Phụ nữ tài sắc vẹn toàn đến mấy mà động vào 3 ‘tử huyệt’ này cũng bị chồng chán ghét

Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nếu người chồng chật vật kiếm tiền mưu sinh để đảm bảo vợ con có cuộc sống ấm êm sung túc thì phụ nữ sẽ là người quán xuyến gia đình, chăm sóc chồng con. Chính sự tương trợ ấy đã giúp các cặp đôi thêm gắn kết, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Nếu lấy nhầm vợ có những đặc điểm tính cách này đàn ông sẽ lận đận cả đời, sự nghiệp xuống dốc không phanh, càng về hậu vận càng khốn đốn, mãi chẳng ngóc đầu lên được.

Ngược lại, nếu phụ nữ cứ dùng lời mỉa mai, trách móc và xem thường chồng khi anh ấy thất bại trong sự nghiệp, chưa kiếm được nhiều tiền thì đấy thực sự là người vợ quá tệ. Lấy nhầm vợ thế này bảo sao đàn ông nào cũng ngán ngẩm, hối hận vì đã kết hôn.

Nếu thấy chồng vất vả, gặp khó khăn trong công việc thì người phụ nữ thông minh sẽ ân cần hỏi han, tâm sự và khích lệ để bạn đời có thể vượt qua khốn khó. Đây mới là chân dung người vợ tốt, đàn ông nào cũng săn đón.

Có người vợ không biết cách ứng xử như thế thì đàn ông sẽ chẳng bao giờ muốn dẫn vợ đi cùng trong bất cứ một cuộc gặp gỡ nào - Ảnh minh họa: Internet

2. Thích hơn thua với chồng giữa chốn đông người

Đàn ông nào cũng xem trọng sĩ diện, cũng để tâm đến ánh mắt của người khác ở nơi đông người. Vậy nên, dù vợ chồng có giận nhau đến mấy, bực bội chồng ra sao thì phụ nữ khôn ngoan cũng sẽ nhẫn nhịn đến khi về nhà mới nói chuyện phải trái với chồng.

Sự nhún nhường ấy không hề khiến họ trở nên yếu thế trong mắt bạn đời, ngược lại còn khiến bạn trở nên đắt giá hơn. Nhận thấy sự tinh tế, khéo léo của vợ đàn ông càng thêm yêu người phụ nữ của đời mình, trân trọng những gì mình đang có.

Trong khi đó, phụ nữ nông cạn lại thích hơn thua để thể hiện rằng bản thân “trên cơ” chồng mặc cho bạn đời xấu hổ với thiên hạ. Có người vợ không biết cách ứng xử như thế thì đàn ông sẽ chẳng bao giờ muốn dẫn vợ đi cùng trong bất cứ một cuộc gặp gỡ nào.

Thay vì giữ chồng, phụ nữ hãy dành thời gian ấy để dưỡng da, làm đẹp và khiến bản thân trở nên cuốn hút, hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích kiểm soát chồng

Chỉ phụ nữ khờ dại mới ra sức giữ chồng bằng cách kiểm soát đối phương 24/24, bắt anh ấy phải khai báo lịch trình với mình mỗi khi rời khỏi nhà. Chị em hãy nhớ, đàn ông một khi đã có máu trăng hoa thì dù có dùng gông xích lại họ cũng có cách để cắm sừng bạn.

Càng bị kiểm soát, càng mất tự do đàn ông càng khao khát thoát khỏi những áp lực, mệt mỏi của hiện tại bằng việc tìm kiếm cho mình một cô nhân tình hiểu chuyện.

Thay vì giữ chồng, phụ nữ hãy dành thời gian ấy để dưỡng da, làm đẹp và khiến bản thân trở nên cuốn hút, hấp dẫn hơn. Lúc ấy, chồng sẽ quay sang giữ vợ khư khư, chết mê chết mệt cả đời.