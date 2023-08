Vậy nhưng, đàn ông yêu vợ lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, bực tức. Chàng sẵn sàng lắng nghe mọi lời than phiền, trách móc hay cáu bẳn của vợ để cô ấy có thể trút bớt ưu phiền, để vợ hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chồng vẫn luôn ở bên.

Đàn ông vô tâm, hời hợt thì bên nhau bao nhiêu năm, cho họ bao nhiêu cơ hội thì phụ nữ cũng chẳng thể thay đổi được họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Thuộc lòng sở thích, thói quen của bạn

Ắt hẳn bạn vẫn còn nhớ việc một cô á hậu nổi tiếng đã chia tay người yêu chỉ vì quen nhau nhiều năm nhưng anh chàng không nhớ kích cỡ giày của bạn gái. Thực chất, đàn ông nếu đã yêu, đã thương và trân trọng người phụ nữ của mình họ sẽ ngầm ghi nhớ tất cả những thông tin liên quan đến cô ấy.

Ngược lại, đàn ông vô tâm, hời hợt thì bên nhau bao nhiêu năm, cho họ bao nhiêu cơ hội thì phụ nữ cũng chẳng thể thay đổi được họ.

4. Chủ động làm việc nhà

Chỉ đàn ông gia trưởng, bảo thủ mới xem việc nhà là việc của đàn bà. Bởi lẽ, hôn nhân là chuyện của cả vợ lẫn chồng, hà cớ gì việc nhà là việc của riêng đàn bà, chồng chúa vợ tôi.

Đàn ông thương vợ sẽ chủ động làm việc nhà mà chẳng cần nhắc nhở, càng không đùn đẩy. Anh ấy ý thức rằng đấy là trách nhiệm của mình, là việc đương nhiên mình phải làm chứ không phải là đang giúp vợ.

Khi yêu chân thành, đàn ông sẽ luôn có đủ sự bao dung, điềm tĩnh dành cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Dù giận đến mấy cũng không nói lời tổn thương bạn

Khi nóng giận người ta thường khó kiểm soát lời ăn tiếng nói hay hành động của mình. Đây là lý do vì sao khi vợ chồng mâu thuẫn, cự cãi rất nhiều đàn ông vũ phu đã đang tâm đánh đập người vợ đầu ấp tay gối của mình. Họ đổ lỗi do nóng giận nhất thời, do hoàn cảnh đẩy đưa mà không hề dám thừa nhận rằng do bản thân quá tàn ác.

Chỉ đàn ông tệ bạc mới nhẫn tâm làm tổn thương người phụ nữ của mình như thế. Đàn ông tử tế dù giận đến mấy cũng chẳng nói lời khó nghe với vợ, huồng hồ là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Khi yêu chân thành, đàn ông sẽ luôn có đủ sự bao dung, điềm tĩnh dành cho vợ.