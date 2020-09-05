Phụ nữ thông minh và 3 tuyệt chiêu khiến đàn ông phát cuồng vì nhớ nhung mình, cả đời không quên

Chỉ cần làm được 3 điều đơn giản này bạn tự khắc trở thành người phụ nữ quyến rũ chết người, khí chất ngời ngời, đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh.

­Muốn chàng ngày nhớ đêm mong, cả đời say đắm phụ nữ quyến rũ chỉ cần nhớ kỹ 3 điều này, không hơn, không kém. Chính sự hờ hững, dửng dưng của bạn sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục, càng khiến bạn trở nên đắt giá - Ảnh minh họa: Internet Không quá nhiệt tình Dù có cảm tình với đối phương, dù rất ấn tượng về anh ấy thì phụ nữ cũng đừng dại dột thể hiện những tâm tư của mình ra bên ngoài. Thay vì nhiệt tình thái quá, tạo mọi điều kiện để đàn ông tiếp cận mình phụ nữ khôn ngoan hãy “làm giá” bằng cách cư xử lạnh nhạt, giữ khoảng cách.

Chính sự hờ hững, dửng dưng của bạn sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục, càng khiến bạn trở nên đắt giá trong mắt đối phương. Nhờ thế, sau đấy anh ấy sẽ dùng trăm phương nghìn kế để được bạn chú ý đến, sẽ nhớ bạn đến phát cuồng mỗi khi đêm xuống. Hãy để chàng mong được nhìn thấy bạn, thay vì ám ảnh, sợ hãi khi nghĩ đến - Ảnh minh họa: Internet Không bên nhau quá nhiều Phụ nữ khi yêu thường có tính chiếm hữu rất cao, họ ra sức quản lý người đàn ông của mình, muốn ở bên đối phương mọi nơi, mọi lúc vì sợ bị “cắm sừng”. Tuy nhiên, việc làm tưởng chừng vô hại này lại khiến cánh đàn ông cảm thấy bức bối, khó chịu vì bị kiểm soát.

Phụ nữ thông minh trong tình yêu là khi luôn giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông của mình. Ở bên nhau bao lâu không quan trọng bằng việc cả hai thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc nhiều đến nhường nào khi ở cạnh. Hãy để chàng mong được nhìn thấy bạn, thay vì ám ảnh, sợ hãi khi nghĩ đến. Càng mang nhiều bí mật, càng có cảm giác bí ẩn bạn càng là người phụ nữ cuốn hút - Ảnh minh họa: Internet Đừng làm mèo ngoan, hãy tạo cảm giác bí ẩn Là phụ nữ, dù khôn hay dại bạn cũng đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành người phụ nữ quá ngoan ngoãn. Hãy nhớ, phụ nữ càng ngoan, càng dễ sai bảo đàn ông càng nhanh chán, mất hết hứng thú trong mối quan hệ. Cũng thế, chị em đừng dại tiết lộ tất cả về bản thân cho đối phương. Hãy để đàn ông tự tìm hiểu, khám phá và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Càng mang nhiều bí mật, càng có cảm giác bí ẩn bạn càng là người phụ nữ cuốn hút, chẳng cần làm gì cũng khiến đàn ông đứng ngồi không yên, say đắm một đời.

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