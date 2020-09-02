Sau khi ái ân, phụ nữ đừng chủ động làm 4 việc này kẻo bị chồng ghẻ lạnh

Phụ nữ yêu 02/09/2020 08:08

Chỉ phụ nữ khờ dại mới chủ động làm điều này sau khi ái ân, vì thế họ thường bị chồng ghẻ lạnh, tìm đến kẻ thứ ba để được giải tỏa cảm xúc.

Dưới đây là những sai lầm phụ nữ khờ dại thường mắc phải sau khi ái ân nên hôn nhân nguội lạnh, chồng cặp kè với gái lạ bên ngoài mà không hề hay biết. 

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Dù cuộc yêu đã tàn nhưng chị em đừng vội rời khỏi giường - Ảnh minh họa: Internet

Nhanh chóng rời khỏi giường

Đàn ông thừa tinh tế để hiểu rằng việc cơ quan, việc nhà, việc chăm sóc con cái khiến phụ nữ bận bịu đến mức đôi khi chẳng còn chút ham muốn nào trước bạn đời. Thế nhưng, khi đã “nhập cuộc” phụ nữ hãy vứt bỏ những lo âu ấy sang một bên để cả hai có thể thoải mái tận hưởng những phút giây thăng hoa.

Dù cuộc yêu đã tàn nhưng chị em đừng vội rời khỏi giường. Hãy nán lại bên người bạn đời của mình, tâm sự với anh ấy những điều vụn vặt hay đơn giản chỉ là nghe nhịp tim chàng đang thổn thức vì bạn.

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Cách cư xử thiếu suy nghĩ này khiến phụ nữ dại khờ bị chồng chán ghét, hôn nhân rất dễ đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet

Chê bai kỹ năng gối chăn

Đàn ông vốn sĩ diện, rất dễ tự ái nên dù đối phương có làm điều gì khiến mình không hài lòng trong chuyện phòng the thì phụ nữ cũng đừng dại chê bai anh ấy ngay trên giường. Hãy ý tứ chờ đến thời điểm thích hợp để khéo léo nói với chàng về những gì bạn muốn, những thứ bạn cần. Có như thế thì chất lượng đời sống gối chăn mới được cải thiện, vợ chồng càng thêm quấn quýt mặn nồng.

Ngược lại, nếu phụ nữ nông cạn thẳng thừng chê bai chồng kém cỏi chuyện gối chăn sẽ vô tình khiến đối phương tự ti. Cách cư xử thiếu suy nghĩ này khiến phụ nữ dại khờ bị chồng chán ghét, hôn nhân rất dễ đi vào ngõ cụt. 

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Việc tự mang bản thân đi so sánh với người cũ sẽ khiến đàn ông bực dọc, mệt mỏi đến chán nản - Ảnh minh họa: Internet

So sánh kỹ năng của họ và người yêu cũ

Khi lên giường, đàn ông chỉ muốn “cháy hết mình” với người phụ nữ mình yêu. Họ chỉ để tâm đến việc làm thế nào để bạn tình của mình đạt được khoái cảm, tận hưởng những đê mê mật ngọt khi quấn lấy nhau.

Vậy nên, khi đã cùng nhau thăng hoa cảm xúc, đã kết thúc cuộc yêu trong sự mãn nguyện thì việc phụ nữ nên làm là ôm lấy người đàn ông của mình. Việc tự mang bản thân đi so sánh với người cũ của chồng bằng những câu nói “em hay người yêu cũ của anh giỏi hơn”, “người yêu cũ nào khiến anh thích nhất khi gần gũi”, “anh đang nghĩ đến cô nào khi bên em à”,… sẽ khiến đàn ông bực dọc, mệt mỏi đến chán nản.

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Nếu là phụ nữ thông minh bạn cần hiểu rằng, sau khi ái ân thứ đàn ông cần nhất chính là những nụ hôn dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Than vãn, cằn nhằn 

Ai cũng biết rằng cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền sẽ không còn ngây thơ lãng mạn, vô lo vô nghĩ được như ngày đầu. Thế nhưng, sau khi vợ chồng gần gũi phụ nữ đừng dại xối gáo nước lạnh vào mặt chồng bằng những lời ca thán “tháng này tiền điện nước tăng nhiều quá, anh bớt chơi game lại đi”, “dạo này anh đi nhậu hơi nhiều rồi đấy, lo mà về sớm đi nhé”,… sẽ khiến chồng “mất hứng”.

Nếu là phụ nữ thông minh bạn cần hiểu rằng, sau khi ái ân thứ đàn ông cần nhất chính là những nụ hôn dịu dàng, vòng tay ôm siết và câu nói “em yêu anh nhiều”.

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