3 điểm nhạy cảm đàn ông chỉ cho phép người phụ nữ mình yêu thật lòng sờ vào

Phụ nữ yêu 20/09/2020 08:55

Đây chính là 3 điểm nhạy cảm chỉ khi đàn ông yêu thật họ mới cho phép bạn được chạm vào, đồng nghĩa với việc chàng đã yêu bạn bằng cả trái tim, yêu hơn cả bản thân anh ấy.

Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ chẳng ngần ngại phô bày 3 điểm nhạy cảm này trước mặt bạn. 

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Sự bình yên, dịu dàng và thoái mái khi kề cận chính là minh chứng chàng đã xem bạn là một nửa của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Những tổn thương trong quá khứ

Đàn ông vốn sĩ diện, họ sẽ chẳng bao giờ muốn người khác biết được những đau khổ, dằn vặt và cả những tổn thương mình đã phải nếm trải trong quá khứ. Chàng sợ bị mất hình tượng, sợ trông đánh thương trước người đối diện nên sẽ che giấu tất cả.

Tuy nhiên, trước người phụ nữ mình yêu chân thành đàn ông sẽ chẳng giấu cô ấy bất cứ điều gì. Chàng sẵn lòng kể cho bạn nghe về những mối tình đã qua, rằng anh ấy đã dằn vặt như thế trong trong mối tình đầu, nuối tiếc ra sao ở mối tình kế tiếp, tức tối bực dọc đến quẫn trí khi bị cắm sừng ở mối tình sau đấy…

Khi đàn ông yêu chân thành, họ sẽ chia sẻ với bạn về những nỗi đau đến quặn thắt cõi lòng, rơi nước mắt trước mặt bạn mà chẳng hề thấy xấu hổ. Sự bình yên, dịu dàng và thoái mái khi kề cận chính là minh chứng chàng đã xem bạn là một nửa của đời mình. 

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Tất nhiên, chàng sẽ chẳng đòi hỏi bạn phải hoàn hảo bởi chính anh ấy cũng không thập toàn thập mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Những khuyết điểm chí mạng

Khi mới yêu đa phần đàn ông thường cố tỏ ra bản thân hoàn hảo. Họ chăm chút cho vẻ ngoài, lãng mạn nhất có thể, ngọt ngào và ga lăng với người phụ nữ mình yêu đế chiếm được cảm tình của cô ấy. Chính vì giấu nhẹm mọi khuyết điểm đúng như câu nói “tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại” nên không ít phụ nữ cảm thấy mình bị lừa bởi sau khi kết hôn chồng bỗng lòi ra rất nhiều tật xấu.

Đàn ông tử tế sẽ chẳng hành xử như thế. Khi đã yêu đủ lâu, tình cảm đủ sâu chàng sẽ thẳng thắn phơi bày những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân và không ngừng cố gắng để hoàn thiện chính mình.

Anh ấy làm thể để người bạn hiểu rằng nếu đã yêu thương nhau thì đồng nghĩa với việc cả hai phải chấp nhận những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tất nhiên, chàng sẽ chẳng đòi hỏi bạn phải hoàn hảo bởi chính anh ấy cũng không thập toàn thập mỹ. 

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Chính vì chẳng có điều khuất tất nên chàng sẵn sàng phơi bày những gì riêng tư, thầm kín nhất trước người phụ nữ mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vật dụng cá nhân

Điện thoại, máy tính, ví tiền… là những vật dụng riêng tư mà ai cũng đòi hỏi được quyền tôn trọng. Nếu bạn vô tình động vào những vật trên ắt sẽ khiến người khác khó chịu khi bị xâm phạm quyền riêng tư.

Tuy nhiên, khi đàn ông đã muốn chung sống cả đời bên bạn, khi hoàn toàn tin tưởng chàng sẽ thoải mái với việc người mình yêu dùng chung vật dụng cá nhân.

Điều này cũng bao hàm ý nghĩa anh ấy không hề giấu giếm bạn bất cứ điều gì. Chính vì chẳng có điều khuất tất nên chàng sẵn sàng phơi bày những gì riêng tư, thầm kín nhất trước người phụ nữ mình yêu.

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