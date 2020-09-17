9 kiểu đàn ông tồi tệ, chỉ giỏi làm khổ người mình yêu, chị em nên tránh xa

Đây là kiểu đàn ông hời hợt, thích sống ảo. Mọi thông tin về cuộc sống của mình đều được họ chia sẻ tất tần tật lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý mà không hề nghĩ đến cảm xúc của người liên quan. Dù yêu hay cưới mẫu đàn ông này chị em đều phải nơm nớp lo sợ họ cư xử không thấu đáo.

Dưới đây là những người đàn ông tồi tệ nhất đời, chỉ giỏi làm người phụ nữ của mình đau khổ, chị em nên tránh xa kẻo cả đời khổ hạnh, chìm trong nước mắt.

Mới nước mắt ngắn dài chia tay người yêu cũ chưa bao lâu đã vội vàng thả thính khắp nơi để tìm kiếm người mới chính là mẫu đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, chị em hãy tránh thật xa kẻo bị cắm sừng mà không hay.

Chẳng những khiến những người xung quanh mệt mỏi, chán chường, bị tiêm vào đầu nguồn năng lượng tiêu cực, mẫu đàn ông này còn là người không có chí tiến thủ, khiến vợ con khốn đốn trăm bề.

Càng khéo léo, càng quá xa rời thực tế thì mẫu đàn ông trăng hoa này càng khó chung tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Quá sến súa

Phụ nữ ai cũng thích được nói lời ngọt ngào, âu yếm nhưng nếu đàn ông thốt ra lời nào đều ngôn tình lời ấy đồng nghĩa với việc họ rất biết cách lấy lòng người khác. Càng khéo léo, càng quá xa rời thực tế thì mẫu đàn ông trăng hoa này càng khó chung tình.

5. Nói xấu người cũ

Một người đàn ông tử tế luôn hiểu rằng quá khứ là những gì đã qua, người yêu cũ đã là một phần ký ức. Nếu người cũ không có gì tốt đẹp thì họ sẽ im lặng, thay vì kể xấu cô ấy với bàn dân thiên hạ.

6. Chặn số điện thoại khi giận nhau

Đây là bằng chứng tố cáo đàn ông trẻ con, không có trách nhiệm, bản lĩnh. Bởi nếu trưởng thành, chín chắn chàng đã dám đối mặt với vấn đề thay vì chạy trốn.

Thậm chí, người họ cưới làm vợ cũng do mẹ chọn chứ không phải là quyết định đến từ con tim - Ảnh minh họa: Internet

7. Bám váy mẹ

Đàn ông quá nghe lời mẹ, việc gì cũng hỏi ý kiến mẹ sẽ khó có thể trưởng thành. Thậm chí, người họ cưới làm vợ cũng do mẹ chọn chứ không phải là quyết định đến từ con tim.

8. Chi li tính toán

Người đàn ông kì kèo bớt một thêm hai, đong đếm với người phụ nữ của mình từng đồng từng cắc ngay từ thuở mới hẹn hò chính là kiểu chồng gia trưởng, keo kiệt trong tương lai.

9. Không ngần ngại dùng vũ lực với phụ nữ

Yêu đương chính là lúc phụ nữ được nuông chiều, nâng niu nhất. Vậy nên, nếu đàn ông vũ phu, sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn thì sau khi cưới họ cũng chẳng tiếc tay chà đạp người phụ nữ của mình.