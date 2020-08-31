4 cách kiểm tra điện thoại giúp vạch mặt chồng ngoại tình, chuẩn 100% dù có xóa sạch tin nhắn

Phụ nữ yêu 31/08/2020 17:01

Nếu kiểm tra điện thoại phát hiện 4 thứ này thì dám chắc bạn đã bị cắm sừng, chồng ngoại tình, nuôi bồ nhí bên ngoài từ lâu.

Dù có nhanh tay xóa sạch tin nhắn thì chồng ngoại tình vẫn sẽ để lộ những bằng chứng tố cáo chính mình này, chị em hãy kiểm tra ngay. 

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Một khi đàn ông ngoại tình, có mối quan hệ bất chính với đàn bà khác họ sẽ khó lòng che giấu - Ảnh minh họa: Internet

Tin nhắn ở các phần mềm chat, mạng xã hội

Thời nay hiếm ai tán tỉnh nhau qua tin nhắn điện thoại bởi vừa tốn tiền lại không thú vị bằng các phần mềm chat, mạng xã hội. Vậy nên, thay vì mò vào tin nhắn trong điện thoại của chồng bạn chỉ cần để ý đến lịch sử trò chuyện của anh ấy trong các ứng dụng chat.

Dám chắc, một khi đàn ông ngoại tình, có mối quan hệ bất chính với đàn bà khác họ sẽ khó lòng chối bỏ những tin nhắn nhí nhảnh, những icon tình cảm hay những nút thả tim trên Facebook, Zalo. 

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Đàn ông ngoại tình sẽ để nhân tình ẩn mình dưới những cái tên thật nam tính trong danh bạ - Ảnh minh họa: Internet

Nhật ký cuộc gọi

Phụ nữ đừng mơ tìm ra những cái tên nữ tính trong nhật ký cuộc gọi của chồng ngoại tình. Đàn ông thừa thông minh để biết rằng việc lưu đúng tên nhân tình chẳng khác nào vạch áo cho vợ xem lưng. Thay vào đó, họ sẽ để nhân tình ẩn mình dưới những cái tên thật nam tính trong danh bạ, hoặc họ sẽ lưu tên bồ nhí là ‘Sếp A” để vợ không nghi ngờ.

Thế nên, chị em hãy để ý đến nhật ký cuộc gọi, tần suất, thời gian và người chồng bạn hay liên lạc nhất. Chỉ cần dùng điện thoại của mình gọi cho đầu dây bên kia sẽ biết ngay Sếp A của chồng có thực sự là cấp trên của anh ấy hay lại là người phụ nữ khác ẩn danh.

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Chính vì 'có tật giật mình', vì lo ngại nhân tình đột ngột gọi điện thoại, nhắn tin nên đàn ông phản bội sẽ ôm khư khư điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Không rời điện thoại nửa bước

Một người đàn ông chung thủy chẳng việc gì phải sợ vợ nhìn thấy tin nhắn, cuộc gọi hay đoạn chat của mình với bạn bè, người thân. Trong khi đó, chính vì “có tật giật mình”, vì lo ngại nhân tình đột ngột gọi điện thoại, nhắn tin nên đàn ông phản bội sẽ ôm khư khư điện thoại bên mình.

Nếu nhận thấy chồng có dấu hiệu trên, phụ nữ hãy đề cao cảnh giác, khéo léo tìm hiểu về bí mật bạn đời đang che giấu.

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Thay đổi mật khẩu điện thoại, không công khai với vợ nghĩa là anh ấy đang làm điều khuất tất, sợ bị phát giác - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi mật khẩu điện thoại

Dẫu biết rằng nếu thay đổi mật khẩu điện thoại thì sẽ bị vợ nghi ngờ nhưng đàn ông thay lòng vẫn chẳng thể ngăn bản thân làm điều đó. Họ cứ nghĩ rằng, chỉ cần viện lý do “mật khẩu cũ nhiều người biết quá nên anh đổi cho an tâm”, “anh đổi từ kỷ niệm ngày cưới sang sinh nhật con đấy”… thì có thể qua mặt vợ.

Thế nhưng, phụ nữ với giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm của mình sẽ không dễ dàng tin vào những lời chồng nói. Thay đổi mật khẩu điện thoại, không công khai với vợ nghĩa là anh ấy đang làm điều khuất tất, sợ bị phát giác.

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