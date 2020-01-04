3 điều vợ chồng NÊN làm mỗi ngày để hôn nhân hạnh phúc, ấm êm cả đời

Phụ nữ yêu 04/01/2020 05:00

Chẳng cần bí quyết giữ chồng hay tuyệt chiêu giữ vợ, chỉ cần làm 3 điều này mỗi ngày này bạn sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thuận hòa trăm năm.

Muốn sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thấu hiểu sẻ chia, tương kính như tân bạn chỉ cần làm 3 điều này mỗi ngày là đủ.

hon nhan hanh phuc 1
Các cặp đôi hãy học cách ghi nhận và luôn nghĩ về những điều tốt đẹp nơi bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Nghĩ về điều tốt của đối phương

Trên đời này chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những ưu điểm và cả những điều chưa vẹn tròn. Nếu cứ nhìn vào những thiếu sót của đối phương thì bạn sẽ khó lòng chung sống với bạn đời trăm năm. Hoặc nếu gắng gượng duy trì cuộc sống hôn nhân ấy thì bạn cũng khó lòng hạnh phúc.

Thay vào đấy, các cặp đôi hãy học cách ghi nhận và luôn nghĩ về những điều tốt đẹp nơi bạn đời. Hãy nghĩ về sự chân thành, quan tâm và hiền lành của chồng, sự hi sinh, khéo léo của vợ để nhận ra rằng đối phương đã vì mình mà nhún nhường rất nhiều.

hon nhan hanh phuc 2
Đừng tiết kiệm lời khen bởi càng hào phóng bạn càng được nhiều hơn mất - Ảnh minh họa: Internet

2. Tôn trọng sở thích của nhau

Dù đã là vợ chồng, chung chăn chung gối nhưng hai bạn vẫn là hai cá thể riêng biệt với những nét tính cách, thói quen và cả sở thích chẳng hề tương đồng. Trước những khác biệt ấy, thay vì bài xích bạn cần tôn trọng nó, đồng nghĩa với việc tôn trọng đối phương.

Nếu chồng thích bóng đá, bạn hoàn toàn có thể cùng ngồi cùng anh ấy 90 phút trước màn hình ti vi để thưởng thức trận cầu đẹp mắt. Nếu vợ thích mua sắm, chồng đừng tiếc lời khen chiếc váy cô ấy mới mua. Đừng tiết kiệm lời khen bởi càng hào phóng bạn càng được nhiều hơn mất.

hon nhan hanh phuc 3
Lỗi lầm nào cũng có thể được thứ tha, trừ sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

3. Bao dung lỗi lầm của bạn đời

Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống sẽ khó tránh khỏi những bất hòa, xung đột. Và tất nhiên, bạn đời sẽ có những lúc phạm phải sai lầm, làm những điều khiến ta buồn đau, thương tổn.

Thay vì hằn học chửi bới, mắng nhiếc hay chì chiết đối phương bạn cần học cách bao dung, bỏ qua những lỗi lầm và cho bạn đời cơ hội sửa sai.

Tất nhiên, lỗi lầm nào cũng có thể nhận được cơ hội thứ tha, trừ sự phản bội. Một khi đối phương đã thay lòng đổi dạ, lang chạ với người khác thì họ không bao giờ xứng đáng có được bạn thêm ngày nào nữa.

Vợ chồng muốn hạnh phúc trăm năm, mỗi ngày trôi qua đều ấm êm viên mãn chỉ cần nhớ làm 3 điều này mỗi ngày là đủ, không hơn không kém.

Đàn bà 35: Muốn hạnh phúc hãy có đủ 3 thứ này, không hơn không kém!

Đàn bà 35: Muốn hạnh phúc hãy có đủ 3 thứ này, không hơn không kém!

Muốn trở thành người đàn bà khôn ngoan bậc nhất, hạnh phúc an yên, không bị đàn ông đẩy vào bể khổ bạn phải có đủ 3 thứ này ở tuổi 35.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân viên mãn phụ nữ lấy chồng cuộc sống hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 49 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này