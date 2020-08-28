3 điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại là bằng chứng tố cáo chồng yêu bạn đến phát nghiện

Phụ nữ yêu 28/08/2020 17:43

Chẳng cần bắt ép thì đàn ông yêu thật lòng vẫn sẽ tình nguyện làm 3 điều này cho vợ, chị em hãy tự kiểm tra xem chồng được bao nhiêu điều.

 

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ dành trọn 3 điều này cho người phụ nữ của mình, đàn bà khác dù muốn cũng không có được. 

dan ong yeu that long 1

Người chồng hết lòng vì gia đình sẽ luôn tình nguyện làm 3 điều này cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

1. Một lòng một dạ với vợ

Đàn ông trăng hoa thường đứng núi này trông núi nọ, dẫu đã có gia đình nhưng khi gặp người phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn khác vẫn buông lời ong bướm. Khi có cơ hội, họ sẽ bất chấp vợ khóc con đau mà ngoại tình, mà lang chạ với đàn bà khác.

Ngược lại, đàn ông thương vợ sẽ luôn tự nguyện thủy chung. Dẫu gái lạ có dâng tận miệng họ cũng quyết liệt từ chối để giữ trọn lòng chung thủy với bạn đời. Càng chung sống người đàn ông tử tế này càng trân trọng cuộc hôn nhân của mình, càng nuông chiều, thương yêu vợ như bà hoàng. 

dan ong yeu that long 2
 Chàng nhẫn nại phân tích phải trái đúng sai để vợ chồng thấu hiểu nhau, về sau sẽ không mắc phải những sai lầm trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

2. Không chửi bới vợ

Dù giận đến mấy, bực dọc đến đâu thì người chồng yêu vợ sẽ luôn có đủ sự dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung cho người phụ nữ của mình. Chàng không quát tháo, chửi bới hay văng tục chửi thề với người phụ nữ của mình vì biết rằng đấy là điều cấm kỵ, sẽ đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt.

Người đàn ông chung tình này sẽ điềm tĩnh chờ cho vợ nguôi giận và ngồi xuống trò chuyện với nhau. Chàng nhẫn nại phân tích phải trái đúng sai để vợ chồng thấu hiểu nhau, về sau sẽ không mắc phải những sai lầm trong quá khứ.

dan ong yeu that long 3
Anh ấy quan tâm, chăm sóc và hiếu thảo với bố mẹ vợ, đỡ đần anh chị em nhà vợ như chính người thân của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Hiếu thảo với bố mẹ vợ

Đàn ông gia trưởng thường bắt vợ phải “lấy chồng theo chồng”, một khi đã kết hôn thì không được cho cha mẹ ruột tiền bạc. Những người đàn ông tệ bạc ấy bắt vợ phải cắt đứt quan hệ với người thân của mình, toàn tâm toàn ý chăm lo cho nhà chồng.

Trong khi đấy, người đàn ông yêu vợ sẽ yêu thương cả gia đình nhà vợ. Anh ấy quan tâm, chăm sóc và hiếu thảo với bố mẹ vợ, đỡ đần anh chị em nhà vợ như chính người thân của mình. Chàng hiểu rằng, bản thân phải biết ơn đấng sinh thành vì đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và gả người phụ nữ tuyệt vời làm vợ anh ấy.

Bài học về duyên vợ chồng từ câu chuyện của Đức Phật

Bài học về duyên vợ chồng từ câu chuyện của Đức Phật

“Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi tình yêu đối với cô ấy, chuyển sang yêu người khác. Chính vì có mới là hạnh phúc, mất đi là đau khổ, nên cô ấy hạnh phúc, còn người đau khổ mới là con” – Đức Phật giảng giải.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu chân thành đàn ông thương vợ cuộc sống hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 40 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 53 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này