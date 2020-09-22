3 điều phụ nữ phải làm ngay hôm nay để có phúc phận, hậu vận an yên

Phụ nữ yêu 22/09/2020 16:38

Muốn có cuộc đời an yên, hậu vận viên mãn phụ nữ thông minh đừng chần chừ mà hãy làm ngay 3 điều vô cùng đơn giản này.

Chỉ cần làm được 3 điều này phụ nữ thông minh hay khờ dại đều có cuộc đời ấm êm viên mãn, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, chẳng phải nuối tiếc về bất cứ điều gì đã qua. 

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Nếu là phụ nữ khôn ngoan chị em đừng ra sức thay đổi đàn ông, đừng tự biến mình thành người vợ phiền phức trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bớt ra sức thay đổi đàn ông

Đa phần chị em đều nghĩ rằng mình khuyên can, quản chồng cũng là vì muốn tốt cho đối phương. Phụ nữ quên mất rằng, nếu chỉ khuyên nhủ một vài lần chồng sẽ ghi nhận, nhưng nếu cứ lải nhải bên tai anh ấy sẽ chẳng bận tâm đến những lời bạn thốt ra nữa.

Vậy nên, nếu là phụ nữ khôn ngoan chị em đừng ra sức thay đổi đàn ông, đừng tự biến mình thành người vợ phiền phức trong mắt chồng. Trong một số hoàn cảnh, bạn cần học cách làm ngơ để bạn đời được tự làm những gì anh ấy muốn, tự chịu trách nhiệm về những sai lầm và đứng lên từ thất bại.

Càng chông gai, trải qua nhiều thử thách đàn ông mới trưởng thành, mới là cây tùng cây bách để vợ con có thể tựa nương cả đời. Hơn cả, phụ nữ biết lên tiếng khi cần, giữ miệng đúng lúc ắt sẽ luôn đắt giá, được chồng xem trọng nhờ sự tinh tế, khéo léo của mình. 

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Rồi bạn sẽ nhận ra, im lặng đôi khi lại là cách hành xử khôn ngoan nhất trong mối quan hệ vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bớt càm ràm

Thay vì tự biện mình cho bản thân rằng tôi nói nhiều là muốn tốt cho chồng, tôi không ngừng nhắc nhở vì muốn anh ấy ngày càng tốt hơn, mọi việc tôi làm đều xuất phát từ lòng tốt thì phụ nữ hãy học cách kiệm lời.

Nếu nghĩ cứ không ngừng càm ràm bên tai, liên tục càu nhàu sẽ giúp chồng có thêm động lực để phấn đấu thì bạn đã nhầm. Thực chất, thay vì nghe vợ quát tháo, chửi bới thì thứ đàn ông cần nhất chính là những lời ân cần hỏi han, dịu dàng quan tâm.

Rồi bạn sẽ nhận ra, im lặng đôi khi lại là cách hành xử khôn ngoan nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Là khoảng lặng để bạn đời có thời gian để tự suy nghĩ về những gì anh ấy đã làm, về những lỗi lầm đã gây ra và tìm cách “lấy công chuộc tội”.

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Đừng tự tay bóp chết cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ vì không tự tin vào bản thân mình, không tin tưởng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bớt ghen tuông vô cớ

Chồng không phải là tài sản cá nhân nên phụ nữ chẳng việc gì phải tìm đủ trăm phương nghìn kế để giữ chồng. Chị em càng không nên cấm đoán bạn đời giao du với những phụ nữ khác, tiếp xúc với những phụ nữ xinh đẹp chỉ vì sợ mất chồng, sợ bạn đời bị ả đàn bà khác cướp mất.

Hãy nhớ, nếu đàn ông trăng hoa tệ bạc thì bạn có cùm chân anh ấy vẫn ngoại tình, vẫn có cách để cắm sừng vợ.

Là phụ nữ, đã gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, lo toan nên bạn đừng tự làm khổ bản thân chỉ vì thói ghen tuông vô cớ. Đừng tự tay bóp chết cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ vì không tự tin vào bản thân mình, không tin tưởng chồng.

Bạn càng ra sức kiểm soát, càng muốn quản thì đàn ông càng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp mà tìm nguồn vui mới bên ngoài.

3 kiểu đàn ông sẵn sàng cắm sừng vợ để ăn nằm với tiểu tam ngay khi có cơ hội

3 kiểu đàn ông sẵn sàng cắm sừng vợ để ăn nằm với tiểu tam ngay khi có cơ hội

Nếu lấy phải 1 trong 3 kiểu đàn ông trăng hoa này chị em hãy đề cao cảnh giác kẻo bị chồng cắm sừng hết lần này đến lần khác.

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