Không phải ví tiền, đây mới là thứ phụ nữ khôn ngoan nhất định phải đòi cho bằng được từ chồng

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy phải người đàn ông không có chính kiến, răm rắp nghe theo mọi sự sắp đặt của gia đình, mẹ cha.

Không phải chiếc ví đầy tiền hay được chồng nuôi, đây mới là thứ phụ nữ khôn ngoan quyết đòi cho bằng được từ người đàn ông của đời mình.

Trong một mối quan hệ sự tôn trọng dành cho nhau chính là bí quyết để cả hai bình đẳng, hết lòng vun đắp cho chuyện tình cảm của mình.

Thế nên, phụ nữ thông minh luôn đòi hỏi chồng phải độc lập, có lập trường và dám chịu trách nhiệm. Có như thế cô ấy mới dám tin tưởng để trao thân gửi phận.

Nếu đàn ông có thái độ xem thường, khinh rẻ ắt phụ nữ thông minh sẽ đá phăng họ ra khỏi đời mình ngay. Nàng hiểu rằng, nếu cứ cố ở lại bên người đàn ông không nhận định đúng giá trị của mình thì nửa đời còn lại họ sẽ ngập trong nước mắt.

Người đàn ông luôn trốn biệt tăm khi người mình yêu cần thì chứng tỏ anh ta không xứng đáng có mặt trong đời bạn thêm phút giây nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Thời gian

Người ta vẫn truyền tai nhau câu nói “không có người đàn ông bận rộn, chỉ là anh ấy có muốn dành thời gian cho bạn hay không”. Một khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ luôn cố gắng được ở bên nhau nhiều nhất có thể, luôn xuất hiện khi bạn cần đến anh ấy.

Ngược lại, người đàn ông luôn thoái thác, đùn đẩy và trốn biệt tăm khi người mình yêu cần thì chứng tỏ anh ta không xứng đáng có mặt trong đời bạn thêm phút giây nào nữa.

4. Không gian riêng

Dù yêu đến mấy, bi lụy đến đâu phụ nữ cũng đừng cho phép đàn ông kiểm soát cuộc sống của mình 24/24 bằng việc khai báo với đối phương về lịch trình của mình. Hãy nhớ, nếu tin tưởng, yêu thương bạn chàng sẽ không “giam lỏng” bạn như thế.

Phụ nữ thông minh luôn đòi hỏi được tôn trọng đời tư cá nhân, tôn trọng không gian riêng. Nếu đàn ông cố chấp chạm vào “vùng cấm địa” này thì đồng nghĩa với việc họ đã khai tử cho mối quan hệ.

Không phụ nữ nào dư thừa lòng bao dung với đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

5. Sự chung thủy

Đàn ông và phụ nữ có thể tìm ra rất nhiều lý do để phải lòng nhau, yêu nhau. Vậy nhưng, họ chỉ có 1 cách duy nhất để có thể bên nhau dài lâu chính là phải giữ lòng chung thủy.

Chẳng ai có thể ăn đời ở kiếp với người đàn ông trăng hoa, cũng không phụ nữ nào dư thừa lòng bao dung với đàn ông ngoại tình.