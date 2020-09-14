3 điều đàn ông chung thủy chủ động làm cho vợ mỗi đêm, đàn ông tệ bạc trốn tránh liên tục

Phụ nữ yêu 14/09/2020 17:11

Nếu đàn ông chung thủy làm điều này cho vợ mỗi đêm thì dù có mơ chị em cũng chẳng thể trông mong chồng trăng hoa làm được, nếu không tin hãy tự kiểm tra.

Trước khi đi ngủ, người đàn ông chung thủy sẽ chủ động làm 3 hành động nhỏ này cho vợ, nếu chàng có đủ bạn hãy mừng thầm vì trong lòng anh ấy chỉ có mỗi bạn. 

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Càng mở lòng, càng hiểu về những gì bạn đời đã trải qua sẽ khiến đàn ông thêm thương yêu, trân trọng người phụ nữ của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

1. Trò chuyện hỏi han về một ngày của vợ

Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến đàn ông lẫn phụ nữ đều gánh thêm nhiều áp lực, chẳng thể “ngây thơ” như thuở hẹn hò. Tuy nhiên, nếu là người chồng thương vợ thì dù công việc mệt mỏi, có một ngày không như ý thì trước khi đi ngủ anh ấy vẫn không quên chuyện trò, hỏi han vợ.

Sự quan tâm họ dành cho vợ không chỉ là những câu hỏi thăm cho có lệ, mà còn là cách giúp vợ chồng thêm gắn kết. Bởi càng mở lòng, càng hiểu về những gì bạn đời đã trải qua sẽ khiến đàn ông thêm thương yêu, trân trọng người phụ nữ của mình hơn.

Hơn cả, chàng làm thế để vợ hiểu rằng dù cuộc sống có như thế nào thì họ vẫn sẽ luôn là cây tùng cây bách để vợ tựa nương. 

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Đàn ông thương vợ chẳng những chủ động làm việc nhà cùng vợ, xem đấy là bổn phận của mình họ còn chẳng ngần ngại massage cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Massage cho vợ

Rất nhiều đàn ông gia trưởng đến mức đi làm về nhà chỉ việc tắm rửa, ăn uống rồi nằm ườn chơi game mặc cho vợ tất bật với núi việc nhà. Không san sẻ, chẳng biết ơn về những hy sinh của bạn đời, gã chồng vô tâm còn xem việc nhà là việc của đàn bà, vợ phải chấp nhận cảnh “chồng chúa vợ tôi” trong cuộc sống hôn nhân.

Trong khi đó, đàn ông thương vợ chẳng những chủ động làm việc nhà cùng vợ, xem đấy là bổn phận của mình họ còn chẳng ngần ngại massage cho bạn đời. Họ hiểu rằng, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, làm chồng nhất định phải nuông chiều, cưng yêu vợ cả đời. 

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Đàn ông vô tâm bỏ mặc người phụ nữ của mình hụt hẫng, chơi vơi trên giường thì chứng tỏ họ chỉ xem bạn đời như nơi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý - Ảnh minh họa: Internet

3. Ôm vợ sau khi ái ân

Chuyện gối chăn càng hòa hợp cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi sẽ càng hạnh phúc, mặn nồng như câu nói  “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Thế nên, nếu sau khi ái ân chồng ôm lấy vợ không rời, dành cho bạn đời những cử chỉ âu yếm, nâng niu thì chứng tỏ họ rất xem trọng đối phương.

Ngược lại, nếu đàn ông lăn đùng ra ngủ hay rời khỏi giường ngay sau khi kết thúc cuộc yêu, bỏ mặc người phụ nữ của mình hụt hẫng, chơi vơi trên giường thì chứng tỏ họ chỉ xem bạn đời như nơi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Nếu chồng luôn chủ động làm 3 điều này cho vợ trước khi đi ngủ thì chị em hãy mừng thầm bởi bạn đã yêu đúng người, lấy đúng người chồng hết lòng hết dạ vì gia đình, vợ con.

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