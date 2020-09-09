4 dấu hiệu phụ nữ cực giỏi ‘gây nghiện’ khi lên giường, cái thứ 2 khó biết nhưng cực chính xác

Phụ nữ yêu 09/09/2020 18:12

Dưới đây là những dấu hiệu "tố cáo" phụ nữ giỏi chuyện gối chăn, chẳng cần chiêu trò vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt, nghiện cả đời không chán.

Muốn biết phụ nữ giỏi chuyện gối chăn hay không bạn chỉ cần nhìn vào 4 dấu hiệu vô cùng đơn giản này, chính xác đến khó tin. 

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Phụ nữ có bước đi càng gợi cảm càng tự tin trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

1. Nàng có bước đi tự tin

Nếu phụ nữ tự ti có dáng đi nhút nhát, rụt rè và thường khom lưng, rụt cổ thì phụ nữ quyến rũ không như thế. Cô ấy có những bước đi tự tin, kiêu hãnh với phần lưng thẳng, đầu ngẩng cao và khuôn mặt thần thái ngút trời.

Các nhà tình dục học đã chỉ ra rằng, phụ nữ có bước đi càng gợi cảm càng tự tin trong phòng ngủ. Thế nên, chỉ cần nhìn vào cách phụ nữ đi đứng bạn đã có thể đoán biết được kỹ năng giường chiếu của cô ấy. 

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Phụ nữ hôn càng giỏi, càng biết cách khơi gợi cảm xúc sẽ càng khiến cuộc yêu thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

2. Nụ hôn gợi cảm

Nụ hôn không chỉ là dấu chỉ của tình yêu, là sự thăng hoa của cảm xúc mà còn là màn dạo đầu gợi cảm nhất trước khi bước vào “cuộc yêu”. Thế nên, phụ nữ hôn càng giỏi sẽ càng đẩy ham muốn nơi đàn ông lên đến cao trào, sẽ khiến đối phương chỉ muốn lao vào “ngấu nghiến”.

Phụ nữ hôn càng giỏi, càng biết cách khơi gợi cảm xúc sẽ càng khiến cuộc yêu thăng hoa. Dám chắc, ai đã lên giường với nàng sẽ đứng ngồi không yên, mê mệt đến mức quên cả đất trời.

3.  Ăn rất chậm

Thời gian ăn của phụ nữ càng lâu thì thời gian họ dành cho chuyện gối chăn càng nhiều. Vậy nên, nếu đang yêu một người phụ nữ thích ăn uống, ăn uống từ tốn thì dám chắc bạn sẽ kinh ngạc trước những gì họ thể hiện khi lên giường. 

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Nếu cô ấy thích kem có vị cà phê thì dám chắc, cuộc ái ân của cả hai sẽ vô cùng thú vị, nóng bỏng - Ảnh minh họa: Internet

 4. Thích ăn kem có vị cà phê

Những tưởng không hề liên quan nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hương vị món kem yêu thích sẽ tố cáo nhu cầu tình dục của một người phụ nữ.

Nếu cô ấy thích kem có vị cà phê thì dám chắc, cuộc ái ân của cả hai sẽ vô cùng thú vị, nóng bỏng. Nàng cuồng nhiệt, hết mình và hoang dại đến mức chỉ cần lên giường một lần đàn ông sẽ nhớ một đời, muốn quên cũng không được.

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