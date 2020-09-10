3 bí mật thầm kín đàn ông nào cũng ra sức che giấu, dù vợ có ‘cạy miệng’ cũng không hé môi nửa lời

Dưới đây là những bí mật của đàn ông, dù là vợ hay bất cứ ai họ cũng chẳng hé môi nửa lời, “đánh chết” cũng không khai.

Dù yêu vợ đến mấy, thương vợ đến đâu thì những bí mật của đàn ông này vẫn sẽ được chồng chôn vùi mãi mãi, không bao giờ tiết lộ. Sợ bị vợ phát hiện, sợ rằng bạn đời sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn tơ tưởng đến người xưa nên không dám hé lộ - Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần nắm được những bí mật của đàn ông này chị em sẽ “nắm chặt” chồng trong lòng bàn tay.

1. Chàng vẫn nhớ người yêu cũ Dẫu biết rằng quá khứ là những gì đã qua, người yêu cũ đã là những gì trôi về dĩ vãng nhưng đàn ông lại không hề cạn tình cạn nghĩa như chị em vẫn tưởng. Càng chia tay trong đau khổ dằn vặt, càng bị người yêu cũ đối xử tệ bạc đàn ông có vợ càng không thể quên được người phụ nữ trong quá khứ ấy. Thỉnh thoảng khi nằm bên vợ, đàn ông vẫn sẽ nhớ về người cũ, về những ký ức và không thôi xót xa cho những mối tình đã đi qua đời họ. Đây chính là bí mật đàn ông ra sức giấu kín, họ sợ bị vợ phát hiện, sợ rằng bạn đời sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn tơ tưởng đến người xưa nên không dám hé lộ.

Chính sai lầm này đã vô tình khiến đời sống vợ chồng trở nên nhàm chán, tẻ nhạt và khó có được sự thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet 2. Kinh nghiệm giường chiếu Ắt hẳn rất nhiều phụ nữ đã từng hỏi chồng mình “trước em, anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái”, “anh làm chuyện ấy vào năm bao nhiêu tuổi”, “em có làm điều gì khiến anh khó chịu không” thì dám chắc đàn ông sẽ không cho bạn câu trả lời thật lòng. Chàng sẽ giấu nhẹm kinh nghiệm tình dục của mình, thậm chí họ còn cố “khai gian” về những người bạn tình trước đây vì sợ bị đánh giá là kiểu người trăng hoa, dễ dãi. Cũng thế, trong cuộc sống gối chăn, dù vợ làm điều gì khiến mình phật ý đàn ông cũng chẳng dám góp ý hay tỉ tê tâm sự. Chính sai lầm này đã vô tình khiến đời sống vợ chồng trở nên nhàm chán, tẻ nhạt và khó có được sự thăng hoa. Phụ nữ đừng quá tin tưởng chồng kẻo có ngày chồng mang tiền đi nuôi bồ nhí, hú hí bên ngoài mà không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet 3. Quỹ đen Ai cũng biết khi kết hôn vợ chồng sẽ cùng góp tiền vào quỹ tài chính gia đình để chi tiêu cho các khoản sinh hoạt phí, mua sắm và cả tiền tiết kiệm. Thế nhưng, đàn ông hiếm ai ngoan đến mức nộp hết lương cho vợ. Họ sẽ giấu bớt một khoản tiền để lập quỹ đen, để có thể tiêu pha cho những khoản mình muốn mà không phải thông qua sự “kiểm duyệt” của bạn đời. Vậy nên, phụ nữ đừng quá tin tưởng chồng kẻo có ngày chồng mang tiền đi nuôi bồ nhí, hú hí bên ngoài mà không hề hay biết.

Muốn biết chồng có thương vợ hay không chỉ cần nhìn vào điểm này sẽ rõ, chính xác đến khó tin! Dưới đây là những việc chỉ đàn ông thương vợ mới làm được, chị em hãy tự kiểm chứng để biết mình có lấy đúng người hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-bi-mat-tham-kin-dan-ong-nao-cung-ra-suc-che-giau-du-vo-co-cay-mieng-cung-khong-he-moi-nua-loi-379644.html