4 dấu hiệu vạch mặt chồng lén lút nuôi bồ nhí bên ngoài, dù chối ‘đằng trời’ cũng khó thoát

Phụ nữ yêu 09/09/2020 17:47

Dù có che giấu tinh vi đến mấy thì đàn ông ngoại tình cũng sẽ để lộ những dấu hiệu chẳng thể chối cãi này, vợ không để ý khó mà phát hiện được.

Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình, chị em hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cắm sừng mà không hề hay biết. 

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Nếu chồng bỗng nghe nhạc tình dẫu ngày thường chỉ chăm chăm chăm game thì chị em nên cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

1. Thay đổi gu nhạc

Đàn ông khi yêu thường chẳng thể giấu được sự hân hoan phấn khởi, hạnh phúc ngập tràn. Thế nhưng, khi về nhà chồng ngoại tình sẽ cố giấu cảm xúc ấy để tránh bị vợ phát hiện.

Họ sẽ mượn những bản nhạc tình để nói hộ lòng mình, để giải tỏa tâm lý và được công khai sống với những xao động trong tâm hồn. Thế nên, nếu chồng bỗng nghe nhạc tình dẫu ngày thường chỉ chăm chăm chơi game thì chị em nên cảnh giác. 

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Nếu chồng bỗng tự mua đồ lót mới hoặc liên tục hối thúc vợ phải mua đồ lót mới cho mình thì đây là dấu hiệu vô cùng bất thường - Ảnh minh họa: Internet

2. Mua đồ lót mới

Đàn ông vốn ít để tâm đến vẻ ngoài, ngay cả quần áo mặc đi làm họ cũng không chăm chút huống hồ là đồ lót. Vậy nên, nếu chồng bỗng tự mua đồ lót mới hoặc liên tục hối thúc vợ phải mua đồ lót mới cho mình thì đây là dấu hiệu vô cùng bất thường.

Ắt hẳn chồng bạn đã lên giường với kẻ thứ ba, muốn bản thân hấp dẫn trong mắt bạn tình nên mới “đầu tư” như thế. 

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Cáu gắt, gây sự vô cớ và tìm mọi lý do để rời khỏi nhà lúc tối muộn chính là bằng chứng vạch trần đàn ông thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

3. Thường xuyên cáu gắt với vợ

Vì đã chất chứa hình bóng người phụ nữ khác trong lòng, vì đã chán vợ nên đàn ông trăng hoa sẽ chẳng thể ngọt ngào với bạn đời như bình thường.

Cáu gắt, gây sự vô cớ và tìm mọi lý do để rời khỏi nhà lúc tối muộn chính là bằng chứng vạch trần đàn ông thay lòng đổi dạ, lén vợ tòm tem bên ngoài. 

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Họ ghen tuông vô cớ, buộc tội bạn đời thay lòng đổi dạ, có tình ý với đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

4. Ghen tuông vô cớ

Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình sẽ hoàn toàn lạnh nhạt với vợ con thì bạn đã nhầm. Thực chất, vì đã lên giường với đàn bà khác, đã thành công trong việc qua mặt vợ nên đàn ông phản bội luôn ám ảnh việc mình có thể bị vợ cắm sừng.

Họ ghen tuông vô cớ, buộc tội bạn đời thay lòng đổi dạ, có tình ý với đàn ông khác dù vợ chẳng làm điều gì có lỗi.

3 ‘vùng cấm địa’ phụ nữ khôn ngoan cấm tiệt đàn ông chạm vào, dù là chồng cũng đừng mơ sờ được

3 ‘vùng cấm địa’ phụ nữ khôn ngoan cấm tiệt đàn ông chạm vào, dù là chồng cũng đừng mơ sờ được

Dù có “đánh chết” phụ nữ khôn ngoan cũng không cho phép đàn ông sờ vào những vùng cấm địa này, nhờ thế cô ấy luôn khí chất ngời ngời, được yêu thương chiều chuộng hết mực.

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