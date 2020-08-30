3 kiểu đàn ông phụ nữ nên tránh xa, nếu trót lấy nhầm hãy bỏ ngay kẻo liên lụy con cái

Thay vì níu kéo như phụ nữ khờ dại thì phụ nữ thông minh sẽ quyết tâm ly hôn người đàn ông tệ bạc , cho bản thân cơ hội được tự do tìm kiếm hạnh phúc mới. Họ hiểu rằng, chôn vùi đời mình bên người đàn ông không xứng đáng là có lỗi tày trời với bản thân.

Phụ nữ lấy chồng, không sợ cùng chồng nếm trải cuộc sống nghèo khó, càng không sợ nằm gai nếm mật cùng nhau. Phụ nữ sợ nhất chính là lấy nhầm chồng trăng hoa, đêm nằm bên vợ nhưng ngày lại lên giường với đàn bà khác để thỏa mãn ham muốn nhục dục của bản thân. Lấy phải người đàn ông xem ngoại tình là điều hiển nhiên, công khai mối quan hệ sai trái chính là nỗi đau lớn nhất đời người vợ.

Chỉ phụ nữ khờ dại mới “cố đấm ăn xôi”, duy trì cuộc sống hôn nhân với 3 kiểu đàn ông tệ bạc này, phụ nữ thông minh khi nhận ra mình lấy nhầm chồng sẽ nhanh chóng “bỏ chạy”.

Thế nên, chồng ngoại tình phụ nữ có thể thứ tha nếu anh ấy thành tâm hối lỗi, nỗ lực chứng minh tấm chân tình mình dành cho vợ con. Tuy nhiên, nếu chồng bội bạc lần thứ hai, phản bội vợ con hết lần này đến lần khác thì chị em đừng tiếc mà hãy bỏ ngay. Bạn càng dây dưa, càng cam chịu đối phương sẽ càng được nước lấn tới, khiến bạn phải ê chề nhục nhã, đớn đau tận cùng.

Đáng sợ nhất là khi đàn ông 'bám váy mẹ', nghe theo mọi ý kiến, mọi sự sắp đặt của mẹ mà chẳng hề tự lập - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông "chưa cai sữa"

Trong gia đình đàn ông phải là trụ cột, là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương. Nếu chồng là người không có chính kiến, không có lập trường và không có khả năng nuôi vợ nuôi con thì anh ta đích thực là người đàn ông bất tài vô dụng.

Đáng sợ hơn là khi đàn ông “bám váy mẹ”, nghe theo mọi ý kiến, mọi sự sắp đặt của mẹ mà chẳng hề tự lập. Sống với người chồng như thế bạn sẽ phải khóc cạn nước mắt bởi mỗi khi có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu chồng bạn chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ anh ấy, không hề nói giúp vợ lời nào.

Đừng chờ đến khi bị chồng cắm sừng, người đàn bà kia cười vào mặt mới biết mình bị lừa gạt thì đã quá muộn màng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông vẫn còn vương vấn tình cũ

Là phụ nữ, dù có đánh chết bạn cũng đừng tin vào câu nói “bọn anh chỉ là bạn” khi đàn ông nói về mối quan hệ của họ và người yêu cũ. Không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu “tình cũ không rủ cũng tới”. Chính vì đã từng yêu, từng thương, từng thân mật cơ thể với nhau nên đàn ông rất khó kiềm lòng trước người phụ nữ trong quá khứ của mình.

Một khi phát hiện chồng vẫn lén lút liên lạc với người cũ hoặc anh ấy và người phụ nữ kia có những cử chỉ, lời nói, hành vi thân mật quá mức thì chị em nên đề cao cảnh giác. Đừng chờ đến khi bị chồng cắm sừng, người đàn bà kia cười vào mặt mới biết mình bị lừa gạt thì đã quá muộn màng.