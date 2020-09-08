3 ‘vùng cấm địa’ phụ nữ khôn ngoan cấm tiệt đàn ông chạm vào, dù là chồng cũng đừng mơ sờ được

Phụ nữ yêu 08/09/2020 17:44

Dù có “đánh chết” phụ nữ khôn ngoan cũng không cho phép đàn ông sờ vào những vùng cấm địa này, nhờ thế cô ấy luôn khí chất ngời ngời, được yêu thương chiều chuộng hết mực.

Dưới đây là những vùng cấm của phụ nữ khôn ngoan, đàn ông đừng dại chạm vào kẻo tự đẩy mối quan hệ xuống vực thẳm, muốn cũng chẳng thể cứu vãn. 

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Nhờ sòng phẳng, rạch ròi ngay từ đầu nên người phụ nữ bản lĩnh này khiến đàn ông nể phục, trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

1. Quyền riêng tư

Chỉ phụ nữ khờ dại mới cho phép đàn ông quản lý thời gian, đời tư hay những thông tin cá nhân của mình. Bởi lẽ, nếu sống mà cứ phải thấp thỏm lo âu, cứ sợ lỡ làm điều gì trái ý đối phương thì cuộc sống ấy ngột ngạt, tù túng vô cùng.

Phụ nữ thông minh không như thế, nàng đòi hỏi đàn ông phải tôn trọng quyền riêng tư của mình. Nếu đàn ông cứ cố đòi cho bằng được mật khẩu Facebook, Zalo nàng sẽ ngay lập tức nói rõ quan điểm của bản thân.

Nhờ sòng phẳng, rạch ròi ngay từ đầu nên người phụ nữ bản lĩnh này khiến đàn ông nể phục, trân trọng, bên nhau càng lâu càng chết mê chết mệt. 

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Nếu chồng không chịu thay đổi khi đã được vợ góp ý, chỉ biết nghĩ cho bản thân thì vợ thông minh sẽ chẳng ngần ngại chuẩn bị đường lui cho mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Quyền được nuông chiều

Rất nhiều đàn ông viện đủ lý do để bao biện cho sự vô tâm của mình sau khi kết hôn. Họ cứ thoải mái bảo rằng “do anh bận quá, chẳng có thời gian”, “đã cưới nhau rồi chứ có phải đang yêu đâu, em đừng bày vẽ”, “anh đi làm đã đủ mệt rồi, em đừng phiền nữa”… Họ quên mất rằng, hôn nhân như một mầm cây, nếu không chăm sóc, vun trồng thì ắt có ngày úa tàn.

Một người phụ nữ khí chất không bao giờ chấp nhận sống cam chịu trong cuộc hôn nhân lạnh nhạt với người chồng hời hợt, vô tâm. Nếu chồng không chịu thay đổi khi đã được vợ góp ý, nếu chồng vẫn chứng nào tật nấy, chỉ biết nghĩ cho bản thân thì vợ thông minh sẽ chẳng ngần ngại chuẩn bị đường lui cho mình. 

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Nàng hiểu rằng, trăng hoa đã là bản chất 'ăn vào máu thấm vào xương', đàn ông đã bội bạc lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai - Ảnh minh họa: Internet

3. Lòng tin

Trong cuộc sống hôn nhân, lòng tin chính là mấu chốt để tạo nên một mối quan hệ bền vững. Vợ chồng phải tin yêu nhau mới có thể dốc cạn lòng cho đối phương, mới có thể ăn đời ở kiếp, mỗi ngày trôi qua đều ngập trong hạnh phúc.

Thế nên, nếu đàn ông ngoại tình, phản bội lòng chung thủy để lang chạ với đàn bà khác thì người vợ khôn ngoan sẽ chẳng phí thêm thời gian. Nàng hiểu rằng, trăng hoa đã là bản chất “ăn vào máu thấm vào xương”, đàn ông đã bội bạc lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai.

Không phải ví tiền, đây mới là thứ phụ nữ khôn ngoan nhất định phải đòi cho bằng được từ chồng

Không phải ví tiền, đây mới là thứ phụ nữ khôn ngoan nhất định phải đòi cho bằng được từ chồng

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn nhất định phải đòi cho bằng được những thứ này từ người đàn ông của đời mình, không sót thứ nào.

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Từ khóa:   phụ nữ thông minh phụ nữ khí chất phụ nữ bản lĩnh

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