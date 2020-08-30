Khi ‘lên giường’, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm 4 điều này cho bạn

Phụ nữ yêu 30/08/2020 12:05

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay vui chơi qua đường, bạn chỉ cần chú ý đến những hành động này khi "lên giường" là đủ, không hơn không kém.

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, tôn thờ và muốn che chở cho bạn cả đời họ mới tình nguyện làm những điều này khi lên giường, chính xác đến khó tin. 

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Nhờ có sự tương tác, giao tiếp khi ái ân nên cả hai sẽ thấu hiểu nhau hơn, luôn được thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

1. Hỏi về cảm xúc của bạn

Những gã đàn ông Sở Khanh khi lên giường chỉ chú tâm đến cảm giác của mình mà bỏ quên cảm xúc của đối phương. Họ chỉ quan tâm việc làm thế nào để bản thân đạt được khoái cảm mà chẳng hề nghĩ người phụ nữ mình yêu đang như thế nào.

Ngược lại, khi đàn ông yêu chân thành họ sẽ chủ động hỏi về những điều bạn muốn, rằng bạn thích được yêu chiều như thế nào, anh ấy có làm điều gì khiến bạn khó chịu hay không.

Nhờ có sự tương tác, giao tiếp khi ái ân nên cả hai sẽ thấu hiểu nhau hơn, luôn được thăng hoa trong đời sống tình dục. 

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Đàn ông yêu thật lòng sau khi 'hành sự' sẽ chẳng ngần ngại tắm cho đối phương và ôm cô ấy vào lòng - Ảnh minh họa: Internet

2. Ôm bạn vào lòng thì thầm lời yêu sau khi “hành sự”

Sau khi đã có được thứ mình muốn, nếu đàn ông lăn ra ngủ hay ôm điện thoại, bỏ mặc người phụ nữ của mình chơi vơi thì cô ấy ắt sẽ chạnh lòng, tủi thân vô cùng. Sự vô tâm ấy đã phần nào tố cáo việc chàng không hề trân trọng mối quan hệ hiện tại, không yêu người phụ nữ họ vừa làm tình như cô ấy tưởng.

Trong khi đấy, đàn ông yêu thật lòng sau khi “hành sự” sẽ chẳng ngần ngại tắm cho đối phương và ôm cô ấy vào lòng. Họ cảm ơn bạn vì những giây phút tuyệt vời vừa qua, cho bạn biết anh ấy yêu bạn nhiều thế nào và không quên chúc bạn ngủ ngon trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. 

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Những cử chỉ nhỏ nhặt, những chăm sóc ân cần ấy đã vô tình tố cáo chàng yêu bạn đến phát nghiện - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẵn sàng lấy nước, massage cho bạn

Khi đã yêu thương thật lòng thật dạ, xem bạn là cả cuộc đời mình đàn ông sẽ chú ý đến tất cả những điều nhỏ nhặt nhất nơi bạn. Chỉ cần thấy bạn khát nước anh ấy sẽ chủ động rời khỏi giường để lấy nước ngay. Chỉ cần bạn than thở “em mỏi lưng quá à” chàng sẽ dịu dàng bảo rằng “em nằm lại đi, anh massage cho”. Thậm chí, khi bạn đã say giấc anh ấy vẫn không quên đắp thêm chăn hay chỉnh nhiệt độ điều hòa để bạn không bị lạnh.

Những cử chỉ nhỏ nhặt, những chăm sóc ân cần ấy đã vô tình tố cáo chàng yêu bạn đến phát nghiện, đã xem bạn như chính bản thân anh ấy. 

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Họ không muốn bạn mang thai ngoài ý muốn, càng không muốn bạn phải thấp thỏm lo lâu - Ảnh minh họa: Internet

4. Chủ động dùng biện pháp tránh thai

Những gã đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm thường đùn đẩy việc tránh thai cho phụ nữ. Họ bắt người yêu phải uống thuốc tránh thai, cấy que tránh thai mà không hề nghĩ rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của đối phương như thế nào trong tương lai. Trong khi đó, họ hoàn toàn có thể dùng bao cao su để tránh thai an toàn, không có tác dụng phụ.

Đàn ông tệ cứ viện lý do “anh thấy vướng víu lắm”, “anh thấy không có cảm giác bằng lúc không dùng”. Trong khi đấy, đàn ông biết nghĩ cho người mình yêu sẽ chủ động dùng biện pháp tránh thai khi ân ái. Họ không muốn bạn mang thai ngoài ý muốn, càng không muốn bạn phải thấp thỏm lo lâu.

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