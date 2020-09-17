3 khí chất giúp phụ nữ một lần đò luôn đắt giá trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 17/09/2020 21:05

Dẫu đã từng nếm trải không ít tổn thương, tủi nhục trong quá khứ nhưng phụ nữ ly hôn vẫn dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt, gái tơ cũng chẳng thể sánh bằng.

Phụ nữ ly hôn, mang danh một đời chồng nhưng vẫn dư sức khiến đàn ông say đắm, chỉ cần gặp một lần sẽ mê một đời. 

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Tiếp xúc với mẫu phụ nữ quyến rũ này đàn ông sẽ đứng ngồi không yên, muốn quên cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

1. Từng trải

Chính vì đã vấp ngã trong cuộc hôn nhân cũ, đã từng bị người đàn ông mình hết lòng yêu thương phản bội nên phụ nữ một đời chồng có kinh nghiệm sống hơn những cô nàng độc thân rất nhiều. Họ biết rõ suy nghĩ, tâm lý và cả những điều thầm kín của phái mạnh mà chẳng cần tiếp xúc quá nhiều.

Thế nên, nàng rất khéo léo trong hành xử, luôn mạnh mẽ, kiên cường trước sóng gió. Tiếp xúc với mẫu phụ nữ quyến rũ này đàn ông sẽ đứng ngồi không yên, muốn quên cũng không được.

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Chẳng cần ngực nở mông cong hay thân hình đồng hồ cát nàng vẫn là người phụ nữ cuốn hút, ai gặp cũng si mê - Ảnh minh họa: Internet

2. Tinh tế

Nếu phụ nữ độc thân thường ít kinh nghiệm sống, thích nhõng nhẽo mè nheo để được đàn ông nuông chiều, cung phụng thì phụ nữ từng trải không như thế. Vì có bản lĩnh bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại, vì dám đối mặt với những khốn khó sau khi ly hôn nên mẫu phụ nữ này luôn có thừa sự tinh tế trong đối nhân xử thế.

Nàng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, biết yếu mềm khi cần, mạnh mẽ khi muốn. Thế nên, chẳng cần ngực nở mông cong hay thân hình đồng hồ cát nàng vẫn là người phụ nữ cuốn hút, ai gặp cũng si mê. 

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Nàng biết cách ăn mặc đúng hoàn cảnh nên một khi đã yêu đàn ông sẽ khó lòng thoát khỏi lưới tình - Ảnh minh họa: Internet

3. Trân quý bản thân

Nếu phụ nữ khờ dại hy sinh tất cả vì chồng vì con, chấp nhận thắt lưng buộc bụng để chồng được sung sướng an nhàn thì phụ nữ thông minh không như thế. Khi đã ly hôn, đã trở lại cuộc sống độc thân phụ nữ bản lĩnh càng yêu thương bản thân hơn bao giờ hết.

Nàng chăm chút cho nhan sắc, chăm chỉ dưỡng da và để tâm đến chuyện ăn mặc. Hơn cả, nàng còn biết cách ăn mặc đúng hoàn cảnh, thanh lịch khi cần, gợi cảm khi muốn nên một khi đã yêu đàn ông sẽ khó lòng thoát khỏi lưới tình.

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