ngụy trang dưới những cái tên thật nam tính, hoặc tên của cấp trên trong danh bạ điện thoại của mình.

Chỉ cần dạo một vòng quanh các ứng dụng chat của chồng, dám chắc, vợ sẽ tìm ra khá nhiều 'em gái mưa' trong điện thoại của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra tin nhắn ở các phần mềm

Các ứng dụng hẹn hò, các phần mềm gọi thoại, nhắn tin không tốn tiền, chỉ cần có wifi hay sóng 4G chính là lựa chọn của đàn ông trăng hoa. Không chỉ tiết kiệm tình phí, liên lạc với người thứ ba bằng các phần mềm còn giúp cho cuộc nói chuyện trở nên thú vị, hấp dẫn hơn.

Chỉ cần dạo một vòng quanh các ứng dụng chat của chồng, dám chắc, vợ sẽ tìm ra khá nhiều “em gái mưa” trong điện thoại của anh ấy.

Vì đang cặp bồ nên đàn ông sẽ ôm khư khư điện thoại trong người - Ảnh minh họa: Internet

Giữ khư khư điện thoại

Nếu không làm gì khuất tất, đàng hoàng ngay thẳng thì đàn ông chẳng việc gì phải sợ hãi khi nghe điện thoại trước mặt bạn đời. Thậm chí, họ còn chẳng thèm cầm điện thoại khi về nhà, mặc vợ muốn làm gì thì làm.

Ngược lại, vì đang cặp bồ nên đàn ông sẽ ôm khư khư điện thoại trong người. Họ sợ nhỡ chẳng may nhân tình nhắn tin, gọi điện sẽ bị vợ phát giác.

Nếu anh ấy đã bí mật thay đổi mật khẩu bằng những con số lạ thì đấy chính là điểm cực đáng nghi - Ảnh minh họa: Internet

Đổi mật khẩu điện thoại

Là vợ là chồng, chắc chắn cả hai sẽ chẳng giấu giếm mật khẩu điện thoại với đối phương. Thế nên, nếu anh ấy đã bí mật thay đổi mật khẩu bằng những con số lạ, không hề liên quan đến kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật vợ, sinh nhật con hay ngày sinh của mình thì đấy chính là điểm cực đáng nghi.

Hành động này không chỉ giúp bạn nhận ra rằng chồng đang che giấu bí mật động trời, mà còn tố giác anh ấy đã không còn xem gia đình là điều quan trọng nhất.