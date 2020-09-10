Muốn biết chồng có thương vợ hay không chỉ cần nhìn vào điểm này sẽ rõ, chính xác đến khó tin!

Phụ nữ yêu 10/09/2020 17:14

Dưới đây là những việc chỉ đàn ông thương vợ mới làm được, chị em hãy tự kiểm chứng để biết mình có lấy đúng người hay không.

Dù cố che đậy tình cảm thì đàn ông thương vợ vẫn để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này, nhất là cái thứ 2. 

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Một người chồng yêu vợ còn sẵn lòng làm điều trái ý mẹ cha để người phụ nữ của mình không bị tủi thân, buồn lòng - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn bảo vệ bạn

Một người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn chăm sóc, nâng niu và bảo vệ người phụ nữ của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ việc luôn nắm tay bạn mỗi khi sang đường, kéo ghế cho bạn khi đi ăn hay bảo vệ bạn trước những ai muốn tổn thương bạn.

Hơn cả, một người chồng yêu vợ còn sẵn lòng làm điều trái ý mẹ cha để người phụ nữ của mình không bị tủi thân, buồn lòng. 

2. Sẵn lòng lắng nghe mọi tâm sự của bạn

Một gã đàn ông trăng hoa, tệ bạc thường cảm thấy phiền phức trước những lời than vãn của bạn đời. Họ cho rằng vợ quá lắm lời, phiền toái và không biết điều khi chồng đã đi làm cả ngày mệt mỏi mà vẫn tiếp tục nhồi nhét vào đầu chồng những thông tin tiêu cực.

Vậy nhưng, đàn ông yêu vợ lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, bực tức. Chàng sẵn sàng lắng nghe mọi lời than phiền, trách móc hay cáu bẳn của vợ để cô ấy có thể trút bớt ưu phiền, để vợ hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chồng vẫn luôn ở bên. 

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Đàn ông vô tâm, hời hợt thì bên nhau bao nhiêu năm, cho họ bao nhiêu cơ hội thì phụ nữ cũng chẳng thể thay đổi được họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Thuộc lòng sở thích, thói quen của bạn

Ắt hẳn bạn vẫn còn nhớ việc một cô á hậu nổi tiếng đã chia tay người yêu chỉ vì quen nhau nhiều năm nhưng anh chàng không nhớ kích cỡ giày của bạn gái. Thực chất, đàn ông nếu đã yêu, đã thương và trân trọng người phụ nữ của mình họ sẽ ngầm ghi nhớ tất cả những thông tin liên quan đến cô ấy.

Ngược lại, đàn ông vô tâm, hời hợt thì bên nhau bao nhiêu năm, cho họ bao nhiêu cơ hội thì phụ nữ cũng chẳng thể thay đổi được họ.

4. Chủ động làm việc nhà

Chỉ đàn ông gia trưởng, bảo thủ mới xem việc nhà là việc của đàn bà. Bởi lẽ, hôn nhân là chuyện của cả vợ lẫn chồng, hà cớ gì việc nhà là việc của riêng đàn bà, chồng chúa vợ tôi.

Đàn ông thương vợ sẽ chủ động làm việc nhà mà chẳng cần nhắc nhở, càng không đùn đẩy. Anh ấy ý thức rằng đấy là trách nhiệm của mình, là việc đương nhiên mình phải làm chứ không phải là đang giúp vợ. 

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Khi yêu chân thành, đàn ông sẽ luôn có đủ sự bao dung, điềm tĩnh dành cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Dù giận đến mấy cũng không nói lời tổn thương bạn

Khi nóng giận người ta thường khó kiểm soát lời ăn tiếng nói hay hành động của mình. Đây là lý do vì sao khi vợ chồng mâu thuẫn, cự cãi rất nhiều đàn ông vũ phu đã đang tâm đánh đập người vợ đầu ấp tay gối của mình. Họ đổ lỗi do nóng giận nhất thời, do hoàn cảnh đẩy đưa mà không hề dám thừa nhận rằng do bản thân quá tàn ác.

Chỉ đàn ông tệ bạc mới nhẫn tâm làm tổn thương người phụ nữ của mình như thế. Đàn ông tử tế dù giận đến mấy cũng chẳng nói lời khó nghe với vợ, huồng hồ là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Khi yêu chân thành, đàn ông sẽ luôn có đủ sự bao dung, điềm tĩnh dành cho vợ.

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4 dấu hiệu vạch mặt chồng lén lút nuôi bồ nhí bên ngoài, dù chối ‘đằng trời’ cũng khó thoát

Dù có che giấu tinh vi đến mấy thì đàn ông ngoại tình cũng sẽ để lộ những dấu hiệu chẳng thể chối cãi này, vợ không để ý khó mà phát hiện được.

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