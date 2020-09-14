3 lá bùa hộ mệnh giúp phụ nữ khí chất ngời ngời, ai cũng coi trọng

Bạn có thể là người phụ nữ quảng giao, có rất nhiều bạn bè, mối quan hệ rộng khắp ở các lĩnh vực. Thế nhưng, chị em đừng dành quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ vô bổ mà hãy đầu tư chính thời gian ấy cho những mối quan hệ thân tình, những tri âm tri kỷ của mình.

Hãy nhớ, đàn ông có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào, chỉ bạn bè chân thành là ở bên ta mãi mãi, luôn đồng cam cộng khổ cùng ta mà chẳng hề oán than hay thay lòng đổi dạ.

Phụ nữ thông minh thừa tinh tế để hiểu rằng, bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Đời này, chỉ cần một hoặc vài người bạn sẵn sàng chìa vai cho mình nương tựa, lau nước mắt khi mình đớn đau và an ủi động viên khi mình thất bại, tổn thương đã là quá đủ.

Khi làm ra tiền, có công việc yêu thích thì bạn ắt trở thành người phụ nữ tự tin, bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Công việc yêu thích

Nếu đang làm công việc mà mình không thích chỉ vì cơm áo gạo tiền thì phụ nữ đừng ngần ngại từ bỏ để được thử sức với thứ mình say mê. Rồi bạn sẽ thấy, được sống với đam mê, được theo đuổi ước mơ, công việc yêu thích sẽ giúp sự nghiệp của bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Hơn cả, mỗi ngày đến công sở với niềm hân hoan, tinh thần cầu thị và phấn đấu miệt mài sẽ giúp bạn có động lực để tự hoàn thiện bản thân, để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến.

Khi làm ra tiền, có công việc yêu thích thì bạn ắt trở thành người phụ nữ tự tin, bản lĩnh. Lúc ấy, chẳng cần bùa mê thuốc lú bạn vẫn trở thành người phụ nữ quyến rũ vạn người mê, ai cũng kiêng nể bội phần.

Hãy cứ là chính mình, vui với những gì mình đang có, hạnh phúc với những gì đã qua và hướng tới tương lai tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống an yên

Phụ nữ đừng dại sống sân si, đố kỵ và luôn bày mưu tính kế hãm hại người tài giỏi hơn mình. Nếu không bằng người khác bạn hãy phấn đấu để được như họ, để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Khi bạn trở thành người phụ nữ thành công, bản lĩnh thì ắt sẽ được nhiều người quý mến, thương yêu.

Nếu cứ chạy theo vật chất, hơn thua nhau từng chút một thì cuộc sống của bạn sẽ chìm trong màu xám xịt, chẳng có chút năng lượng tích cực nào.

Hãy cứ là chính mình, vui với những gì mình đang có, hạnh phúc với những gì đã qua và hướng tới tương lai tốt đẹp. Chính thái độ sống tích cực ấy sẽ cho bạn cuộc sống an yên viên mãn, nhẹ nhàng như mây.