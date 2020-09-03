3 ‘vùng cấm’ bất khả xâm phạm của đàn ông, dù là vợ cũng không được SỜ vào

Phụ nữ yêu 03/09/2020 15:50

Nếu phụ nữ khờ dại liên tục sờ vào những vùng nhạy cảm này của đàn ông thì phụ nữ thông minh "tránh xa trăm mét", nhờ thế họ được nuông chiều cưng yêu, chồng cả đời mê mệt.

Đây chính là những vùng cấm địa của đàn ông, phụ nữ thông minh chớ dại sờ vào kẻo bị chồng ghẻ lạnh, yêu đến mấy cũng ruồng bỏ. 

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Nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn đừng bao giờ khiến đối phương mất mặt trước người ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Sĩ diện

Với đàn ông, lòng tự tôn chính là thứ họ sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ. Đây là lý do vì sao dù yêu đến mấy, thương đến đâu nhưng một khi đã bị xúc phạm, động chạm đến lòng tự trọng của mình đàn ông vẫn sẵn sàng dứt tình đoạn nghĩa, chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ của mình.

Thế nên, nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn đừng bao giờ khiến đối phương mất mặt trước người ngoài. Hãy luôn bảo vệ lòng tự tôn của anh ấy, hãy cố gắng nhường nhìn dù giận nhau đến mấy. Chờ đến khi chỉ có hai người mới phân tích đúng sai phải trái mới là điều phụ nữ khôn ngoan nên làm.

Nếu cứ thích hơn thua, thiếu tôn trọng chồng thì dám chắc chẳng chóng thì chày cuộc hôn nhân của cả hai sẽ đi vào ngõ cụt. 

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Là một người vợ, nếu không thể giúp gì cho sự nghiệp của chồng thì bạn chỉ cần động viên, khích lệ mỗi khi đối phương gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Công việc không chỉ là công cụ kiếm tiền mà còn là sự nghiệp mà đàn ông dùng cả đời để theo đuổi. Họ sẵn sàng thức khuya dậy sớm, làm việc cật lực để có thể tiến xa hơn trên đường công danh, đạt được những thành tựu mà mình ấp ủ. Hơn cả, đấy còn là đam mê, nhiệt huyết và ước mơ của họ.

Là một người vợ, nếu không thể giúp gì cho sự nghiệp của chồng thì bạn chỉ cần động viên, khích lệ mỗi khi đối phương gặp khó khăn, thất bại. Bấy nhiêu cũng đã đủ để khiến chàng thêm yêu thương, trân trọng bạn.

Ngược lại, nếu phụ nữ khờ dại xem thường công việc của bạn đời, chê trách anh ấy không kiếm được nhiều tiền hay bắt chồng phải đổi sang công việc khác thì đừng trách vì sao đàn ông chán ghét, ghẻ lạnh. 

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Kể xấu bạn bè của chồng là sai lầm tai hại khiến chị em trở nên đáng ghét, nhỏ mọn trong mắt bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè

Người xưa có câu “đàn ông giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, với đàn ông bạn bè chính là mối làm ăn, là những người luôn đồng hành cùng họ trong sự nghiệp. Phụ nữ có thể không thích một người bạn nào đấy của chồng, nhưng đừng bao giờ tỏ thái độ hằn học, chán ghét hay khinh rẻ bạn bè của anh ấy.

Đừng dại dùng những câu “em không thích anh chơi với anh A đâu, anh ấy toàn rủ anh đi nhậu chứ chẳng tốt đẹp gì”, “anh B bạn anh sao cứ mượn tiền anh mãi thế, bạn bè mà lợi dụng nhau thế à”…. Bởi lẽ, bạn bè là người đã đồng cam cộng khổ với họ từ những ngày đầu lập nghiệp, đã hỗ trợ họ hết lòng từ những ngày chồng bạn vẫn đang chật vật mưu sinh.

Kể xấu bạn bè của chồng là sai lầm tai hại khiến chị em trở nên đáng ghét, nhỏ mọn trong mắt bạn đời.

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Chỉ phụ nữ khờ dại mới chủ động làm điều này sau khi ái ân, vì thế họ thường bị chồng ghẻ lạnh, tìm đến kẻ thứ ba để được giải tỏa cảm xúc.

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