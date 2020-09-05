Thế nên, để hiểu rõ vì sao đàn ông ngoại tình cũng như những suy nghĩ của họ về nhân tình của mình chị em đừng bỏ qua bài viết này.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình , có người chán vợ, có người hám của lạ, cũng có người yêu thương kẻ thứ ba chân thành.

Thế nhưng, đàn ông trăng hoa đã quên mất điều quan trọng nhất trong hôn nhân chính là lòng chung thủy. Dẫu vẫn yêu vợ thương con, hết mình vì gia đình nhưng lại cởi quần lang chạ với đàn bà khác thì đàn ông vẫn xứng đáng nhận lấy sự khinh thường.

Hám của lạ, muốn được thử cảm giác lên giường với người phụ nữ khác không phải vợ mình chính là nguyên nhân phổ biến nhất khiến đàn ông ngoại tình. Họ cứ nghĩ rằng giữa mình với đối phương chỉ là đối tác trên giường, đến với nhau để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, sau khi bước xuống giường không vướng bận gì thì chẳng cần cảm thấy có lỗi với vợ.

Với kiểu ngoại tình này, phụ nữ rất dễ trừng trị người đàn ông của mình. Thế nhưng, nếu anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục “bóc bánh trả tiền” bên ngoài thì chị em đừng tiếp tục hoang phí lòng bao dung kẻo khổ cả đời.

Đàn ông lên giường với đàn bà lạ có thể quên ngay cô ta, nhưng nếu đã ăn nằm với người đàn bà mình thầm yêu thương thì dù có 'đánh chết' họ vẫn không thôi mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

2. Xem nhân tình là tri kỷ

Khi yêu đàn ông cũng bốc đồng, cuồng nhiệt và thiết tha chẳng kém phụ nữ. Đấy là lý do vì sao họ có thể cưới một người phụ nữ làm vợ chỉ sau vài tháng hẹn hò, gặp nhau lần đầu tiên đã tương tư thương nhớ, quyết tâm chinh phục.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân với rất nhiều vấn đề phát sinh, những mâu thuẫn vợ chồng lắm lúc khiến đàn ông mệt mỏi, chán chường. Những lúc như thế, đàn ông thường tìm đến những người bạn tri kỷ để trút bầu tâm sự, để được ủi an, khuyên bảo.

Nếu tri kỷ của anh ấy là đàn ông thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng, nếu tri kỷ của chồng là một người bạn khác giới thì chắc chắn người phụ nữ kia sẽ sớm trở thành người thứ ba, chen ngang vào hạnh phúc gia đình bạn.

Chị em hãy nhớ, đàn ông lên giường với đàn bà lạ có thể quên ngay cô ta, nhưng nếu đã ăn nằm với người đàn bà mình thầm yêu thương thì dù có “đánh chết” họ vẫn không thôi mê mệt.

Chị em đừng dại níu kéo, cũng đừng cho chồng bất cứ sự thỏa hiệp nào bởi rõ ràng tình cảm họ dành cho nhân tình là hoàn toàn nghiêm túc - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem nhân tình là mái ấm

Một người đàn ông đã có gia đình khi cặp kè bên ngoài họ luôn có ý thức dùng biện pháp an toàn để không mang thai ngoài ý muốn. Sự cẩn thận ấy không chỉ chứng minh họ không muốn rắc rối, mà còn bộc lộ việc họ sợ đánh mất gia đình, sợ nhân tình vác bụng bầu đến quấy phá vợ con.

Vậy nên, một khi đàn ông có con riêng với nhân tình, chu cấp tiền bạc để người phụ nữ kia nuôi dưỡng đứa trẻ thì dám chắc nghĩa nặng tình sâu họ dành cho tiểu tam còn hơn dành cho vợ.

Đây chính là trường hợp chồng vụng trộm khiến phụ nữ tổn thương nhất. Bởi nó đã vô tình lột trần những giả dối, gian trá mà người đàn ông đầu ấp tay gối ra sức che đậy bấy lâu. Chị em đừng dại níu kéo, cũng đừng cho chồng bất cứ sự thỏa hiệp nào bởi rõ ràng tình cảm họ dành cho nhân tình là hoàn toàn nghiêm túc.