Đàn ông có thể thích ngắm phụ nữ xinh, yêu phụ nữ gợi cảm nhưng chỉ say đắm người phụ nữ tự tin, bản lĩnh. Trong mắt phái mạnh, phụ nữ càng cá tính, khôn ngoan sẽ càng khiến họ đứng ngồi không yên, quyết tâm chinh phục cho bằng được.

Chỉ cần làm được 3 điều này phụ nữ thông minh ắt khiến phái mạnh điêu đứng, yêu không lối thoát, ngày càng chết mê chết mệt.

Thế nên, nếu đang ôm mộng lấy chồng giàu để đổi đời, ra sức chưng diện hòng quyến rũ đàn ông mà không tự trau dồi bản thân, nỗ lực cho sự nghiệp thì bạn sẽ luôn rẻ tiền, tẻ nhạt.

Đây là lý do vì sau chẳng cần mồi chài, không cần cố tỏ ra hấp dẫn thì phụ nữ khôn ngoan vẫn có sức hút mãnh liệt với người khác giới. Sự tự tin, thông minh của nàng đã dư sức chiếm giữ trái tim của bất cứ người đàn ông nào.

Phụ nữ càng ân cần, thấu hiểu, biết cách quan tâm đàn ông càng bị thu hút, đứng ngồi không yên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết cách sẻ chia, thấu hiểu

Khi yêu, đàn ông không chỉ cần một người phụ nữ cho mình cảm giác được yêu thương, họ còn cần bạn cho họ cảm giác bình yên. Nếu bạn sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe anh ấy nói về những khó khăn đang gặp phải, cùng nhau tìm hướng giải quyết và an ủi động viên thì dám chắc chàng sẽ không thể rời khỏi bạn.

Hãy nhớ, đàn ông dù mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy cũng có lúc yếu đuối, cũng có những khi muốn được tựa vào bờ vai người mình tin tưởng để buông bỏ tất cả. Thế nên, phụ nữ càng ân cần, thấu hiểu, biết cách quan tâm đàn ông càng bị thu hút, đứng ngồi không yên.

Dù bận đến mấy phụ nữ cũng đừng lười nấu ăn, bởi mâm cơm gia đình chính là chất keo gắn kết các thành viên với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thích nấu ăn

Người ta vẫn nói, muốn có được trái tim của người đàn ông hãy đi qua chiếc dạ dày của họ. Chẳng cần phải nấu ăn ngon như đầu bếp nhà hàng, cũng không cần bày biện quá cầu kỳ, phụ nữ chỉ cần biết nấu ăn đã khiến đàn ông thêm yêu.

Bởi lẽ cơm hàng cháo chợ ăn mãi cũng chán, chỉ những bữa cơm nhà với món ăn mình yêu thích bên gian bếp ấm cúng mới khiến đàn ông nghiện bạn không rời. Vậy nên, dù bận đến mấy phụ nữ cũng đừng lười nấu ăn, bởi mâm cơm gia đình chính là chất keo gắn kết các thành viên với nhau, là khoảng thời gian cả hai có thời gian ngồi lại cùng trò chuyện, chăm sóc nhau.

Chỉ cần làm được 3 điều này bạn ắt trở thành người phụ nữ cuốn hút, luôn đặc biệt, đắt giá trong mắt người đàn ông của đời mình.