Đàn ông nào cũng ghê sợ người vợ có 3 tính xấu này, nếu không thay đổi thì ly hôn là điều khó tránh

Phụ nữ yêu 16/09/2020 17:21

Nếu không sớm bỏ ngay những thói xấu tệ hại này phụ nữ đừng trách vì sao chồng chán vợ, lén lút cặp kè với kẻ thứ ba mà chẳng hề hay biết.

Muốn hôn nhân viên mãn, hạnh phúc ngập tràn phụ nữ chớ dại phạm phải những sai lầm tệ hại này. Nếu làm được ắt được cung phụng như bà hoàng, chồng chán vợ là điều không bao giờ xảy đến. 

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Nếu cứ ra sức quản thúc, cấm đoán và theo sát chồng mọi nơi mọi lúc thì bạn sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý phản kháng, muốn ngoại tình để trả thù vợ - Ảnh minh họa: Internet

3 sai lầm khiến hôn nhân trở thành bi kịch, phụ nữ nhất định phải tự nhắc nhở chính mình kẻo khổ cả đời

1. Kiểm soát chồng quá mức

Bước chân vào hôn nhân, cả đàn ông và phụ nữ đều mong ước sẽ được ở bên người mình yêu thương, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày mật ngọt, ấm êm viên mãn. Chẳng ai lại mong kết hôn để ly hôn, để bị nhốt trong sự kiểm soát của bạn đời từ ngày này qua tháng nọ.

Thế nên, nếu là một người phụ nữ khôn ngoan bạn đừng bao giờ áp đặt chồng, cũng đừng bắt anh ấy phải làm theo ý mình mọi thứ. Hãy nhớ, nếu cứ ra sức quản thúc, cấm đoán và theo sát chồng mọi nơi mọi lúc thì bạn sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý phản kháng, muốn ngoại tình để trả thù vợ, để thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt. 

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Chồng lười nhác, chẳng động tay vào bất cứ việc gì thì đấy chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đang sống trong cuộc hôn nhân địa ngục - Ảnh minh họa: Internet

2. Hy sinh vô điều kiện

Là phụ nữ, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn bạn cũng đừng bao giờ dốc cạn lòng, hy sinh tất cả cho chồng. Bởi lẽ, nếu cứ hy sinh vô điều kiện bạn sẽ chiều hư chồng, sẽ khiến anh ấy ỷ lại vào vợ, trở nên vô tâm, hời hợt và không có trách nhiệm.

Hãy nhớ, chỉ khi cùng nhau vun đắp cho mái ấm hôn nhân, cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng vượt qua giông bão thì cả hai mới có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp trong ấm êm hạnh phúc.

Nếu chồng xem việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và làm việc nhà hiển nhiên là trách nhiệm của vợ trong khi bản thân anh ấy lại lười nhác, chẳng động tay vào bất cứ việc gì thì đấy chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đang sống trong cuộc hôn nhân địa ngục. 

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Phụ nữ đừng quá xét nét, khắt khe với bạn đời mà hãy dành cho anh ấy sự bao dung để chàng có cơ hội thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá khắt khe với bạn đời

Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những ưu, khuyết điểm và càng không thể tránh được những sai lầm. Cuộc sống chung sẽ khó tránh khỏi những bất hòa, đối phương sẽ có lúc làm điều khiến bạn buồn lòng, thương tổn.

Vậy nhưng, phụ nữ đừng quá xét nét, khắt khe với bạn đời mà hãy dành cho anh ấy sự bao dung để chàng có cơ hội thay đổi, “lấy công chuộc tội”.

Nếu cứ đay nghiến về những chuyện đã qua, nếu cứ nhắc về những sai lầm trong quá khứ bạn sẽ tự nhấn chìm cuộc hôn nhân của mình trong nước mắt.

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